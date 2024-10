TerraMaster Prime Big Deal Days:

Genießen Sie 20 % Rabatt plus 100 $ Rabatt auf 9 neue Produkte!

DieOktoberPrimeBigDealDaysstehenkurzbevor,undTerraMasterbringt9spannendeneueProduktefürdenHerbstmitbeispiellosenRabattenaufdenMarkt!DiesesMalsindalleTerraMaster-ProduktemitdemneuestenTOS6-Betriebssystemausgestattet.WährendderPrimeDaysbietetTerraMasterunglaublicheVorteilefüralleBenutzer-genießenSiebiszu20%RabattunderhaltenSieexklusiveRabattevonbiszu100$aufalle9neuenNAS-Produkte!

Wichtige Empfehlung: BBS All-in-One Backup-Serie

Unter den neuen Produkten sticht die All-in-One-Backup-Serie hervor, die mit der BBS-Commercial-Backup-Suite integriert ist. Modelle wie T9-500 Pro, T12-500 Pro, U8-500 Plus und U12-500 Plus sind darauf ausgelegt, die leistungsstarken Backup-Anforderungen von Unternehmen zu erfüllen. Benutzer können die TerraMaster BBS-Backup-Komponenten flexibel kombinieren, basierend auf ihren spezifischen Anforderungen, um die geeignetsten Backup-Strategien zu entwickeln und so die vielfältigen Backup-Herausforderungen kleiner und mittelständischer Unternehmen mühelos zu meistern.

Umfassende NAS-Produktlinie zur Deckung vielfältiger Bedürfnisse

– Persönliche und Familien-Datensicherungslösungen: Serienprodukte wie F2-212, F4-212, F2-423 und F4-423 ermöglichen eine zentrale Speicherung und Sicherung für die gesamte Familie und schützen jede kostbare Erinnerung.

– Multimedia-Unterhaltungslösungen: Modelle wie F2-424, F4-424, F4-424 Pro und F8 SSD schaffen ein Heimunterhaltungszentrum für ruckfreies Abspielen und ein hochauflösendes visuelles Erlebnis.

– SMB-Datensicherungslösungen: Die gesamte 10GbE NAS-Serie, einschließlich F8 SSD Plus, F4-424 Max und F6-424 Max, integriert Unternehmensdaten effizient und steigert die Arbeitseffizienz erheblich.

– Hochgeschwindigkeits-Speicherlösungen für 4K-Videobearbeitung: Produkte wie D4-320, D8 Hybrid, D5 Thunderbolt3 und D8-332 unterstützen nahtlose 4K-Videobearbeitung, inspirieren Kreativität und verbessern die Produktivität.

Zeitlich begrenztes Angebot: Genießen Sie bis zu 20 % Rabatt

Während der Prime Days können alle Lösungen, mit Ausnahme der neuen Produkte, Rabatte von bis zu 20 % genießen! Darüber hinaus kommen die neu veröffentlichten NAS-Modelle mit einem Gutschein über 100 $/100 EUR/100 , gültig bis zum 18. Oktober.

https://www.terra-master.com/de/press/index/view/id/2082/

TerraMaster ist eine professionelle Marke, die sich auf Speicherprodukte konzentriert, inklusive Netzwerkspeicher und Direct Attached Storage, die sich in mehr als 40 Ländern und Regionen immer größerer Beliebtheit erfreuen. Seit nunmehr 10 Jahren entwickelt die Marke Speichertechnologie, die auf die Bedürfnisse von Kunden wie Privatanwendern, kleinen und mittelständischen sowie Großunternehmen zugeschnitten ist.

Kontakt

TerraMaster Technology Co., Ltd.

Yuki Shi

Longhua District, ZhangKeng Industry Park, Building A, Floor 2, A1 A1

518131 Shenzhen

+86 755 81798272



http://www.terra-master.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.