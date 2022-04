Testbericht: 7Artisans 35mm f1.2

Das 7Artisans 35mm f1.2 ist ein kompaktes APS-C-Objektiv, das für spiegellose Kameras entwickelt wurde. Es besteht aus einem Ganzmetallgehäuse und einer abgerundeten Öffnung mit 9 Flügeln und nur 6 Elementen. Ich würde das nicht als Pfannkuchen betrachten, aber es ist sehr kurz.

Die Leistung gemäß den Spezifikationen ist nicht großartig, aber das Objektiv hat einen sehr schönen Charakter, besonders weit offen. Bisher ist dies mein Lieblingsobjektiv von 7Artisans und es macht viel Spaß, es zu verwenden!

Objektiv-Statistiken

Brennweite: 35 mm entspricht 50 mm bei APS-C-Kameras

Blendenlamelle: Abgerundete 9 Lamellen

Elemente: 6 Elemente 5 Gruppen

Beschichtungen: Mehrfachbeschichtet

Minimaler Fokusabstand: 1,15′ / 35 cm

Fokus: Manuell

CPU Kontakte: Nein

Konstruktion: Aluminiumgehäuse mit Kupferkern

Filtergewinde: 43mm

Vorteile: Schnell, klein, schöne Schärfe beim Abblenden, sehr schönes Bokeh, gute Kontrolle der chromatischen Aberrationen

Nachteile: Furchtbarer Objektivdeckel, Vignettierung, Farbverschiebungen, Verzerrung, Sehr weich weit geöffnet, wenn geschlossen, Hergestellt in China

Preise prüfen

7Artisans 35mm f1.2 Fujifilm-X

7Artisans 35mm f1.2 Sony-E APS-C

7Artisans 35mm f1.2 Canon-M

7Artisans 35mm f1.2 Micro 4/3

7Artisans 35mm f1.2 Bewertung | Erste Eindrücke

7Artisans-Objektive sind beim Auspacken immer voller Überraschungen. Bei diesem Objektiv war das hintere Element vollständig mit einem seltsam gesprenkelten Öl bedeckt, von dem ich eine Weile brauchte, um es abzunehmen. Ich bin mir nicht einmal sicher, wie es passiert ist. Vielleicht war es eine Reinigungslösung, die jemand vergessen hatte abzuwischen, oder es war Teil einer Linsenbeschichtung, ich bin mir nicht sicher, aber die Linse wurde von was auch immer nicht beschädigt.

Als ich dieses Ding zum ersten Mal auf meine Fujifilm X-Pro 2 schnappte, fühlte es sich sofort richtig an. Es ist klein, leicht und verrückt schnell. Obwohl es technisch gesehen kein Pancake-Objektiv ist, erzeugt es ein sehr kurzes Profil für die Kamera. Ich kann das X-Pro 2 oder sogar das X-T2 in meine Tasche stecken, wenn ich eine Jacke trage, was es zu einem großartigen Objektiv für unterwegs macht.

Die Bildqualität ist für ein Objektiv dieser Größe wirklich beeindruckend. Ich hatte erwartet, dass die Ecken und Kanten nur Müll sind wie beim 7Artisans 25 mm f1.8 oder Kamlan 50 mm f1.1, aber sie halten tatsächlich gut zusammen, besonders wenn sie abgeblendet sind.

In Bezug auf den Charakter erzeugt dieses Objektiv ein sehr cremiges Bokeh und eine rundum sehr schöne Wiedergabe.

In hellen Außensituationen leisten die mehrfach beschichteten Elemente fantastische Arbeit, um helles Licht und Reflexionen unter Kontrolle zu halten, und bei schlechten Lichtverhältnissen in Innenräumen hilft die schnelle Blende, ISO und Verschluss an einem sicheren Ort zu halten.

Die Schärfe bei f1.2 ist ziemlich schlecht, wenn man nah dran ist. Es ist in Ordnung für Porträts oder einfach nur zum Spaß, aber Sie werden nicht wirklich viele Details bekommen, es sei denn, Sie fotografieren nahe unendlich, wo sich die Schärfe erheblich verbessert.

Bauqualität

Das 7Artisans 35 mm f1.2 hat einen Ganzmetalllauf mit einer De-Click-Blende. Fokus- und Blendeneinstellungen sind reibungslos. Der Fokus hat einen 165-Grad-Wurf, was schön ist.

Der größte Fehler bei diesem Objektiv ist der absolut schreckliche Objektivdeckel. Ich finde es verrückt, dass 7Artisans einige wirklich interessante Objektive zu tollen Preisen herstellt, aber sie scheitern immer wieder kläglich an Objektivdeckeln. Ist ein Objektivdeckel nicht am einfachsten zu gestalten? Liebe 7Artisaner, macht einfach einen Objektivdeckel, der auf der Kamera bleibt, nicht aus Metall ist und das Objektiv nicht zerkratzt. Diese Kamera hat den erbärmlichsten Objektivdeckel, den ich je in meinem Leben erlebt habe. Hören Sie auf, cool zu sein, indem Sie künstlerisch seltsame Objektivdeckel herstellen, und machen Sie einfach etwas, auf das wir uns verlassen können, um unser Objektiv zu schützen.

Wie auch immer, in Bezug auf die Verarbeitungsqualität, abgesehen vom Objektivdeckel, ist es schön, kein Klappern und nicht viel Spiel in irgendetwas. Ich fotografiere jetzt seit ein paar Monaten damit und habe mein Bestes getan, damit es scheitert, aber es ist nicht passiert.

Technische leistung

Aus technischer Sicht des Pixel-Peeping; Das 7Artisans 35mm f1.2 macht sich angesichts seiner Größe ziemlich gut. Die großen Mängel hier sind Schärfe bei Offenblende, Vignettierung und Verzerrung. Aufgrund der Vignettierung gibt es auch einige Farbverschiebungen. Zu den Rändern hin ist es etwas kühler, und mit ein wenig meine ich viel.

Schärfe

Wie erwähnt ist das Bild erst ab f4 scharf. Sogar die Mitte ist sehr weich und gespenstisch, aber auch die Ecken und Kanten sind ziemlich schlecht. Aber es ist komisch, ich finde es immer noch sehr brauchbar, es macht nur irgendwie künstlerisch und weich, deine Mutter wird es lieben! Das Abblenden auf f4 und die Schärfe werden sehr akzeptabel. Bei f5.6 und f8 sind die Details über den Rahmen hinweg sehr schön.

Ich habe viel offen geschossen und eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist, dass die Ausgabe viel besser ist als das, was Sie in diesem Diagramm sehen, hauptsächlich weil Sie ziemlich weit weg sein müssen, um bei f1.2 Schärfe zu bekommen. Ich würde sagen, mindestens 30-50 Fuß oder ziemlich nahe an der Unendlichkeit.

Ich bin nicht wirklich ein großer Schärfe-Snob, ist es scharf genug? Ja, besonders bei mittleren Blenden, wo Ecken und Kanten überraschend gut funktionieren, ist es bis etwa f2,8 einfach nicht gut weit offen.

Beugung / sphärische Aberrationen

Der Weichzeichner bei f1.2 und f1.4, wie in diesem Beispiel und den obigen Beispielen gezeigt, wird schlimmer, je näher Sie kommen, aber ja, wenn Sie bei f1.2 etwas näher als 10 Fuß fotografieren und Details wünschen, Sie werde es hier nicht bekommen.

Außerdem bin ich bei diesem Beispiel ziemlich weit von der Mitte des Diagramms entfernt, und ein Teil dieser Weichheit ist darauf zurückzuführen, dass ich mich von der Mitte wegbewege.

Das Detail bei f2.8 sieht sehr brauchbar aus und die Beugung wird bis f16 nicht wirklich zu einem Problem, selbst dann ist es immer noch sehr brauchbar. Bei vielen kleinen Objektiven wie dem Sony Zeiss 35mm f2.8 ist die Beugung bei f16 ziemlich schlecht.

Wenn Sie ein Pfannkuchen-ähnliches Objektiv wollten und ein knappes Budget hatten, könnten Sie dieses Objektiv anstelle des Fujinon 27 mm f2.8 bekommen und Sie hätten eine solide Leistung bei f2.8 bis f8 wie das Fujinon, aber Sie hätten auch diese schnell Öffnungen, wenn Sie jemals benötigt werden. Trotzdem empfehle ich das Fujinon 27mm f2.8.

Abfackeln

7Artisan-Objektive scheinen alle schöne Beschichtungen zu haben. Ich hatte keine nennenswerten Probleme mit Streulicht wie bei anderen Objektiven wie dem Kamlan 50 mm f1.1. Was ich damit meine, ist, dass das Objektiv flackert, aber es ist vorhersehbar und zu erwarten.

Sie werden einige Bögen einfangen, wenn die Sonne gerade außerhalb des Bildes steht, insbesondere wenn Sie mit schnellen Blenden fotografieren. Beim Abstoppen reinigt es ein wenig.

Was wirklich schön ist, ist, dass das Objektiv auch in extrem hellen Situationen seinen Kontrast und seine Sättigung behält.

Vignettierung

Die Vignettierung ist hier ziemlich schlecht. Nicht weil es dunkel wird, sondern weil es eine Farbverschiebung beinhaltet. Während die Vignettierung einfach zu korrigieren ist, ist dies beim Farbringmuster nicht der Fall.

Dieses Diagramm wird von unten nicht so gut beleuchtet, ignorieren Sie also den Schatten auf der Unterseite.

Verzerrung

Die Verzerrungskontrolle ist gut, aber nicht großartig. Es ist eine beständige Tonnenverzerrung, die ziemlich einfach zu korrigieren ist, aber normalerweise mache ich mich nicht damit herum, da sie nicht schlimm genug ist, um in den meisten Bildern Ablenkungen zu verursachen. Ich habe tatsächlich gesehen, dass Fujinon-Objektive am schlimmsten verzerren, wenn Sie die automatischen Objektivprofile entfernen, die die Kamera auf RAW und JPEG anwendet. Das kannst du übrigens in Iridient machen.

Chromatische Aberrationen

Ich hatte wirklich keine Probleme mit chromatischen Aberrationen, die es wert wären, gepostet zu werden. Ich schieße sogar einige kontrastreiche Stromleitungen gegen die helle Sonne und bekomme immer noch nichts.

Kunst & Charakter

Das 7Artisans 35mm f1.2 strotzt nur so vor Charakter. Ist es so gut wie das Fujinon 35mm f1.4? Insgesamt nicht einmal annähernd, aber die Nachlässigkeit des Renderings erzeugt ein sehr einzigartiges Bild, das das Fotografieren zum Spaß oder zumindest interessant macht.

Im Gegensatz zu den meisten Autofokus-Objektiven von Fujinon erzeugt die abgerundete Blende mit 9 Lamellen ein sehr angenehmes Bokeh über alle Öffnungen hinweg, das mit einem wirklich schönen Mikrokontrast abgerundet wird, und Sie haben ein sehr preiswertes Objektiv, das einige wirklich interessante Bilder hervorbringen kann.

Bokeh

Dieses Objektiv ist ein Bokeh-Biest. Bokeh ist sehr weich und cremig und rundum sehr gefällig.

Mikrokontrast- und Schwarzweißfotografie

Mikrokontrast ist hier fantastisch. Obwohl die Bilder bei Aufnahmen mit f1,2 weich sind, behalten sie dennoch eine schöne Tiefe und tonale Details.

Direkt aus Kameraproben

Dies sind RAW mit dem Standard-Adobe-Profil.

Hier sieht man den Unterschied zwischen 5.6 und f1.2 und wie schön das Bild tatsächlich abblendet. Es ist wirklich sehr beeindruckend und ergibt ein wirklich schönes Straßenobjektiv, wenn Sie das Objektiv zwischen f2,8 und f8 leben lassen. Dann haben Sie immer noch f1.2, für die Situationen, in denen Sie es brauchen.

7Artisans 35mm f1.2 Unterm Strich

Obwohl das Objektiv bei schnellen Blenden wirklich keine Details wiedergibt, sehen die Bilder irgendwie immer noch cool aus. Die meisten Beispiele in diesem Test wurden ziemlich weit offen aufgenommen, und es macht mir klar, dass Objektive nicht immer super scharf sein müssen, um coole Bilder zu machen, und es gibt immer noch einige nette Dinge, die passieren, obwohl wir viele Details verlieren diese schnellen Blenden.

Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit diesem Objektiv, trotz der Mängel. Ich hatte kein wirklich schönes Objektiv von 7Artisans erwartet, besonders bei dem Preis, den dieses Ding hat. Das 25 mm f1.8 von 7Artisans hat einen unglaublichen Kontrast und eine unglaubliche Mittenschärfe, aber insgesamt einfach zu viele Mängel. Das 55 mm f1.4 ist solide, aber nicht viel kleiner als das Rokinon 50 mm f1.2, das ein viel besseres Objektiv ist. Das 35mm f2 ist eigentlich nichts Besonderes, nur billig. Ich würde sagen, das 7Artisans 55 mm f1.4 ist ihr leistungsfähigstes Objektiv, während das 35 mm f1.2 ihr künstlerischstes ist.

Mit dem 7Artisans 35mm f1.2 sind Bokeh, Farbe und Kontrastwiedergabe für ein Objektiv unter 200 Dollar einfach fantastisch. Sein größtes Manko ist die Vignettierung bei der Farbringverschiebung, daher würde ich dieses Objektiv nicht wirklich für Landschaften oder Architektur empfehlen.

Für Spaziergänge, Street- und vor allem Schwarz-Weiß-Fotografie ist dies einer meiner Favoriten, wenn es darum geht, so schnell und so klein wie möglich zu sein. Tatsächlich ist dies wahrscheinlich mein liebstes kleines Low-Budget-Objektiv. Ich kann es mit meiner XT2 buchstäblich in meine Jackentasche stecken.

Wie schneidet das 7Artisans 35 mm f1.2 im Vergleich zum Rokinon 35 mm f1.2 ab? Ich werde in zukünftigen Beiträgen einige detaillierte Tests durchführen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das Rokinon 35 mm f1.2 es nach der kurzen Zeit, die ich damit hatte, rauchen wird – es ist jedoch viel größer.

Alle anderen Objektive da draußen (zum Zeitpunkt dieser Überprüfung), die so schnell sind, sind auch viel größer, also bin ich ein bisschen nett, wenn ich Objektive überprüfe, die klein sind. Beim Herunterskalieren müssen Kompromisse eingegangen werden. Wer also eine solide Leistung wünscht und bereit ist, etwas mehr Geld für ein größeres Objektiv auszugeben, sollte vielleicht das Mitakon 35 mm f0.95, das Fujinon 35 mm f1.4 oder sogar das Rokinon 35mm f1.2 statt diesem.

Aber dieses Objektiv ist wirklich ein fantastisches Preis-Leistungs-Verhältnis.

Das einzige, was mich wirklich stört, ist der wertlose Objektivdeckel. Sie müssen also einen Ersatz finden, wenn Sie sich für eines davon entscheiden.