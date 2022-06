Tolle Drachengeschichten für Kinder

Drachenfreunde aufgepasst! Im Karina-Verlag gibt es auch tolle Bücher, wo Drachen das Sagen haben.

Buchtipps aus dem Verlag:

Drachenflug – Die Fabel vom Drachen des Regenbogens

Eine spannende Geschichte über einen Jungen, der krank im Bett liegt und leidet. Seine Kindersitterin versorgt ihn mit Tigerbalsam und plötzlich taucht ein Drache im Kinderzimmer auf…

Zum Buch geht es hier:

https://www.karinaverlag.at/p/drachenflug-die-fabel-vom-drachen-des-regenbogens/

Produktinformation:

Sprache: Deutsch

Taschenbuch:‎ 224 Seiten

ISBN-10: ‎3969664632

ISBN-13:‎ 978-3969664636

Mortimer Smok – Ein kleiner Drache erobert die Welt

Buchbeschreibung:

Der kleine Drache Mortimer Smok ist ein ganz normaler Drachenjunge. Er ist neugierig und wissbegierig, aber vor allem ist er ausgesprochen abenteuerlustig. Ein ganz normales Drachenkind eben. Bis auf eine klitzekleine Kleinigkeit …

Mortimers Abenteuer sind zum Vorlesen oder Selberlesen gedacht. So, wie der kleine Drachenjunge die Welt entdeckt und Neues lernt, erfahren kleine Zuhörer und junge Leser auf unterhaltsame Weise allerlei Wissenswertes.

Zum Buch geht es hier:

https://www.karinaverlag.at/p/mortimer-smok-ein-kleiner-drache-erobert-die-welt/

Produktinformation:

Gebundene Ausgabe: 96 Seiten

ISBN-10: 3961116121

ISBN-13: 978-3961116126