Tim Rieskamp-Goedeking siegt im Finale der Youngster Tour

13 Sprünge in höchstens 65 Sekunden – das war im Finale der Youngster Tour am Samstagabend in der Halle Münsterland erforderlich, um das Stechen zu erreichen. Insgesamt 46 Starterpaare traten im Umlauf an, 13 davon kämpften schließlich bei einer tollen Stimmung im Publikum um den Sieg.

Am Ende war Tim Rieskamp-Goedeking nicht zu schlagen. Mit seinem achtjährigen Wallach King Kuba flog er am schnellsten über die acht Sprünge im Stechparcours. Der Reiter vom RFV Westerkappeln-Velpe-Lotte-Werse lieferte eine fehlerfreie Runde in 34,74 Sekunden.

Hendrik Dowe (ZRFV Heiden) musste sich, wie im Finale der Youngster Tour 2023, knapp geschlagen geben. Er landete mit der siebenjährigen westfälischen Stute Umeko und einer Zeit von 36,11 Sekunden auf dem zweiten Rang.

Knapp hinter Dowe platzierte sich Martin Fink vom KRV Warendorf (37,59 Sekunden). Auch er und seine siebenjährige Stute Chaca Lara absolvierten den Parcours fehlerfrei – ebenso wie Johannes Ehning (RFV St. Martin Stadtlohn), der mit seiner Stute Celena auf dem vierten Platz landete (39,21 Sekunden).

In diesem Finale wurden außerdem zwei Sonderehrenpreise verliehen. Der Sonderehrenpreis für das beste Pferd in der Youngster Tour, die aus zwei Qualifikationen und der Finalrunde bestand, ging an den achtjährigen Holsteiner Wallach Clou unter Marvin Jüngel (RSV Rothenburg OL). Jana Fink freute sich über den Sonderehrenpreis für die beste Amazone in diesem Springen. Mit ihrer achtjährigen Stute Lavina Colada landete die Reiterin vom KRV Warendorf am Ende auf Rang acht.

