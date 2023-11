Hier kommen tolle Geschenkideen für den Nikolausstiefel. Bestimmt haben Sie noch etwas Platz und es muss ja nicht immer nur Süßes hinein.

Buchtipps aus dem Karina-Verlag:

Zopf oder Kahl – Märchen und Sagen

Wie schnell werden doch Mitgefühl und Hilfsbereitschaft zum Lebensretter, ein unbedachtes Wort zu großer Gefahr oder Vorurteile zur Lebensaufgabe. Auch Erlebtes erscheint oft rätselhaft wie Märchen oder Verwandlung und Traum. Die vielfältigen Abenteuer von Rittern und Prinzessinnen, Zauberern, Hexen, Nixen, Elfen, Teufeln und anderen märchenhaften Gestalten dieses Buches fand Freimund Pankow in der reizvollen Landschaft um seinen Wohnort an der Deutschen Märchenstraße.

Neues Leben für Lyon und Lyona – нове життя Ліона та Ліони, Deutsch/Ukrainisch

Sprachenlernen leicht gemacht. Dieses Buch ist in Deutsch/Ukrainisch zum visuellen Erlernen einer neuen Sprache. Umfangreiche Illustrationen erfreuen nicht nur beim Lesen, sondern erleichtern das Festigen der Worte.

Eine spannende Geschichte über zwei Löwenkinder die den Weg in die Zukunft suchen, obwohl sie all ihren Mut, Vertrauen und Hoffnung verloren haben.

Diese Geschichte hilft Kindern und Jugendlichen wieder an sich selbst zu glauben. Erlebtes zu verarbeiten und wieder die Wunder des Lebens zu sehen.

Mortimer Smok – Ein kleiner Drache erobert die Welt

Der kleine Drache Mortimer Smok ist ein ganz normaler Drachenjunge. Er ist neugierig und wissbegierig, aber vor allem ist er ausgesprochen abenteuerlustig. Ein ganz normales Drachenkind eben. Bis auf eine klitzekleine Kleinigkeit …

Mortimers Abenteuer sind zum Vorlesen oder Selberlesen gedacht. So, wie der kleine Drachenjunge die Welt entdeckt und Neues lernt, erfahren kleine Zuhörer und junge Leser auf unterhaltsame Weise allerlei Wissenswertes.

Lilly das Elfenkind

Lilly ist ein Elfenkind. Sie bekommt einen besonderen Auftrag. Kann sie ihn nicht erfüllen, bleibt das Elfenreich für immer verschlossen. Auf ihrer Reise trifft sie Potzemockel, einen Tannenzapfen, der ihr ein guter Freund wird. Anna, ein Menschenmädchen, lernt durch Potzemockel ihre eigenen Fähigkeiten kennen und es scheint, dass sich alles zum Guten wendet.

Doch was tun, wenn Potzemockel plötzlich verschwunden ist und die bösartigen Moosfeen Lilly gefangennehmen? Gibt es Rettung für das Reich der Elfen?

für Kinder ab 8 Jahren

