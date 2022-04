Testbericht: 7Artisans 25mm f1.8

Das 7Artisans 25mm f1.8 ist ein kleines und lichtstarkes Objektiv, das in China für spiegellose Kameras entwickelt und hergestellt wird. Es ist mit einem Ganzmetall-Objektivtubus mit schlechter Qualitätskontrolle und Konstruktion ausgestattet. Optisch ist das Objektiv auf eine etwas altmodische Retro-Bildqualität abgestimmt, bei der Ecken- und Kantenschärfe auf Kosten von Mikrokontrast und Farbe geopfert werden. Rundum ist dieses kleine Objektiv ein ziemliches Durcheinander und ich habe Mühe zu entscheiden, ob es sich überhaupt lohnt.

Objektiv-Statistiken

Brennweite: 25 mm entspricht 37,5 mm Blendenlamelle

: 12 kreisförmige Blendenlamellen

Elemente: 7 Elemente in 5 Gruppen

Beschichtungen: Mehrfachbeschichtet

Fokus: Manuell

CPU Kontakte: Nein

Konstruktion: Aluminium mit Kupferbajonett

Vorteile: Sehr scharf in der Mitte, guter Kontrast und Farbe, Metallkonstruktion, schnell, klein, günstig, schönes Bokeh

Nachteile: Schlechte Kanten- und Eckenleistung, schlechte Verzerrung, schlechte Qualitätskontrolle, schlechte Montagequalität, Fokuselement driftet aus dem Fokus

7Artisans 25mm f1.7 Bewertung | Erste Eindrücke

Als ich dieses Objektiv zum ersten Mal auspackte, musste ich lachen. Ehrlich gesagt habe ich das wirklich getan. Nicht weil es billig ist, es fühlt sich definitiv nicht billig an mit dem Objektivtubus aus Metall und dem guten Gewicht. Ich lachte, weil wer auch immer das Objektiv zusammengebaut hatte, einen Feldtag mit dem Kontaktzement hatte. Es gibt kleine Flecken von irgendetwas, ich nehme an, Zement auf der Innenseite der Linse, und wenn Sie die Blende öffnen und hineinschauen, können Sie den Zement entlang der Kanten der Linse sehen. Vielleicht war jemand der erste Arbeitstag, oder jemand war an dem Tag krank, jedenfalls ist es ziemlich schlimm.

Aber wie auch immer, keines dieser Dinge wird die Bildqualität beeinträchtigen, und für ein Objektiv unter 100 US-Dollar bin ich damit einverstanden.

Es war auch etwas Staub im Objektiv, als ich es bekam, und nach nur wenigen Tagen kam noch viel mehr zum Vorschein. Ich habe die Linse seit zwei Wochen und sie verhält sich schon so, als hätte ich sie schon seit zehn Jahren.

Von der Bildqualität her gefällt es mir eigentlich ganz gut. Es ist ähnlich wie die Verwendung dieser alten 35-mm-Objektive, die an Vollformatkameras angepasst wurden, bevor sie wirklich Computer und fortschrittliche ED- und asphärische Elemente hatten, um diese Ecken unter Kontrolle zu bekommen. Bei diesem Objektiv sind die Ecken und Kanten wertlos, daher funktioniert es besser als Micro-Four-Thirds-Objektiv, es sei denn, Sie haben nichts gegen weiche Ecken. Ich persönlich nicht.

Der Mikrokontrast ist großartig, die Farb- und Rendertiefe ist erstaunlich, aber die Vignettierung und tonnenförmige Verzerrung sind schlecht. Die Ecken- und Kantenleistung ist miserabel.

In Bezug auf die Verarbeitungsqualität fühlt sich das Objektiv gut an, aber lassen Sie sich davon nicht täuschen. Nach nur wenigen Tagen der Verwendung des Objektivs löste sich der Blendenanzeigering (der Ring mit dem Blendenhäkchen) und konnte sich frei drehen. Es fühlt sich an, als wäre es auf Fäden, weil ich es einfach drehen und wieder festziehen konnte, aber jetzt ist es nicht mehr richtig ausgerichtet, also muss ich irgendwie die Blende im Auge behalten.

Das war’s also, ich habe das Gefühl, dass es etwas billiger ist als ein Rokinon / Samyang-Objektiv, weil ihre Objektive mindestens ein paar Monate halten, bevor sie auseinanderfallen.

Apropos Rokinon / Samyang, die dafür bekannt sind, dass sie zwischen den Kopien eine sehr zufällige Leistung aufweisen, würde ich davon ausgehen, dass dieses Objektiv dasselbe ist. Wenn man bedenkt, dass das Innere meines Objektivs ein gesprenkeltes Durcheinander war, gibt es wahrscheinlich keine Qualitätskontrolle, was bedeutet, dass viele wirklich beschissene Objektive verschickt werden.

In Bezug auf die Leistung habe ich das Gefühl, dass ich eine anständige bekommen habe.

Bauqualität

Das 7Artisans 25 mm f1.8-Objektiv ist ein 37,5-mm-Äquivalent auf einem APS-C-Gehäuse und ein 50-mm-Äquivalent mit Micro Four Thirds. Es ist für Sony APS-C, Fujifilm, Micro Four Thirds und Canon M-Mount verfügbar.

Es kann mit Vollformatkameras wie der Sony A7r III verwendet werden, hat aber nur einen Projektionskreis, der groß genug ist, um den APS-C-Teil des Sensors abzudecken, und Sie müssten die Kamera in den Super-35-mm-Zuschneidemodus versetzen.

Der Objektivtubus besteht aus einer Vollaluminiumkonstruktion mit einem Kupferbajonett.

Der Fokusring hat einen Hub von etwa 100°, was es ein wenig schwierig macht, einen präzisen Fokus zu erhalten, aber das ist bei einem manuellen 35-mm-Objektiv ziemlich üblich.

Die Klingen mit 12 Blenden erzeugen ein schönes kreisförmiges Bokeh, besonders wenn sie weit geöffnet sind, und es ist eine De-Click-Blende, was ein Fehler war.

Persönliche Erfahrungen

Der Blendenzahlenring löst sich nach einiger Zeit, aber er kann wieder festgezogen werden und wirkt sich nicht wirklich auf die Objektivleistung aus, es sei denn, er zieht sich nicht wieder fest, wenn die Blendenzahlen richtig ausgerichtet sind, was mir passiert ist. Richten Sie die Blendenzahlen jedoch einfach nach oben und alles ist in Ordnung.

Der Objektivdeckel bleibt oft an den vorderen Gewinden hängen, aber ein schöner UV-Filter könnte dies beheben.

Der Blendenring lässt sich etwas zu leicht bewegen und er liegt sehr nahe am Fokusring, sodass ich ihn oft aus Versehen anstupse.

Es gibt auch ein Problem mit dem Fokus, der nicht dort bleibt, wo Sie ihn eingestellt haben. Beim Anpassen des Fokus bewegt sich ein Element in der Linse, wodurch auf einer Seite dieses Elements eine Druckdifferenz oder ein Vakuum entsteht. Dies verursacht ein leichtes Ziehen oder Saugen an diesem Element, wenn sich der Druck ausgleicht und die Linse leicht wieder aus dem Fokus driftet. Das macht das präzise Fokussieren im Flug sehr schwierig und es ist super nervig.

Schärfe

Die Schärfe in der Mitte ist sehr gut, sie ist tatsächlich schärfer als sowohl das Fujinon 27 mm f2.8 als auch das Fujinon 23 mm f1.4 Objektiv, aber die Ecken- und Randschärfe sind sehr schlecht.

Obwohl die Linsen scharf sind, besteht das eigentliche Problem darin, dass die Aufnahmen vom driftenden Element fokussiert bleiben, wenn sich der Innendruck ausgleicht, wenn sich das Fokuselement bewegt.

Schärfe 7Artisans vs. Fujifilm 27mm f2.8 vs. Fujifilm 23mm f1.4

Mitte f5.6

Das 7Artisans ist in der Mitte merklich schärfer als das 27- und das 23-mm-Fujifilm-Objektiv.

Ecke f5.6

In den Ecken fällt die 7Artisans-Linse komplett auseinander.

Beugung und der Sweet Spot

Weit offen hat das 7Artisans 25mm f1.8 immer noch eine sehr schöne Mittenschärfe. Bei f5.6 ist das Objektiv am schärfsten, selbst bei f8 ist das Objektiv noch sehr gut. Ab f16 wird es weicher.

Kontrast / Farbe / Wiedergabe

Farbe und Kontrast machen sehr schön. Im Vergleich zu Fujifilms 23 mm f1.4 und Fujifilm 27 mm ist es sehr schwer zu unterscheiden, welches Objektiv mehr tonale Details aufweist. Das 7Artisans ist schärfer, sodass es den Geist leicht ablenkt.

Wenn Sie sich diese ansehen, müssen Sie bis zu dem Punkt zurücktreten, an dem Sie nicht mehr sagen können, was schärfer ist. An diesem Punkt scheint das Fujinon 23 mm f1.4 etwas mehr Kontrast zu haben als die anderen beiden, aber es ist wirklich ein Wurf. Sie sind alle sehr gut und man kann mit Sicherheit sagen, dass das 7Artisans 25 mm einen hervorragenden Mikrokontrast hat.

Farbe ist bei den 7Artisans auch sehr schön und natürlich. Es gibt keine seltsamen Verschiebungen oder Tönungen wie bei vielen Objektiven von Drittanbietern.

Verzerrung / Vignettierung

Es gibt ziemlich viel Vignettierung und Verzerrung. Die Vignettierung klärt sich nie wirklich auf und ist am schlimmsten bei f1.8.

Im Vergleich zu den Fujinon-Objektiven bläst das 23-mm-f1.4-Objektiv beide hier um, aber im Vergleich zum 27-mm-f2.8-Objektiv ist das 7Artisans-Objektiv ungefähr gleich. Bei den Fujinon-Objektiven gibt es jedoch ein integriertes Objektivprofil, das die meisten dieser Probleme mit dem RAW-Profil korrigiert, sodass Sie es nie so sehen werden wie mit dem 7artisans-Objektiv. Gleiches gilt für Sony-Objektive, wenn sie in Sony-Kameras verwendet werden.

Chromatische Aberrationen

Chromatische Aberrationen werden selbst bei f1.8 sehr gut kontrolliert. Beim Abblenden wird das Bild noch sauberer.

Bokeh

Rundum sieht das Bokeh mit diesem Objektiv wirklich gut aus. Die 12-Blatt-Blende erzeugt ein sehr schönes kreisförmiges Bokeh, selbst wenn sie abgeblendet ist. Es gibt auch keine Zwiebelringe oder Seifenblaseneffekte.

Es gibt einen Katzenaugeneffekt entlang der Kanten und Ecken, und wenn Sie auf die unteren linken Ecken schauen, können Sie die Unstetigkeiten der Zementierung der Elemente sehen, die sich in der Form des Bokeh zeigen, das als diese kleinen Kerben erscheint.

7Artisans 25mm f1.8 Bewertung | Endeffekt

Wenn Sie nach einem lustigen Objektiv suchen, das Sie verprügeln können, macht das 7Artisans 25 mm f1.8 Spaß. Es ist ein nettes Objektiv, mit dem man herumspielen oder den manuellen Fokus lernen kann, besonders wenn man gelegentlich Schwarz-Weiß-Fotos machen möchte.

Wenn das Gummi jedoch auf die Straße trifft, saugt dieses Objektiv im Grunde nur. Es ist schlecht gebaut, schlecht gestaltet, hat praktisch keine Qualitätskontrolle, Ecken sind schlecht, Verzerrung und Vignettierung sind schlecht und während das Objektiv scharf ist, driftet der Fokus, so dass viele Aufnahmen leicht unscharf werden.

Sicher, der Kontrast und die Farbe sind großartig, aber ehrlich gesagt, es sei denn, Sie wollen wirklich nur etwas, mit dem Sie experimentieren können, wären diese 70 Dollar besser für ein Fujinon 27 mm f2.8 auszugeben, das manchmal für etwa 200 Dollar bei ebay zu finden ist.

Mit diesem Objektiv bekommen Sie wirklich das, wofür Sie bezahlen, aber die optische Formel ist fantastisch, wenn Sie etwas Vignettierung, Verzerrung und Eckenweichheit nicht stören. In den richtigen Situationen kann es einige wirklich schöne Bilder produzieren, solange Sie innerhalb der Grenzen arbeiten.

Es ist nur schade, dass ein solches Objektiv nicht von einer Firma gebaut wurde, die weiß, was sie tun, denn mit der unglaublichen Mittenschärfe und dem Kontrast wäre es ein wirklich schönes Objektiv gewesen.

Ok, jetzt, wo ich das alles gesagt und Sie vergrault habe, ist es wirklich schwer, ein billiges Objektiv zu finden, das so breit ist. Die meisten Retro-Objektive mit 25 mm oder in diesem Bereich sind einfach scheiße, und alles von Fujifilm, Sony oder sogar Rokinon kostet viermal so viel. Damit bleibt das 25-mm-Objektiv von 7Artisans die einzige Option für ein billiges Objektiv, das auf einer APS-C-Kamera als 35-mm-Objektiv funktioniert.

Als ich anfing, Objektive zu sammeln, kaufte ich manchmal eine billige Version einer bestimmten Brennweite, um zu sehen, ob ich damit bequem fotografieren konnte, bevor ich das Geld für etwas teureres ausgab, und dieses Objektiv ist großartig, um diese Lücke zu füllen.

Für Micro-Four-Thirds-Schützen wird dieses Objektiv viel Spaß machen. Die meisten Probleme mit den Ecken und Kanten werden aufgrund des Crop-Faktors behoben sein, und Sie haben ein verrückt scharfes Objektiv mit schönem Kontrast, wenn Sie es im Fokus halten können.