Tipp Oil gewinnt den Business Hero Award 2022

Tipp Oil gewinnt den Business Hero Award

Business Hero Award in der Kategorie Nachhaltigkeit

Nachdem Tipp Oil Manufacturer Ltd.Co.KG bereits mehrfach international gekürt wurde, erhält das weltweit erste Pfandsystem für Kunststoff Gebinde der Firma Tipp Oil Manufacturer Ltd.Co.KG in Bergkamen Nrw nun eine weitere Auszeichnung. Mit dem Gewinn des Business Hero Award 2022 fährt der Hersteller für Schmierstoffe mit Pfandsystem weiter auf der Erfolgsspur. Tipp Oil wurde aus über 12.000 Unternehmen für die Auszeichnung ausgewählt.

Der „Business Hero Award“ ist eine mittelständische Initiative, die den sogenannten „Hidden Champions“ gerecht werden soll. Innovationen sowie Zukunftsfähigkeit wurden genauso beurteilt wie das Geschäftsmodell, die Markenführung sowie der Marktauftritt des Unternehmens. Die Jury Frau Prof Dr. Sonja Zillner der Siemens AG bewertet das Unternehmen wie folgt: „Mit Tipp Oil dem ersten „Pfandsystem für Schmierstoffe “ hat die Firma Tipp Oil Manufacturer Ltd.Co.KG Geschichte geschrieben in der Oil Industrie .Das Unternehmen hat die Veränderungsmöglichkeit erkannt und sehr gut umgesetzt.“

Die Firma Tipp Oil Hersteller für Schmierstoffe und Chemische Erzeugnisse hat in den vergangenen Jahren eine unglaublich beeindruckende Entwicklung genommen. Angefangen 2020 mit einer Idee von Gründer Sebastian Maier „Tipp Oil -Das erste Pfandsystem für Kunstoffgebinde in der Oil Industrie “ in die Welt zu tragen, sind heute zahlreiche Auszeichnungen, eine umfangreiche, auch internationale Berichterstattung und hunderte Händler in mehreren Ländern Ausdruck des Wachstums und des Erfolges der Firma Tipp Oil.

„Wir fühlen uns geehrt, den Business Hero Award 2022 für unsere Unternehmensleistung entgegennehmen zu dürfen. Zu den innovativsten Unternehmen in Deutschland zu gehören, spornt uns weiterhin an, herausragende Leistungen zu erzielen“, so der Tipp Oil Chef Herr Sebastian Maier

Kontakt

TIPP OIL Manufacturer Ltd. Co. KG

Anja Klukas

Am Langen Kamp 2

59192 Bergkamen

023079703274

contact@tippoil.com

http://www.tippoil.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.