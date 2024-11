Tierwohl im Skiurlaub bei team3reisen.de

Tierwohl im Skiurlaub: Kein Fleisch mehr aus Massentierhaltung beim Abendbuffet im Winterurlaub in den T3 Sportclubs

Ein guter Schritt nach vorne zum Wohl der Tiere und der Gäste im Skiurlaub.

Kein Fleisch mehr aus Massentierhaltung beim Abendbuffet im Winterurlaub in den T3 Sportclubs von team3reisen.de in Österreich und in der Schweiz.

Das ist das Versprechen des Reiseveranstalters für Skireisen & Sportreisen zur Wintersaison 24/25

Zum Beispiel im T3 Sportclub Garfrescha*** im Montafon, mitten im Skigebiet Silvretta-Montafon.

Nachdem im Skiwinter schon bei den Abendbuffets die vollwertigen vegetarischen Alternativen eingeführt wurden, welche bei tausenden Gästen sehr gut ankamen, geht team3reisen nun noch einen Schritt weiter:

Im Winter 24/25 werden neben den vegetarischen Speisen bei den Fleischgerichten ausschließlich Fleisch von ausgesuchten Lieferanten verarbeitet, die eine artgerechte Tierhaltung garantieren und dies auch nachweisen können.

Die Verantwortlichen bei der TEAM 3 Reisen GmbH und der sind davon überzeugt, dass damit nicht nur ein Beitrag zum Wohl der Tiere geleistet wird. Es ist ihnen wichtig, den Gästen eine gesündere Ernährung und ein besseres Gefühl beim Verzehr von Fleisch zu bieten.

Alle Details werden auf der Homepage von team3reisen auf der Seite Tierwohl im Skiurlaub erläutert.

Im Sommer wurden eigens spezielle Lieferanten in Österreich und in der Schweiz mit passenden regionalen Produkten gesucht. Der CEO Roland Essmann und seine Mitarbeiter/innen waren erstaunt, wie viele Möglichkeiten es heute dort schon gibt. Zum Beispiel besichtigten sie die „Alp il Bot“ in Bonaduz, Graubünden, nahe Flims, die zu einem Pool von Lieferanten gehört, der die T3 Sportclubs im Winter mit Schweinefleisch beliefert.

Auch in Österreich wurden in Vorarlberg regionale Betriebe für Geflügel und Rindfleisch besichtigt, die im Winter Fleisch aus artgerechter Haltung liefern werden.

Nun warten alle auf die Skireisen in einem schneereichen Winter mit viel Spass in Skigebieten wie Montafon, Arlberg oder Flims-Laax. Und beim Abendessen im Sportclub können die Gäste ein noch besseres Gefühl beim Buffet haben.

