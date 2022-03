Im Karina-Verlag finden Sie besonders schön gestaltete frühlingshafte Kinderliteratur. Und das in Deutsch und Englisch, um den spielerischen Einstieg in das Erlernen von Fremdsprachen zu fördern.

Das sind doch wahrlich tolle Bücher für das Osternest.

Buchtipps:

Wie das Osterfest gerettet wurde: How Easter Was Saved

Als das Häschen Moritz über eine achtlos weggeworfene Getränkedose stolpert, bahnt sich eine mittlere Katastrophe an. Zum Glück wird Moritz von den Kindern Miriam und Klaus gefunden, zum Tierarzt gebracht und liebevoll gesund gepflegt.

Der kleine Findling kann rechtzeitig wieder in die Freiheit entlassen werden und die Dinge nehmen planmäßig ihren Lauf.

Erst beim Osterfest lüften Miriam und Klaus das Geheimnis des kleinen Hasen.

Sprache: Deutsch, Englisch

Gebundene Ausgabe: 52 Seiten

ISBN-10: 3964439916

ISBN-13: 978-3964439918

Der Irgendwann Hase: The Sometime Bunny

Im Wald, ganz in Deiner Nähe, da wohnt “Keksi”, das Hasenkind. Gemeinsam mit ihrer Freundin “Streifchen” ein Waschbär tollt Keksi lustig herum. Doch auf einmal wird aus einem Versteckspiel ein großes Abenteuer.

Dieses 2-sprachige Kinderbuch aus der Serie für “visuelles Sprachenlernen” ist mit reichhalteigen Illustrationen ausgestattet und bringt, durch das “Erleben” des Hasenalltages in der Natur, den Kindern Umweltbewusstsein näher.

Sprache: Deutsch, Englisch

Gebundene Ausgabe:‎ 74 Seiten

ISBN-10: 3961119236

ISBN-13: 978-3961119233

