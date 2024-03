Treasury & Risk-Management Beratung Zanders feiert 30-jähriges Jubiläum

DACH-Region als Wachstumsmarkt der nächsten Jahre

Frankfurt, 15. März 2024 – Zanders, eine führende, unabhängige Beratung für Treasury und Risikomanagement, feiert diesen März sein 30-jähriges Bestehen. Für die Zukunft plant das Unternehmen insbesondere in der DACH-Region weiteres Wachstum. Seit 1994 berät Zanders weltweit Organisationen verschiedener Art bei Strategien für Treasury und Risikomanagement sowie bei der Auswahl und Implementierung von innovativen und praktischen Lösungen.

„In den letzten 30 Jahren konnten wir vielen multinationale Unternehmen, Finanzinstituten, NGOs und öffentlichen Einrichtungen mit unserer Expertise helfen, ihr Treasury Management auf die nächste Stufe zu heben“, sagt Laurens Tijdhof, CEO und Managing Partner bei Zanders. „Unser hochspezialisierter Ansatz hat sich als Erfolgsmodell bewiesen, das niemand sonst in dieser Form bieten kann. Ich danke allen Mitarbeitern, die dabei mitgewirkt haben und freue mich darauf, diesen Weg auch in Zukunft fortzusetzen.“

Im deutschsprachigen Raum hat Zanders in den letzten Jahren seine Aktivitäten kontinuierlich erhöht und plant mit weiterem Wachstum. Die jüngsten Akquisitionen von Fintegral und Optimum Prime unterstreichen diese Ambitionen. Als Spezialist für IT-Projekte ist Zanders ein wichtiger Partner bei Digitalisierungsprojekten im Treasury Management. Das Unternehmen wurde 1994 in den Niederlanden gegründet und verfügt heute über rund 300 Mitarbeitende in Europa, dem Nahen Osten, den USA und Asien.

Zanders ist ein globales, unabhängiges Beratungsunternehmen für Treasury und Risikomanagement. Zanders verfügt über beinahe 30 Jahre Erfahrung in der Bereitstellung innovativer Lösungen für multinationale Unternehmen, Finanzinstitute, öffentliche Einrichtungen sowie für NGOs. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Treasury-Strategie und -Organisation, Auswahl und Implementierung geeigneter Technologie, finanzielles und nicht-finanzielles Risikomanagement, Risikomodellierung, Validierung sowie regulatorische Compliance. Zudem hat Zanders im Rahmen seiner Zanders Inside-Plattform eine Reihe eigener innovativer SaaS-Lösungen (Software as a Service) entwickelt. Zanders hat sich zu einer weltweit führenden Beratung entwickelt. Das Unternehmen hat rund 300 Mitarbeiter an 10 Standorten in Europa, dem Nahen Osten, den USA und Asien.

Zanders hat sich den ESG-Prinzipien und -Praktiken verpflichtet und unterstützt seine Kunden beim Erreichen ihrer jeweiligen ESG-Ziele. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass Diversität, Gleichstellung und Integration (DEI) für den Aufbau eines starken, nachhaltigen Unternehmens unerlässlich sind. Daher setzt Zanders sich für die Förderung einer Kultur ein, die Vielfalt in allen Formen schätzt und respektiert.

www.zandersgroup.com

