Toncoin- und GMX-Besitzer sollten Rate That Crypto in ihre Portfolios aufnehmen

Für jeden, der im Kryptobereich aktiv ist, kommt oft der Zeitpunkt, an dem ein neues Projekt auftaucht und ein Projekt, in das man investiert hat, wunderbar ergänzt. Das kann an einer Überschneidung im Nutzen der beiden Projekte liegen, an einer Ähnlichkeit im Branding oder einem anderen Grund.

Das heißt, Rate That Crypto ($RTC) ist ein Projekt, das Projekte wie Toncoin ($TON) und GMX ($GMX) begleiten könnte, also lassen Sie uns darüber sprechen, warum $TON- und $GMX-Besitzer $RTC in ihre Portfolios aufnehmen sollten:

Warum $GMX gut zu $RTC passt

GMX bietet eine dezentrale Plattform, auf der Nutzer mit digitalen Vermögenswerten mit bis zu 50-facher Hebelwirkung handeln können. Das ist großartig, aber es erfordert, dass Sie wissen, was Sie tun. Glücklicherweise bietet Rate That Crypto eine Plattform, auf der die Meinungen der Menschen über zukünftige Marktbewegungen in einem lustigen und lukrativen Spiel zusammenlaufen können.

Dies macht es zur perfekten Ressource für jemanden, der mit Hebelwirkung handelt und eine Liquidation vermeiden möchte. Insbesondere können Inhaber von $RTC-Token, die das Mindestguthaben erreichen, zusätzliche Markteinblicke erhalten, die ihnen beim Handel einen Vorteil verschaffen.

Und denken Sie daran, Rate That Crypto’s Token Preisvorhersage Spiel und konsequent bewegen sich auf der Rangliste Ränge können aus dem Preispool zu verdienen. Diese Belohnungen können dann verwendet werden, um den Handel auf der GMX Austausch oder bieten Liquidität für verschiedene Handelspaare. Wenn Sie also sowohl $GMX als auch $RTC halten, können Sie Ihre Handelsstrategie und die Ihnen insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel verbessern.

Warum $TON mit $RTC verschmilzt

Einer der wichtigsten Vorteile der TON-Blockchain ist die Zeit bis zur Fertigstellung der Transaktion. Dies mag nicht entscheidend erscheinen, aber wenn man den Hochfrequenzhandel nachahmen will, muss man in der Lage sein, Transaktionen sehr schnell abzuschließen.

Wenn Sie also auf die Rate That Crypto-Plattform gehen, können Sie den Mindestbetrag von $RTC halten und die Vorhersagen für kürzere Zeiträume vergrößern. Sobald Sie mit diesen Informationen ausgestattet sind, können Sie einen kurzfristigen Handel an einer der dezentralen Börsen (DEXs) versuchen, die auf TON verfügbar sind.

Eine weitere Eigenschaft der TON-Blockchain ist die Verbindung zu anderen Ketten wie Ethereum, Binance Smart Chain und Solana. Warum ist dies für $RTC relevant? Angenommen, Sie möchten einen Handel mit einem Token durchführen, den Sie auf Rate That Crypto gesehen haben, und dieser Token befindet sich auf einer völlig anderen Blockchain.

Die TON-Blockchain ermöglicht es Ihnen, das Wissen, das Sie aus den Vorhersagen der RTC-Nutzer gewonnen haben, mit den kettenübergreifenden Fähigkeiten zu kombinieren, die es Ihnen ermöglichen, vom Handel mit Token auf unterschiedlichen Ketten zu profitieren. Darüber hinaus hilft Ihnen diese Überbrückung, Token von anderen Chains zu verwenden, um Markteinblicke zu erhalten, da Sie sie in $RTC umwandeln können, um Zugang zu detaillierten Analysen zu erhalten.

Und wenn Sie nicht auf der Suche nach einer Handelsanleitung sind, können Sie Gewinne aus dem TON-Ökosystem in $RTC umwandeln und für Belohnungen einsetzen.

Einpacken

Letztendlich können $TON- und $GMX-Inhaber von der Rate That Crypto-Informationsbank und umsatzsteigernden Aktivitäten wie dem Verkauf von Werbeflächen und Abonnements für Markteinblicke profitieren, die alle an $RTC-Token-Inhaber ausgezahlt werden. Der Besitz von $RTC, $TON und $GMX ist ein sicherer Weg, um Geschwindigkeit, Interoperabilität und Informationen in einer kontinuierlichen Schleife zu kombinieren, in der Sie lernen, handeln, profitieren, übertragen, verdienen und sogar für einen Dienst werben, den Sie auf verschiedenen Plattformen betreiben.

WIE MAN RATE THAT CRYPTO (RTC) KAUFT

HINWEIS:

USD Coin (USDC) auf dem Polygon-Netzwerk ist erforderlich, um den $RTC-Vorverkauf zu kaufen

Stellen Sie sicher, dass Sie einen kleinen Betrag von Polygon (MATIC) haben, um die Gaskosten zu decken.

MetaMask wird dringend empfohlen (entweder Desktop oder In-App). Allerdings werden auch TrustWallet und Coinbase Wallets unterstützt

WIE KAUFEN Sie USDC (PoS)

OPTION 1: USDC DIREKT KAUFEN

A) IMPORTIEREN DES USDC-TOKENS

Kopieren Sie die Adresse des Polygon USDC-Tokens: 0x2791Bca1f2de4661ED88A30C99A7a9449Aa84174

Drücken Sie in Ihrer MetaMask Wallet auf „Token importieren“ und fügen Sie die Adresse ein.

B) ÜBER TRANSAK/MOONPAY MIT IHRER KARTE KAUFEN

Drücken Sie bei MetaMask auf Kaufen und wählen Sie entweder MoonPay oder Transak. Sie müssen die zusätzlichen Schritte befolgen, wahrscheinlich einschließlich KYC, abhängig von Ihrer lokalen Region

OPTION 2: POLYGON-BRÜCKE

A) ETHEREUM-TOKEN ÜBERBRÜCKEN

Gehen Sie zur Polygon Bridge und wählen Sie Ihren Ethereum-basierten Token, den Sie zu Polygon überbrücken möchten. Idealerweise USDC, aber Sie können auch ETH, MATIC, USDT usw. überbrücken.

*Wenn Sie Ethereum-basierte USDC zu Polygon USDC überbrücken, können Sie Schritt 2 überspringen und sind fertig!

B) TAUSCH GEGEN USDC (FALLS ERFORDERLICH)

Wählen Sie Polygon Swap auf der linken Seite und geben Sie den Tokenwert ein, den Sie in Polygon USDC tauschen möchten. Genehmigen und bestätigen Sie die Transaktion in Ihrer Wallet

WIE KAUFEN SIE RTC

A) BESUCHEN SIE RATETHATCRYPTO.COM UND VERBINDEN SIE IHR PORTEMONNAIE

Vergewissern Sie sich, dass das Polygon-Netzwerk ausgewählt ist, und drücken Sie dann auf ‚CONNECT WALLET‘.

B) ERLAUBNIS ERTEILEN

Bestätigen Sie, dass Sie dem Vertrag erlauben, auf Ihr USDC-Guthaben zuzugreifen. Keine Sorge, es wird noch keine Transaktion stattfinden

Geben Sie den $USDC-Betrag ein, den Sie investieren möchten. Die Mindestanlage beträgt 10 $.

C) BETRAG EINGEBEN

D) DIE TRANSAKTION ZU GENEHMIGEN

Drücken Sie auf „Transaktion genehmigen“ und bestätigen Sie die Anfrage in Ihrer Wallet, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

E) $RTC KAUFEN!

Drücken Sie auf „RTC kaufen“ und bestätigen Sie die Transaktion noch einmal in Ihrer Brieftasche

