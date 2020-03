TESISQUARE® gibt neues deutsches Team für Niederlassung in München bekannt

Philip Wendl wird die Entwicklung des deutschen Marktes übernehmen

München, 10. März 2020 – TESISQUARE®, ein Technologiepartner, der sich auf die Entwicklung und Implementierung von kollaborativen digitalen Ökosystemen spezialisiert, gibt heute die Ernennung von Philip Wendl zum Senior Sales Manager für seine neue deutsche Niederlassung im Zentrum Münchens bekannt.

TESISQUARE® ist ein international tätiges Unternehmen, das sich auf Integration Brokerage und unternehmensübergreifende kollaborative Plattformen spezialisiert und Niederlassungen in den Niederlanden, Frankreich, Spanien und Deutschland sowie Partnerschaften in den USA und Russland hat. Im Jahr 2020 feiert das Unternehmen sein 25-jähriges Bestehen. Mit einem Netzwerk, das sich über 44 Länder erstreckt, bedient TESISQUARE® eine Reihe von Sektoren und Geschäftsfeldern. Das Unternehmen wird seine Kompetenzen und Fähigkeiten zunächst im Lebensmittel- und Elektronik-Einzelhandel, im FMCG-Bereich sowie in der Biomedizin einsetzen und dann auf andere Kernmärkte in Deutschland ausweiten.

Philip Wendl wird über 20 Jahre Erfahrung größtenteils im deutschen Technologiesektor in das Unternehmen einbringen. Er tritt dem Team nach sechsjähriger Tätigkeit als Senior Sales Manager bei TIE Kinetix, einem EDI/System Integration Unternehmen und Anbieter unter anderem von Google-Cloud- und Marketinglösungen (Analytics360) bei, in dem er auch für das Marketing in der DACH-Region verantwortlich war. Zuvor war er als Business Development- und Sales Manager bei der Performance-Marketing-Agentur DigitasLBi und als Berater, Coach, Key Account und Business Development Manager für andere Unternehmen tätig.

Guido Ferrero, Partner bei TESISQUARE®, sagt: „Wir freuen uns, Philip in unserem Team bei TESISQUARE International willkommen zu heißen und mit seiner Unterstützung und seinen lokalen Kenntnissen unsere Fähigkeiten und unser Know-how auf den deutschen Markt zu bringen. Dank seiner Erfahrung wollen wir unsere Präsenz in Deutschland festigen und lokale Unternehmen mit unseren Lösungen und Dienstleistungen für die Zusammenarbeit in der Lieferkette und die digitale Transformation bedienen”.

Philip Wendl, Senior Sales Manager bei TESISQUARE® sagt: „Der Anbieter nachhaltiger globaler EDI- und anderer digitaler Dienste ist entschlossen, den eingeschlagen Kurs hin zur Marktführerschaft konsequent zu verfolgen. Der stark ausgeprägte Unternehmerspirit macht TESISQUARE® zu einem „Savvy Sherpa“ für Kunden, die sich aufgemacht haben, sich neue Technologien zunutze zu machen und z.B. sichere Cloud-basierte Dienste zu implementieren. In Deutschland ist zunehmendes Interesse an Software-as-a-Service und Cloud-Lösungen zu beobachten. Italien ist ein erfolgreiches Beispiel in Sachen kollaborativer Lieferketten und digitaler Lösungen wie der elektronischen Rechnungsstellung. TESISQUARE® kann mit Recht von sich behaupten, über umfangreiche und langjährige Erfahrung auf diesem Gebiet zu verfügen.“