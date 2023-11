kleine Nähprojekte zusammen mit Freude umsetzen!

Tipps zum gemeinsamen Nähen mit Kindern – kleine Nähprojekte zusammen mit Freude umsetzen!

Das gemeinsame Nähen mit Kindern kann eine wunderbare Möglichkeit sein, kreatives Denken, Feinmotorik und Geduld zu fördern. Um ein positives und erfolgreiches Näherlebnis zu gewährleisten, gibt es einige wichtige Vorbereitungen und Projektideen, die sich besonders gut eignen.

Vorbereitung zum Nähen mit Kindern:

Einfache Anleitungen für kindgerechte kleine Nähprojekte: Wählen Sie einfache Projekte mit klaren, verständlichen Anleitungen, idealerweise mit Bildern oder Videos. Je nach Alter des Kindes ist es auch eine gute Idee den Zuschnitt oder die Auswahl des Schnitts an verschiedenen Tagen zu machen, damit der kreative Prozess nicht zu Lange dauert und den Kindern nicht die Lust am Nähen vergeht.

Kindgerechte Materialien: Verwenden Sie bunte, kinderfreundliche Stoffe und sichere Werkzeuge. Am Besten ist für erste Nähversuche ein nicht dehnbarer Stoff wie z.B. Popeline, da sich dieser beim Nähen nicht verzieht. Was auch Spaß macht und zudem nützlich ist, ist es erst einmal Kleidung zu reparieren und so beispielsweise den Großeltern einen Gefallen zu tun. Beim Nähen mit Kinder sollte vor Allem der Spaß und das Erfolgserlebnis im Vordergrund stehen, daher alles so gelingsicher wie nur möglich vorbereiten und kindgerecht halten.

Sicherheit zuerst: Erklären Sie den sicheren Umgang mit Nadeln, Scheren und der Nähmaschine. Stellen Sie sicher, dass Erwachsene die schwierigeren oder gefährlicheren Schritte übernehmen. Kinder können zum Beispiel die Aufgabe übernehmen das Schnittmuster mit einem Trickmarker auf den Stoff zu übertragen oder die Stoffteile mit Stoffklammern zusammenstecken, hier können sich die Kinder auch nicht pieksen wie es mit Stecknadeln der Fall wäre.

Arbeitsplatz einrichten: Schaffen Sie einen ruhigen, gut beleuchteten Arbeitsplatz mit genügend Platz zum Ausbreiten der Materialien. Ideal ist ein Platz an dem die Arbeitsmaterialien liegen bleiben können und man auch in Ruhe an mehreren Tagen an dem Projekt arbeite kann. Je nach Alter des Kinder kann man gerne auch am Schreibtisch des Kindes die Nähmaschine platzieren, da hier die Sitzhöhe etc. auf das Kind angepasst ist. Kleinere Kinder sind oft schon zufrieden wenn Sie das Pedal beim Nähen bedienen dürfen.

Geduld und Anleitung: Seien Sie geduldig und bieten Sie Anleitung und Unterstützung, wenn nötig. Das Ziel ist es, ein positives Erlebnis zu schaffen, nicht Perfektion. Wichtig ist hier einfach nur dem Kind die Freude am Nähen näherzubringen und vielleicht das Interesse an einem wirklich nützlichen Hobby zu wecken.

Geeignete Projekte für schnelle Erfolgserlebnisse:

Einfache Stofftiere: Tiere mit einfachen Formen wie Schlangen oder Fische können aus bunten Stoffen genäht werden.

Kissenbezüge: Ein einfaches Rechteck nähen und umstülpen – ideal für Anfänger. Mit einem Hotelverschluss ist auch ein Kissenbezug absolut machbar, ein Reißverschluss ist erst eine gute Idee wenn man etwas geübter im Umgang mit der Nähmaschine ist.

Stoffbeutel oder Turnbeutel: Ein einfacher Beutel kann für Spielsachen oder als kleine Einkaufstasche verwendet werden.

Nutzt hierzu unsere Anleitung:

https://www.hans-textil-shop.de/blog/naehanleitung-turnbeutel-praktisch-modern

Schürzen für Kinder: Einfache Schürzen sind schnell genäht und können für weitere kreative Projekte verwendet werden.

Haaraccessoires: Dinge wie Haarbänder oder Scrunchies sind einfach zu machen und sehr beliebt bei Kindern.

Nutzt hierzu unsere Scrunchi-Anleitung oder unsere Anleitung für Knoten-Haarbänder:

https://www.hans-textil-shop.de/blog/naehanleitung-scrunchie-ideal-zum-stoffreste-verwerten

https://www.hans-textil-shop.de/blog/naehanleitung-knoten-haarband

Einfache Kleidungsstücke: Einfache Röcke oder Westen können ein tolles Projekt sein, besonders wenn das Kind den Stoff selbst auswählen darf.

Flicken für Kleidung: Lassen Sie die Kinder helfen, Flicken auf zerrissene Jeans oder Jacken zu nähen, um sie individuell zu gestalten.

Stoffcollagen: Lassen Sie die Kinder aus verschiedenen Stoffresten Bilder oder Muster erstellen, die sie dann auf ein größeres Stück Stoff aufnähen.

Abschließende Tipps:

Zeit einplanen: Nehmen Sie sich genügend Zeit und vermeiden Sie es, das Projekt zu überstürzen.

Flexibilität: Seien Sie bereit, den Plan anzupassen, wenn das Kind andere Ideen hat oder etwas nicht funktioniert.

Lob und Anerkennung: Feiern Sie jede Anstrengung und jedes fertige Stück, um das Selbstvertrauen des Kindes zu stärken.

