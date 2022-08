Tipp Oil unterstützt in der Energie -Krise

Bergkamener Unternehmer Sebastian Maier tut was gegen die Energie-Krise

Die Firma Tipp-Oil produziert und handelt, wie der Name schon sagt, mit Ölprodukten.

Da spürt sie die Energiekrise massiv. Chef Sebastian Maier nutzt seine Kontakte, um beim Kampf gegen den Energiemangel zu helfen.

Sebastian Maier produziert und handelt mit seiner Am Langen Kamp ansässigen Firma „Tipp Oil“ mit Motorölen, Schmiermitteln und -schmierstoffen. Deshalb spürt er die Energiekrise und die steigenden Preise massiv.

Allerdings will er auch etwas tun, um die schwierige Situation zu verbessern. Eigenen Angaben zufolge unterhält Tippoil ein weltweites Netzwerk, das nicht nur über Kontakte zu Raffinerien, sondern auch zu Produzenten beziehungsweise zu Händlern von Flüssiggas verfügt. Aufgrund der Wirtschaftlichen Probleme durch die Gas und Energie Versorgung liefert Herr Sebastian Maier 20.000 Tonnen LNG nach Rotterdam .

Auch mit der Einkaufsgesellschaft Trading Hub Europe GmbH der Bundes Regierung die für die Beschaffung von Rohstoffen zuständig ist ,hatte Herr Sebastian Maier

einige Gespräche geführt, momentan werden durch Tipp Oil sämtliche Industrie Unternehmen verbunden, die Rohstoffe benötigen um diese zeitnah zu beschaffen.

Man arbeitet in Deutschland zwecks Logistik ausbau um eine bessere Versorgung in Deutschland zu gewährleisten.

