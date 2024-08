Tolle Buchempfehlungen für junge Leser

Die folgenden Buchtipps haben schon zahlreiche junge Leser begeistert. Bestimmt werden auch Ihre Kinder oder Enkelkinder Freude an diesen Werken haben.

Neue Abenteuer mit Nepomuck und Finn

Kobold Nepomuck und Mäuserich Finn nehmen Dich auf spannende Abenteuer mit.

Sei gewiss, wo die zwei auftauchen, ist immer etwas los. Sie haben es nämlich faustdick hinter den Ohren und sind stets zu neuen Späßen aufgelegt. Freundschaft und gegenseitiges Vertrauen sind sehr wichtige Aspekte in dieser Geschichte. Denn, wer wünscht sich nicht einen Freund, auf den er sich voll und ganz verlassen kann?! Zusätzlich gibt es passende Ausmalbilder zum Text.

So kannst Du Deiner Kreativität freien Lauf lassen und das Buch nach Deinen Vorstellungen mitgestalten.

Natürlich warten am Ende auch noch ein paar tolle Überraschungen auf Dich!

Neugierig geworden?

Dann nichts wie los!

ISBN-13: 978-3749454280

Hein Brummer spinnt feines Seemannsgarn

Kinners, ich erzähl mal, wat ich so erlebt hab auf meinen Reisen zur See. Wie ich den Smutje gerettet hab oder auch den Santa Claas. Wusstet ihr, dass es Piraten-Gespenster gibt? Jedenfalls machte ich auch Bekanntschaft mit dem Flaschen-Jack und nicht zu vergessen meine Begegnung mit der Schiffsratte Hermine. Klar, dass auch ein Walfisch in meinen Erzählungen nicht fehlen darf. Wenn ihr mal’n Wort von meinen Erzählungen nicht versteht, dann fragt mal Mama oder Papa, die wissen das sicher. Nu denn. Ahoi! Euer Hein Brummer

ISBN-13: 978-3748531210

ISBN-13:‎ 978-3748531616

Zacs großes Abenteuer

In „Zacs großes Abenteuer“ treiben Zwerge, Magier, Riesen und Drachen ihr Unwesen. Mit all seiner Kraft stellt sich ihnen ein Junge entgegen. Unterstützt von seinen Freunden, setzt er sich für das Gute ein, denn böse Mächte wollen die Menschheit vernichten.

Und dann ist da diese unbekannte geheimnisvolle Stimme, die Zac heimsucht. Ist sie von einem Freund oder Feind?

„Zacs großes Abenteuer“ handelt von Freundschaft, Mitgefühl, positivem Miteinander, Zusammenhalt, Mut und Liebe. Dinge, die im heutigen Leben so wichtig sind und leider oft in Vergessenheit geraten.

ISBN-13: 978-3758310737

Nepomucks Abenteuer

Nepomuck, der kleine Kobold, ist neu gestaltet und bereichert mit seiner Geschichte auch in der 2. Auflage Groß und Klein.

Er ist ein lustiger kleiner Kobold, der mit seiner Familie in einem Kobolddorf in Norwegen wohnt. Er hilft dem Weihnachtsmann beim Geschenke verpacken in der Weihnachtswerkstatt und landet aus Versehen in einem dieser Päckchen. So tritt er nun im Schlitten des Weihnachtsmanns seine Reise in die Welt der Menschen an.

Welch spannende Abenteuer wird Nepomuck dort wohl erleben und wird er bei den Menschen ein neues Zuhause finden?

ISBN-13: 978-3903056183

Kasperl und Püppi unterwegs in Österreich

Kasperl wohnt in Kasperlhausen. Soweit so gut und das habt ihr euch sicher auch schon gedacht. Kasperls Freundin Püppi ist sehr reiselustig. Daher beschließen die beiden, eine Reise durch Österreich zu unternehmen. Sie wollen Hauptstädte des Landes oder auch Sehenswürdigkeiten besuchen. Sowohl Kasperl als auch Püppi fahren gerne mit dem Zug. Das ist viel entspannender, als mit dem Auto irgendwo im Stau zu stehen. Außerdem können beide die vorüberziehende Landschaft betrachten oder auch mal ein Nickerchen machen. Wer den Kasperl kennt, kann sich vorstellen, dass es manchmal ziemlich lustig zugeht. Püppi findet das allerdings nicht immer zum Lachen. Komm doch einfach mit auf diese Reise. Lerne ein bisschen Österreich kennen und freue dich auf lustige Begebenheiten mit Kasperl und Püppi.

ISBN-13:‎ 978-3746740300

ISBN-13:‎ 978-3746740294

Juliette Fortuna: Ein Kinderroman aus den ligurischen Alpen

Der elfjährige Ele aus den Bergen Norditaliens gerät auf einem Ausflug mit seinem älteren Bruder Marco in ein ungewöhnlich schweres Unwetter. Im abgeschiedenen ‚essecatoio’, einem Trockenhäuschen für Kastanien, finden sie Unterschlupf. Hier begegnen sie einer geheimnisvollen Alten, die sie durch ihre Erzählkunst verwirrt und ängstigt, aber auch in Erstaunen versetzt. Schlagartig verändert sich Eles Leben und seltsame Dinge passieren…

ISBN-13:‎ 978-3735760494

