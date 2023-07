The Golf Residence in Dubai Hills Estate

Fortimo Properties

Erleben Sie unvergleichlichen Luxus in The Golf Residence by Fortimo, einer neuen Wohnanlage in Dubai Hills Estate mit Apartments mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern. Treten Sie ein in eine Welt der Opulenz und Raffinesse, ein prestigeträchtiges 13-stöckiges Wohngebäude inmitten der exquisiten Hills. Der Bauträger, der für seine herausragenden Leistungen im Bereich der Immobilienentwicklung in der Schweiz bekannt ist, bringt sein Fachwissen und sein unermüdliches Engagement in die Entwicklung von außergewöhnlichen Wohnanlagen in Dubai ein. Entdecken Sie einen neuen Lebensstandard, bei dem Luxus auf Ruhe trifft und bei dem jedes Detail sorgfältig geplant wurde, um den Bewohnern ein unvergleichliches Erlebnis zu bieten.

Das Projekt ist ein architektonisches Wunderwerk, das zeitgenössisches Design und zeitlose Eleganz nahtlos miteinander verbindet. Das Gebäude hebt sich von der Skyline Dubais ab und verströmt einen Hauch von Raffinesse und Erhabenheit. Die Außenfassade besticht durch klare Linien, moderne geometrische Formen und große Glasfenster, die für reichlich natürliches Licht und einen atemberaubenden Blick auf die umliegende Landschaft sorgen.

Wenn Sie das Gebäude betreten, werden Sie von sorgfältig gestalteten Innenräumen begrüßt, die Ästhetik und Funktionalität miteinander verbinden. Die geräumigen Wohnungen verfügen über hohe Decken, hochwertige Oberflächen und eine offene Aufteilung, die eine Atmosphäre von Opulenz und Komfort schafft. Jedes Detail wurde sorgfältig bedacht, um den Bewohnern ein wirklich luxuriöses Wohnerlebnis zu bieten.

Der Ort Dubai Hills Estate ist bekannt für seine erstklassigen Annehmlichkeiten und nutzt diese außergewöhnliche Lage voll aus. Die Bewohner dieser prestigeträchtigen Wohnanlage haben Zugang zu einer breiten Palette von Einrichtungen, die alle Aspekte des modernen Lebens abdecken.

Wichtigste Highlights:

– Luxuriöse Kollektion von Wohnungen mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern verfügbar

– Das 13-stöckige Gebäude bietet eine beeindruckende, einzigartige Perspektive

– Dubai Hills Estate ist ein prestigeträchtiger Standort, der für seine luxuriösen Annehmlichkeiten bekannt ist

– Jedes Apartment ist sorgfältig entworfen und mit moderner Ästhetik ausgestattet

– Hochwertige Baumaterialien garantieren Haltbarkeit und Langlebigkeit

– Modernste Annehmlichkeiten, darunter ein voll ausgestattetes Fitnesscenter und ein Pool

– Große Fenster sorgen für reichlich natürliches Licht und einen atemberaubenden Blick auf die Umgebung

– Wunderschön angelegte Gärten, die ein ruhiges und gelassenes Ambiente schaffen

In der Fortimo The Golf Residence können die Bewohner eine Fülle von Weltklasse-Annehmlichkeiten genießen, die ihren Lebensstil verbessern und unvergessliche Momente schaffen. Gönnen Sie sich ein erfrischendes Bad im glitzernden Swimmingpool, bleiben Sie im voll ausgestatteten Fitnesscenter aktiv oder entspannen Sie sich in den ruhigen, angelegten Gärten. Darüber hinaus stehen den Bewohnern eigene Parkplätze, ein 24/7-Sicherheitsdienst, ein Concierge-Service und eine Reihe von Einzelhandels- und Gastronomieangeboten in der Anlage zur Verfügung.

Wichtigste Einrichtungen:

– Turnhalle

– Kinderspielplatz

– Golfplatz

– Schwimmbad

– Parkplatz

– Parks und Gärten

– Angelegt Gärten

– Sportplätze

– Laufstrecken

– Einzelhandelsverkaufsstellen

Dubai Hills Estate —>> Immobilien kaufen

Fortimo The Golf Residence befindet sich im begehrten Dubai Hills Estate und bietet den Bewohnern die perfekte Mischung aus natürlicher Schönheit und städtischem Komfort. Diese exklusive Wohnanlage im Herzen von Dubai bietet einen atemberaubenden Blick auf die üppig grünen Fairways des Golfplatzes und ist von sorgfältig angelegten Parks, Gärten und ruhigen Seen umgeben. Dank der erstklassigen Lage haben die Bewohner leichten Zugang zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten, Geschäftsvierteln, Einzelhandelszentren und Annehmlichkeiten der Weltklasse in Dubai.

Nahegelegene Orte:

– 15 Minuten – Stadtzentrum Dubai

– 15 Minuten – Dubai Marina

– 20 Minuten – Internationaler Flughafen Dubai

– 25 Minuten – Expo 2021-Gelände

– 30 Minuten – Internationaler Flughafen Al Maktoum

Der Masterplan der The Golf Residence von Fortimo Real Estate zeigt ein durchdachtes Wohnumfeld, das zeitgenössische Architektur und natürliche Elemente harmonisch miteinander verbindet. Die schlichte Fassade des Gebäudes und die eleganten Innenräume schaffen eine nahtlose Verschmelzung von moderner Ästhetik und zeitloser Schönheit. Die üppige grüne Umgebung, die gut geplante Infrastruktur und die sorgfältig gestalteten Gemeinschaftsräume bilden eine Oase der Ruhe inmitten der geschäftigen Stadtlandschaft.

Der Grundriss der Golf Residence by Fortimo bietet eine Reihe von sorgfältig gestalteten Wohnungen mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern mit Service. Jede Einheit wurde sorgfältig entworfen, um den Raum, das natürliche Licht und den Komfort zu maximieren. Sobald Sie Ihr luxuriöses Apartment betreten, werden Sie von hochwertigen Oberflächen, erstklassigen Armaturen und einem nahtlosen Übergang zwischen den Wohnbereichen begrüßt. Ganz gleich, ob Sie sich einen gemütlichen Rückzugsort oder ein geräumiges Familienheim wünschen, es gibt für jeden Lebensstil einen passenden Grundriss.

Immobilien-Welt.ae – das Vergleichsportal für Immobilien wie Wohnung & Haus in Dubai.

Kontakt

Immobilien-welt.ae

Hans Joachim von der Heide

Dubai 0

00000 Dubai

+49 1522 5150796



http://www.immobilien-welt.ae

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.