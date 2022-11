Tour für Verbände nimmt Nachhaltigkeit für Events in den Fokus

Workshop zur Nachhaltigkeit mit Jürgen May von 2bdifferent

Vom 18. bis 20. November 2022 kommt die Tour für Verbände unter dem Titel „WOW! Wuppertal!“ in der Hauptstadt des Bergischen Landes. Veranstalter ist Wintzer ConneXion, das Netzwerk für Verbandsveranstaltungen von Daniela Wintzer. Im Fokus des Branchentreffens steht insbesondere das Thema Nachhaltigkeit für Events. Im Rahmen von „WOW! Wuppertal!“ wird Jürgen May von 2bdifferent am 19. November 2022 um zehn Uhr im Rex Theater einen Workshop über erfolgreiche Nachhaltigkeitsstrategien für Unternehmen und Institutionen der Messe-, Event- und Kongresswirtschaft durchführen.

Jürgen May ist Gründer und gemeinsam mit Clemens Arnold Geschäftsführer von 2bdifferent in Speyer. Beide gelten als ausgewiesene Experten für Nachhaltigkeit in der Event-, Messe- und Meeting-Branche. Kernkompetenz von 2bdifferent ist die Transformation von Nachhaltigkeitsaspekten in glaubhafte und erfolgreiche Businessstrategien. Das Unternehmen verzeichnet eine große Nachfrage in diesem Marktsegment und hat für die weitere unternehmerische Entwicklung gerade die Weichen durch die Wandlung von der Einzelfirma in die 2bdifferent GmbH & Co. KG gestellt.

Fester Bestandteil ist die 2bdifferent academy, die sich mit ihren Seminaren und Workshops insbesondere an die Event-, Messe-, Meeting- und Filmbranche sowie an das Sportbusiness richtet. Ein weiteres Kompetenzfeld der 2bdifferent academy umfasst die Analyse, Bewertung und Optimierung von Messen, Kongressen, Tagungen, Roadshows, Filmproduktionen, Corporate- und Sport-Events nach ökologischen, sozialen und ökonomischen Kriterien.

Bildunterschrift: Jürgen May (Foto: 2bdifferent)

2bdifferent gehört zu den führenden Spezialisten für Nachhaltigkeit in der Veranstaltungswirtschaft und richtet sich mit seinem Angebot speziell an die Event-, Messe-, Meeting- und Filmbranche sowie an das Sportbusiness. Die Beratungsagentur mit Sitz in Speyer definiert erfolgreich Nachhaltigkeitsstrategien mit klaren Zielen für Unternehmen und Institutionen in diesem Marktsegment und setzt diese erfolgreich um. Zur Kernkompetenz gehört es, Nachhaltigkeitsaspekte in glaubhafte und erfolgreiche Businessstrategien zu wandeln. Ein weiteres Kompetenzfeld umfasst die Analyse, Bewertung und Optimierung von Messen, Kongressen, Tagungen, Roadshows, Filmproduktionen, Corporate- und Sport-Events nach ökologischen, sozialen und ökonomischen Kriterien. Das Bildungsangebot der 2bdifferent academy bündelt aktuelles Wissen zu zentralen Themen eines erfolgreichen CSR- und Nachhaltigkeitsmanagements für Unternehmen der Veranstaltungswirtschaft und bietet eine große Bandbreite an Workshop-Themen zur Nachhaltigkeit in der Veranstaltungswirtschaft sowie individuelle Seminare, die einen kompakten und anschaulichen Überblick über die wichtigsten Handlungsfelder und Maßnahmen zur nachhaltigen Optimierung des Geschäftsbetriebes geben.

