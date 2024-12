„Think Milk, Taste Europe, Be Smart!“: Kommunikationskampagne zum Thema Milch und Milchprodukten gehen On Air

Rom, 20. Dezember 2024 – Anzeigen in den B2C und B2B Medien, Reels und Food-Touren sind die gängigen Maßnahmen zur Förderung der Kampagne „Think Milk, Taste Europe, Be Smart!“ Die Kampagne startete erneut im April dieses Jahres für ein neues Dreijahresprojekt, kaum nachdem das vorherige ebenfalls dreijährige Projekt zu Ende gegangen war, um anhand von aktualisierten und den neuen Verbrauchertrends entsprechenden Inhalten die Welt der Milch zu erzählen.

„Nach den hervorragenden Ergebnissen der vergangenen Jahre mit über 50 Millionen Kontakten, die durch verschiedene crossmediale Tätigkeiten erreicht werden konnten, setzt das vom Milchsektor der Alleanza delle Cooperative Italiane geförderte, von Confcooperative umgesetzte und von der Europäischen Union kofinanzierte Projekt seine Kampagne in Deutschland fort. Laut einer von Nomisma durchgeführten Studie konnten 7 Millionen Verbraucher ihre Kenntnisse über Milch und Milchprodukte verbessern. Hauptsächlich geht es bei dieser Kampagne darum, Fake News über übertriebene Vorzüge oder bestimmte Auswirkungen von Milch auf Gesundheit und Umwelt aus dem Weg zu räumen. Dies möchten wir mit einem zeitgemäßen und sozialen Ansatz erreichen, um auch die Gen Y zu sensibilisieren und sie zum Konsum von Milch- und Milchprodukten anzuregen“ – betont Giovanni Guarneri von Alleanza delle Cooperative Agroalimentari.

Die in diesen Monaten in den spezialisierten Consumer- und Fachmedien laufende On Air-Werbekampagne präsentiert verschiedene Visuals, die den Wert von Milch und Milchprodukten hervorheben. Dabei liegt der Fokus nicht nur auf dem ernährungsphysiologischen Aspekt, sondern auch auf dem sozialen und ökologischen Wohlbefinden. Die Kommunikation setzt dabei auf eine lockere Umgangssprache sowie auf lebhafte und jugendhafte Darstellungen, mit dem Ziel, die „klassische“ Bildbeschreibung des Sektors zu modernisieren und aufzufrischen.

Kürzlich wurde auch eine Influencer-Marketing-Tätigkeit mit der Teilnahme von Content-Erstellern gestartet, die auf den Lebensmittelsektor spezialisiert sind. Ihre Aufgabe ist es, Reels und Videos zu entwickeln, um einige italienische Käsesorten mit dem Markenzeichen g.U. wie Grana Padano g.U., Parmigiano Reggiano g.U., Asiago g.U., Provolone g.U. und Taleggio g.U. ins perfekte Licht zu rücken. Einige dieser Influencer nahmen kürzlich an einer kulinarischen Tour teil, um die hochmodernen und vollautomatisierten Stallanlagen, die Molkereitraditionen sowie die g.U.-Produkte der italienischen Region Piemont zu besuchen und in Echtzeit auf ihren sozialen Kanälen über einige dieser Molkereigenossenschaften zu erzählen, die dank ihren Mitgliedern und Landwirten erstklassige regionale Spitzenprodukte mit einer starken territorialen Identität erzeugen.

Rezepte und detaillierte Informationen finden Sie auf dem Instagram Kanal des Projekts: https://www.instagram.com/thinkmilk.tasteeu.de/

