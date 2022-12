TerraMaster lanciert seine High-Speed-NAS T9-450 sowie T12-450 mit 10 GbE SFP+ und 2.5 GbE Ports

26. Dezember 2022, Shenzhen, China – TerraMaster, ein professioneller Hersteller von innovativen Speicherprodukten für Unternehmen und Privatanwender, kündigt den Start seiner T9-450 und T12-450 High-Speed Netzwerkspeicherserver mit 10 GbE Netzwerkschnittstellen an. Die TerraMaster T9-450 und T12-450 sind designed für Fachleute, welche hohe Geschwindigkeiten und große Kapazität für Anwendungen wie Virtualisierung, Datenbanken oder Bild und Videoerstellung benötigen.

Die TerraMaster T9-450 und T12-450 kommen in Kompaktgehäusen um wenig Stellfläche in Anspruch zu nehmen, für Arbeitsplätze mit wenig Platz in kleinen und mittelständischen Unternehmen. Die T9-450 und T12-450 sind außerdem geplant für hohe Speicherkapazität, und kommen mit 20 TB Festplatten auf eine Gesamtkapazität von 180 TB bzw. 240 TB. Die TerraMaster 450-Serie ist ideal für kreative Berufe und aufstrebende Geschäftszweige, durch die hohe Kapazität und den schmalen Formfaktor.

Hauptmerkmale

High-Speed Speicher

Die TerraMaster T9-450 und T12-450 werden von einem Intel Atom C3558R Quad-Core Prozessor mit einem 8 GB DDR4 Dual-Channel-Modul (aufrüstbar bis zu 32 GB) angetrieben. Beide TNAS kommen mit zwei SFP+ 10 Gbit Glasfaserschnittstellen und zwei 2.5 GbE Ports, mit einer Gesamtübertragungskapazität von bis zu 20 Gbit/s durch Link Aggregation.

Einfache Zusammenarbeit

Durch das 10 GbE Netzwerk und Unterstützung von Windows und Mac, Machen die TerraMaster T9-450 und T12-450 das Zusammenarbeiten einfach und effizient.

TOS 5

Beide TerraMaster T9-450 und T12-450 laufen mit dem neuen TOS 5 Betriebssystem, welches außer höherer Effizienz und besserer Sicherheit auch noch 50 neue Funktionen und 600 Verbesserungen mitbringt, gegenüber der Vorabversion.

Hyper Cache Unterstützung

Die TerraMaster T9-450 und T12-450 unterstützen Hyper Cache, ein Tool von TerraMaster, zum Beschleunigen der NAS durch einen SSD Cache. Um mehr über Hyper Cache zu erfahren besucht: TerraMaster Website.

TRAID Support

TerraMaster T9-450 sowie T12-450 haben auch TerraMasters RAID (TRAID) mit an Bord, welches mehr flexible Konfigurationen ermöglicht als Standard RAID-Modi. Um mehr über TRAID zu erfahren besucht: TerraMaster Website.

Viele Backuplösungen

Durch Nutzung von TOS 5 haben sowohl das T9-450 wie auch T12-450 Zugriff auf einige Backuplösungen wie TerraSync, TFSS, CloudSync, TFM Backup und Duple Backup.

Verbesserte IT-Managementeffizienz

Die T9-450 und T12-450 können per AD/LDAP Domain an den Domainserver angebunden werden und erweitern so den Speicherplatz mit Berechtigungen der vorhandenen Infrastruktur. Damit werden IT-Managementkosten reduziert und die Effizienz erhöht.

Preise

TerraMaster T9-450: €1,199

TerraMaster T12-450: €1,599

Mehr über die neuen Produkte gibt es über folgende Links:

TerraMaster T9-450: https://www.terra-master.com/de/products/smallmedium-businesses-nas/t9-450.html

TerraMaster T12-450: https://www.terra-master.com/de/products/smallmedium-businesses-nas/t12-450.html

Über TerraMaster

TerraMaster ist ein professioneller Anbieter von innovativen Speicherprodukten, wie z.B. NAS und DAS, mit wachsender Bekanntheit in über 40 Ländern und Regionen. Das Unternehmen verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in der Entwicklung von Speichertechnologien, welche sich an Privatanwender sowie kleine und mittlere Unternehmen richten.

Kontakt

TerraMaster

Fanny Chang

Room 2A2, Building A, Qingchuang City, Zhangkeng Community Minzhi Street, Longhua District, 2A2

518131 Shenzhen

+86 755 81798555

fc@cybermedia.com.tw

https://www.terra-master.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.