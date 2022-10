TOP-Service Servicesiegel vergeben

Die Lamano GmbH & Co. KG wurde vom DIQP mit einem „sehr gut“ ausgezeichnet

Die Lamano GmbH & Co. KG aus Berlin betreibt das Umfrage-Tool LamaPoll und wurde nun erneut vom DIQP (Deutsches Institut für Qualitätsstandards und -prüfung e.V.) mit dem Top-Service Siegel und der Bewertung sehr gut ausgezeichnet.

Die Auszeichnung basiert auf einer unabhängigen Kundenbefragung die von SQC-QualityCert durchgeführt wurde. In der Kundenbefragung konnten die Kunden der Lamano GmbH & Co. KG verschiedene Teilbereiche und die Bereitschaft zur Weiterempfehlung bewerten. Die Auswertung der Befragung hat gezeigt, dass die Kunden des Unternehmens sehr zufrieden sind. Nach der Auswertung der Befragung wurde dann die Auszeichnung mit dem Servicesiegel und der Bewertung „sehr gut“ vergeben.

Die Top Service (DIQP) Auszeichnung wurde vom DIQP Deutsches Institut für Qualitätsstandards und -prüfung e.V. entwickelt und hilft Unternehmen seinen Kundenservice bewerten zu lassen. Im Unterschied zu anderen Siegeln wurde Top Service (DIQP) von der unabhängigen Verbraucherplattform Label-online.de mit der Bewertung als „besonders empfehlenswert“ ausgezeichnet. Dabei bewertet die Verbraucherplattform Labels nach einer einheitlichen Matrix. Untersucht wird beispielsweise, welchen Anspruch Labels formulieren, wie unabhängig ihre Vergabe ist, welche Kontrollen vorgesehen sind und wie transparent dieser Prozess für Verbraucher ist. Die Verbraucherplattform wird mit Mitteln des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) gefördert.

Die Lamano GmbH & Co. KG wurde in diesem Jahr erfolgreich rezertifiziert. Dazu sagt der Geschäftsführer von SQC-QualityCert, Oliver Scharfenberg: „Wir freuen uns sehr, dass die Lamano GmbH & Co. KG wieder ein so sehr gutes Ergebnis erreicht hat. Bereits bei der letzten Befragung waren die Werte hervorragend. Wir gratulieren dem gesamten Team zu diesem hervorragenden Ergebnis und zur erneuten Auszeichnung mit dem Siegel Top Service (DIQP)“

Stoyko Notev, einer der Geschäftsführer der Lamano GmbH & Co. KG, freut sich über die Auszeichnung mit dem Servicesiegel und sieht dies als eine Bestätigung der kundenorientierten Ausrichtung des Unternehmens: „Wir legen besonderen Wert auf qualitativ hochwertigen Service und freuen uns, dass unsere Leistungen vonseiten des DIQP erneut mit der Bestnote sehr gut ausgezeichnet wurden. Das Gütesiegel bestärkt uns darin, die Zufriedenheit unserer Kunden weiterhin in den Mittelpunkt unserer Arbeit zu stellen. Die Ergebnisse der Kundenbefragung helfen uns dabei, den Kundeservice immer weiter zu verbessern“

Die Lamano GmbH & Co. KG betreibt das Internetportal Lamapoll.de, mit dessen Hilfe Online-Umfragen erstellt, durchgeführt und ausgewertet werden können. Dabei eignet sich das Tool für verschiedene Befragungen und für die Markt- und Meinungsforschung. LamaPoll setzt auf hohe Sicherheitsstandards und bietet nicht nur eine SSL Verschlüsselung der Daten bei der Übertragung, sondern auch eine Einweg-Verschlüsselung sicherheitskritischer Daten und ein Hosting in Deutschland. Das Unternehmen wurde erfolgreich nach der ISO 27001 zertifiziert.

SQC-QualityCert ist im Bereich Marktforschung tätig und zertifiziert Unternehmen nach Standards des DIQP Deutsches Institut für Qualitätsstandards und -prüfung e.V.

Zahlreiche SQC-QualityCert Zertifizierungen wie auch zahlreiche Arbeitgebersiegel wurden von Label-online.de als „besonders empfehlenswert“ deklariert.

Interessiert sich ein Unternehmen für eine Zertifizierung, so kann es sich in einem unverbindlichen Erstgespräch mit SQC-QualityCert über mögliche Siegel informieren und Details zum Zertifizierungsablauf erfahren.

Das Unternehmen engagiert sich gesellschaftlich in den Bereichen Umweltschutz und Bildung und arbeitet als klimaneutrales Unternehmen indem es seine Emissionen ermittelt hat und soweit möglich vermeidet und die restlichen Emissionen kompensiert.

