TipPc Computer in Paderborn ist offizielle Vertretung von CBL Datenrettung in der Region

Das Computerfachgeschäft TipPc Computer in Paderborn ist ab sofort die offizielle Vertretung von CBL Datenrettung in der Region. Das Fachgeschäft für neue und gebrauchte Computerhardware, Reparaturen und Netzwerkinstallationen bedient seit 2006 private und gewerbliche Kunden. Als Service-Partner von CBL Datenrettung erweitert das Unternehmen jetzt sein Angebot. Kundinnen und Kunden können hier defekte Speichermedien von der SD-Karte über Smart Phones, Festplatten und SSDs bis hin zu RAID-Systemen abgeben. Nach der kostenlosen Diagnose im zertifizierten Datenrettungslabor von CBL erhalten sie einen verbindlichen Kostenvoranschlag. Eine Rechnung wird nur nach erfolgreicher Wiederherstellung der benötigten Daten gestellt.

Mit kostengünstigen aufbereiteten Geräten aus Leasingverträgen, individueller Hardwareaufrüstung für Gamer oder IT-Lösungen und Firmennetzwerken für mittelständische Unternehmen wie Autohäuser und Arztpraxen haben sich David Lohse und sein Team einen guten Ruf erarbeitet. TipPc Computer ist einer der wenigen verbliebenen Fachhändler in Paderborn, an den sich Anwender vertrauensvoll mit ihren Computerproblemen wenden können. „Seit sich CBL vor rund vier Jahren bei uns vorgestellt hat, schicken wir immer wieder Datenverlustfälle dort hin“, berichtet David Lohse. „Unsere Kunden und wir sind sehr zufrieden mit den fairen Konditionen und der ausgezeichneten Erfolgsrate von CBL Datenrettung. Diese Dienstleistung jetzt als offizieller Service-Partner zu bewerben, ist für mich der konsequente nächste Schritt in einer guten Zusammenarbeit.“

Fachhändler sollten Datenrettungspartnerschaft eingehen

„Daten sind Vertrauenssache, deshalb ist es für uns ungemein wichtig, Partner im Fachhandel zu haben, denen die Kundinnen und Kunden aufgrund jahrelanger guter Dienste vertrauen. Partner, die kompetent beraten können, wie es zum Beispiel nach Datenverlust und Datenrettung weitergeht, wie man schnellst möglich wieder arbeitsfähig wird und ähnliche Ausfälle zukünftig vermeidet“, sagt Conrad Heinicke, Projektmanager bei CBL Datenrettung. „Computer-Fachhändler sollten einen seriösen Datenretter als Partner haben, um ihrer Kundschaft im Notfall helfen zu können. Wir freuen uns sehr, dass die Firma TipPc Computer in Paderborn als weiterer CBL-Service-Partner Betroffenen in den bangen Stunden eines Datenverlusts zur Seite steht.“

CBL-Service-Partner für Paderborn und Umgebung:

TipPc Computer David Lohse

Nordstr. 15

33102 Paderborn

Telefon: 0 52 51 / 5 52 31

E-Mail: info@tippc.de

https://www.cbltech.de/standorte/datenrettung-paderborn

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 10:00 bis 18:30 Uhr

Samstag 10:00 bis 16:00 Uhr

Mehr Informationen zum Partnerprogramm von CBL Datenrettung unter https://partner.cbltech.de/

Über CBL:

CBL Datenrettung GmbH ist einer der erfolgreichsten deutschen Dienstleister für Datenrettung und Computerforensik. Mit proprietären Methoden stellt CBL Daten plattformunabhängig von allen möglichen beschädigten Datenträgern wie Festplatten, RAID-Systemen, SSDs, Smartphones, Magnetbändern, anderen magnetischen, optischen oder Flash-Speichern wieder her. Die Diagnose ist kostenlos, eine Rechnung wird nur im Erfolgsfall gestellt. Das nach ISO 9001:2015 zertifizierte Unternehmen mit Sitz in Kaiserslautern wurde im Jahr 2000 als deutsches Labor von CBL Data Recovery Technologies gegründet. CBL Data Recovery Technologies entstand 1993 in Markham bei Toronto und unterhält heute ein weltweites Netzwerk von Labors, Servicezentren und autorisierten Partnern in Argentinien, Australien, Brasilien, China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Japan, Malaysia, Marokko, Österreich, Singapur, Taiwan und den Vereinigten Staaten. Gebührenfreie Rufnummer für Deutschland: 0800 55 00 999, internationale gebührenfreie Rufnummer: 00800 873888 64

Weitere Informationen:

CBL Datenrettung GmbH, Von-Miller-Str.13, Büro E53, 67661 Kaiserslautern; Conrad Heinicke, https://www.cbltech.de, https://www.cbl-datenrettung.de, https://www.cbltech.ch/ https://www.cbl-datenrettung.at/