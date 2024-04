Tierheim Tierfutter hat schon 1.951.844 Näpfe gefüllt

Dramatische Situation in den Tierheimen!

TIERHEIM TIERFUTTER

Dramatische Situation in den Tierheimen und Tierschutzorganisationen in Europa.

Tötungsstationen sind Allgegenwärtig und der Hunger groß

Der Gründer und Inhaber von Tierheim Tierfutter Herr Stefan Haid berichtet:

Uns war schon immer klar, dass es die Straßenhunde im Ausland sehr schwer haben. Als jedoch vor kurzer Zeit ein Unternehmer mit der Frage, ob er über uns Tierfutter für ein Tierheim in Rumänien erwerben könnte, auf uns zukam, wurde uns das Ausmaß der Not überhaupt erst richtig bewusst.

Dieser Unternehmer war so schockiert und betroffen über die Zustände im Ausland, über deren Politik, die Handhabung mit Streunern (Hunde wie Katzen) und die Überforderung mit der Vielzahl an Tieren.

Er erzählte, dass die Streuner systematisch gesucht und eingesammelt werden und der Tötungsstation übergeben werden.

Die privaten Tierheime im Ausland haben sich zur Aufgabe gemacht, Tiere aus dieser Tötungsstation zu retten, zu kastrieren und zu pflegen, um sie dann an Tierfreunde mit Herz und einem schönen Zuhause für die Vierbeiner zu vermitteln.

Die Tierheime im Ausland sind im Gegensatz zu Deutschland nicht staatlich finanziert und gefördert. Sie müssen ihre kompletten Kosten mit eigenen Mitteln aufbringen.

Die privaten Tierheime beherbergen bis zu 7.000 Hunde und Katzen.

Sie benötigen bis zur Genesung und Vermittlung emens viel Tierfutter.

Genau an diesem Aspekt will Tierheim Tierfutter ansetzen und helfen!

Mit Ihrer Hilfe können wir, Tierheim Tierfutter, noch mehr bewirken!

Durch Ihre Futterspende kann Tierheim Tierfutter (Hunde – Katzen) vor Hunger und der staatlichen Tötungsstation im Ausland retten.

Hunger und Krankheiten

Durch Ihre Futterspende an Tierheim Tierfutter bewahren Sie die Tiere vor Hunger.

Durch Ihre Hilfe erhalten die Tiere von Tierheim Tierfutter ein hochwertiges Super Premium Hunde- und Katzenfutter! Dadurch bewahren Sie die Hunde und Katzen vor Mangelerscheinung in der Ernährung und die daraus resultierenden Krankheiten.

Staatliche Tötungsstationen

Durch Ihre Futterspende an Tierheim Tierfutter, können private Tierheime, viele Hunde und Katzen aus den staatlichen Tötungsstationen im Ausland gerettet werden!

Das ist eine wichtige und Richtige Aufgabe der Privaten Tierheime im Ausland.

Ohne Ihre Hilfe wäre das unmöglich

Besuchen Sie unsere Homepage. Schauen Sie die Bilder der Auslieferungen sowie die unzähligen Dankschreiben an Tierheim Tierfutter an. Sie werden uns verstehen.

Mehr Infos sowie alle Auslieferungen erhalten Sie auf unserer Homepage

Ein RIESEN GROSSES DANKESCHÖN ALLE ALLE SPENDER und SPENDERINNEN

„Tierheim Tierfutter versorgt Tierheime in ganz Europa mit hochwertigem und kostenlosem Hunde- und Katzenfutter. Die Situation im östlichen Europa ist verheerend. Deutsche Tierschutzvereine retten Hunde und Katzen vor der Tötungsstation und versorgt Sie mit hochwertigem Hunde- und Katzenfutter bis zur Vermittlung nach Deutschland. Genau da wollen und können wir, die Firma Tierheim Tierfutter, ansetzen. Tierheim Tierfutter sammelt Hunde- und Katzenfutter als Sachspende und leitet das dringend benötigte Futter an die Tierheime kostenlos weiter. Das ist unser Beitrag von Tierheim Tierfutter damit die Tiere gesund an ein neues und schönes Zuhause vermittelt werden können.“

Kontakt

Tierheim Tierfutter

Stefan Haid

Am Garnisonsplatz 25

72160 Horb

07451-5154910



http://www.tierheim-tierfutter.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.