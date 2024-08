Tim Mackie ist neuer Vice President of Worldwide Channels and Alliances von Claroty

Ehemaliger Armis-Channel-Chef, SentinelOne- und Cylance-Manager wird globales Channel-Ökosystem stärken, strategische Allianzen vorantreiben und die Marktdurchdringung ausbauen

Claroty, Spezialist für die Sicherheit von cyber-physischen Systemen (CPS), hat Tim Mackie zum neuen Vice President of Worldwide Channels and Alliances ernannt. Mackie verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im strategischen IT-Channel-Management und in der Entwicklung von Großkunden bei führenden Cybersicherheitsunternehmen wie Armis, SentinelOne und Cylance. In seiner neuen Position bei Claroty wird Mackie das FOCUS-Partnerprogramm des Unternehmens leiten, einschließlich der Technology Alliance-Partnerschaften und Channel-Partner, um das globale Vertriebssystem weiter zu stärken, strategische Allianzen voranzutreiben und die Marktdurchdringung zu erweitern.

„Tims umfassendes Fachwissen in den Bereichen Cybersicherheit und CPS sowie sein außergewöhnliches Talent, robuste Go-to-Market-Strategien für internationale Märkte zu entwickeln und umzusetzen, machen ihn zu einer unschätzbaren Bereicherung für unser Team“, erklärt Derek Phillips, Chief Revenue Officer bei Claroty. „Tim bringt große Erfahrung mit konvergenten Technologien, der Leitung globaler Teams, der Umsetzung umfassender Channel-Strategien und der Schaffung von Strukturen bei Claroty ein. All dies wird nicht nur zu einem erheblichen Umsatzwachstum führen, sondern auch unseren Kunden und Partnern einen noch größeren Mehrwert bieten.“

Vor seiner Tätigkeit bei Claroty war Mackie zuletzt Channel Chief bei Armis und Vice President World Wide Channels bei SentinelOne. Hier entwickelte und baute er die Channel GTM auf, die einen der größten Tech-Börsengänge der Geschichte vorantrieb. Mackie war außerdem als Vice President of International Channels and Worldwide Distribution bei Cylance und Riverbed Technologies tätig, wo er eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung und Einführung globaler Go-to-Market-Strategien spielte und ein erhebliches Umsatzwachstum erzielte.

„Claroty steht an der Spitze der Absicherung der kritischsten Infrastrukturen der Welt, was durch das schnelle Wachstum und die führende Marktposition in der CPS-Branche deutlich wird“, sagt Mackie. „Ich freue mich darauf, einen Beitrag zur erfolgreichen Go-to-Market-Strategie des Unternehmens zu leisten und die erstklassige Technologie von Claroty über unsere Channel- und Allianz-Programme auf eine noch größere globale Basis zu stellen.“

Claroty unterstützt Unternehmen bei der Absicherung von cyber-physischen Systemen (CPS) in Industrie- (OT), Healthcare- (IoMT) und Unternehmensumgebungen (IoT), also im erweiterten Internet der Dinge (XIoT). Die einheitliche Plattform des Unternehmens lässt sich in die bestehende Infrastruktur der Kunden integrieren und bietet eine umfassende Palette an Funktionen für Transparenz, Risiko- und Schwachstellenmanagement, Bedrohungserkennung und sicheren Fernzugriff. Claroty wird von den weltweit größten Investmentfirmen und Anbietern von Industrieautomation finanziert und von Hunderten Unternehmen an Tausenden Standorten auf der ganzen Welt eingesetzt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York und ist in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika vertreten. Weitere Informationen unter www.claroty.com

Firmenkontakt

Claroty

Kelly Ferguson

Maddison Ave 488

1022 New York

+1 212-937-9095



https://www.claroty.com/

Pressekontakt

Weissenbach PR

Bastian Schink

Landsberger Str. 155

80687 München

089 54 55 82 01



https://www.claroty.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.