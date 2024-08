TQ-Fußballturnier mit über 50 Teilnehmenden

Acht Teams bewiesen beim spannenden Mitarbeiterturnier Zusammenhalt und Teamgeist auch abseits des Arbeitsplatzes

Seefeld, 21. August 2024: Die TQ-Group, einer der führenden Technologiedienstleister Deutschlands, veranstaltete am 10. August ein großes Freizeit-Fußballturnier. 53 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der TQ-Firmenstandorte Delling, Seefeld, Inning und Peiting ließen sich diese Chance nicht nehmen. Mit viel Spaß und Einsatzbereitschaft brachten sie ein Stück „Fußball-EM-Feeling“ auf den Sportplatz des TSV Hechendorf zurück.

Insgesamt nahmen acht Teams am Mitarbeiter-Fußballturnier teil. In der spannenden Gruppenphase kämpften sich vier von ihnen erfolgreich ins Halbfinale. Es folgte ein packendes Spiel um Platz drei sowie das aufregende Finale, bei dem die „Torgranaten“ (im Bild mittig mit den hellblauen Trikots) überzeugten und das Spiel für sich entschieden. Auch wenn es am Ende nur drei Mannschaften auf das Siegertreppchen schaffen und einen Pokal mit nach Hause nehmen konnten, machten gute Laune, sportliches Miteinander und sommerliche Temperaturen den Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle Beteiligten. Nach dem großen Erfolg des Events plant der Elektronikspezialist, das TQ-Fußballturnier fortan jährlich zu veranstalten.

Die ganze Welt der Elektronik – Megatrends made in Germany

Die TQ-Group legt großen Wert auf Zusammenhalt und Teamgeist – und zwar nicht nur am Arbeitsplatz. Darüber hinaus trägt das Unternehmen seit 30 Jahren maßgeblich zur Schaffung sowie Wahrung nachhaltiger Arbeitsplätze bei und wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. Der Elektronikspezialist setzt mit „Made in Germany“ in allen Bereichen auf den Standort Deutschland. Das innovative Unternehmen konzentriert sich darauf, die Megatrends des 21. Jahrhunderts mitzuentwickeln und somit konkrete Zukunftsmärkte zu adressieren. Dazu zählen u.a. Energiemanagement für erneuerbare Energien, Künstliche Intelligenz (KI), Automatisierung in der Produktion, E-Mobilität oder das Internet-of-Things (IoT).

Über die TQ-Group

Die TQ-Group wurde 1994 als 2-Mann-Unternehmen gegründet und besteht heute aus rund 2.200 Mitarbeitenden an 13 Standorten in Deutschland, Ungarn, Slowenien, den USA und in China. Als einer der größten Technologiedienstleister und Elektronikspezialisten in Deutschland realisiert die TQ-Group maßgeschneiderte, innovative Lösungen für unterschiedliche Branchen, sowohl im Hardware- wie auch im Softwarebereich – von der Entwicklung über die Produktion und weitere Dienstleistungen bis hin zum Produktlebenszyklusmanagement.

Das bedeutet: TQ bietet Kompetenz, Erfahrung und Weitblick für die Bereiche E²MS, Embedded Module, Motoren und elektronische Antriebe, Cobot- und Automatisierungslösungen, Medizintechnik und Aviation/Avionics.

TQ wächst zudem konsequent mit einem vielfältigen Portfolio an Eigenprodukten in den wirtschaftlich aktuellen Megatrends wie Robotik, Digitalisierung, Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, E-Mobilität oder dem Energiemanagement. Beides – Servicekompetenz und eigene Entwicklungen – kombiniert die TQ-Group zudem als Original Design bzw. Equipment Manufacturer (ODM / OEM).

Auf Basis des breiten Dienstleistungs- und Lösungsbaukastens werden international kundenspezifische Produkte entwickelt und produziert. Und das alles „Made in Germany“. Im Geschäftsjahr 2022/2023 betrug der weltweite Gesamtumsatz des inhabergeführten Unternehmens über 517 Mio. Euro. Weitere Informationen gibt es unter: www.tq-group.com

