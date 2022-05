Top 3 Small-Cap Metaverse-Münzen für 2022: Mushe (XMU), Mist (MIST) & Highstreet (HIGH)

Da immer mehr Anleger digitale Vermögenswerte zur Diversifizierung ihrer Portfolios nutzen, sind Mushe (XMU), Mist (MIST) und Highstreet (HIGH) die drei Kryptowährungen, deren Erwerb Anleger jetzt in Betracht ziehen sollten. Warum diese drei digitalen Währungen? Zunächst einmal haben alle drei Token in den letzten Wochen eine gute Zeit auf dem Markt erlebt. Mushe verzeichnete den größten Kurssprung: Seine Token stiegen seit dem Vorverkaufsstart am 18. April um mehr als 400%. Als die Token auf den Markt kamen, lag der Preis bei 0,005 $ pro Token. Der Preis steigt jedoch weiter an, je näher der Termin für die vollständige Einführung am 4. Juli rückt. Sowohl MIST als auch HIGH haben sich gut entwickelt und verzeichneten in der ersten Maiwoche Zuwächse, bevor der Markt in der gesamten Kryptoindustrie einbrach.

Warum Sie in Small-Cap-Kryptowährungen investieren sollten

Der beste Zeitpunkt für den Kauf eines Vermögenswerts ist, wenn er niedrig ist. Wie bei Aktien oder Immobilien kaufen Sie niedrig und verkaufen entweder hoch oder halten. Da die Einstiegskosten für Small-Cap-Kryptowährungen wie XMU, MIST und HIGH niedrig sind, können Anleger mit enormen Renditen rechnen, wenn der Preis der Token weiter steigt. Was macht eine Small-Cap-Kryptowährung aus? Nun, es handelt sich um Kryptowährungen, die möglicherweise brandneu sind oder ihre Marktstabilität noch nicht unter Beweis gestellt haben. Dies ist für Anleger von Vorteil. Während bekanntere Kryptowährungen wie Bitcoin schon seit Jahren auf dem Markt sind, ist der Preis für den Besitz eines Tokens für den durchschnittlichen Anleger zu hoch. Außerdem führt der Besitz eines Bruchteils einer großen Kryptowährung in der Regel nicht zu denselben Renditen wie der Besitz mehrerer erschwinglicher Small-Cap-Kryptowährungen. Bei Small-Cap-Tokens können Anleger verkaufen, sobald der Preis über ihr Ziel hinaus steigt, um einen Gewinn zu erzielen, oder ihre Investitionen langfristig halten.

Das Tolle an Mushe, MIST und HIGH ist, dass die Token im Metaverse verwendet werden können. MIST Metaverse ist ein Open-World-Action-Rollenspiel, das auf dem Binance Smart Chain-Ökosystem basiert. Es ist ein Blockchain-basiertes Action-Rollenspiel, in dessen Mittelpunkt NFTs, Staking und Farming stehen. Die Spieler können den MIST-Token, den Utility-Token im Spiel, für mehrere Funktionen verwenden, darunter den Kauf von NFTs oder das Farmen innerhalb und außerhalb des Spieluniversums. Bei den NFTs in MIST handelt es sich nicht um die typischen „Sammelkarten“-NFTs, wie man sie bei anderen Kryptowährungen findet, sondern um nutzbare und funktionale NFTs, die in das Spiel eingesetzt werden können und zu besonderen Gegenständen im Spiel werden.

Highstreet ist ein weiteres Play-to-Earn (P2E), Open-World-Metaverse, das Shopping, Gaming, NFTs, traditionelle Marken und Krypto-Marken in das Rollenspiel integriert. Die Nutzer können innerhalb des virtuellen Universums mit dem Highstreet-eigenen Token HIGH einkaufen. Die Token können für den Spielfortschritt, den Zugang zu besonderen Events, den Erwerb von Immobilien oder den Kauf von Produkten in limitierter Auflage auf dem Highstreet-Marktplatz verwendet werden.

Um diesen innovativen Kryptowährungen nicht den Rang abzulaufen, hat XMU seine eigene Produktreihe, die von Mushe World angeboten wird, um Spieler und Investoren zu locken. Zu diesen Produkten gehören Mushe Wallet, MusheSwap (DEX) und das MusheVerse. Die Nutzer können XMU-Token für alle Mushe-Produkte verwenden. Ein Bonus ist, dass Mushe-Token mit anderen Blockchains kompatibel sind, was sie für Investoren, Krypto-Enthusiasten und Spieler interessant macht, die die Token zum Kauf, Handel oder Verkauf im Metaverse verwenden möchten. MusheVerse wird auf dem Solana-Netzwerk aufgebaut sein und dessen Geschwindigkeit und Skalierbarkeit nutzen.

Wie Sie heute in eine Small-Cap-Kryptowährung investieren können

Mushe hat in Phase 1 des Vorverkaufs mehr als 50.000.000 von 116.550.000 verfügbaren Token verkauft. Ein enormer Erfolg für eine Kryptowährung, die erst seit weniger als einem Monat für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Es wird erwartet, dass die Token vor der vollständigen Markteinführung am 4. Juli weiter an Zugkraft gewinnen werden. Mushe basiert auf dem Ethereum-Netzwerk, wird aber in naher Zukunft auf die Netzwerke Solana und Stellar migriert werden.

Erfahren Sie mehr über Mushe (XMU)

Offizielle Website: https://www.mushe.world/

Vorverkaufsregistrierung: https://portal.mushe.world/sign-up

Telegramm: https://t.me/MusheWorldXMU

Twitter: https://twitter.com/Mushe_World

Instagram: https://www.instagram.com/mushe_world/

Mushe World

Kontakt

Mushe World

Mushe World

Paul Street 86

EC2A 4NE London

00000000000

contact@mushe.world

https://www.mushe.world/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.