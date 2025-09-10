tepcon instructor: KI-Tool hilft bei der verständlichen Formulierung von Arbeitsanweisungen

Das Dokumentieren und Formulieren von Arbeitsanweisungen kostet in der Regel wesentlich mehr Zeit als die eigentliche Durchführung der Arbeitsschritte. Die Voraussetzung, dass eine Anleitung allgemein verständlich, objektiv und ordentlich verfasst sein sollte, bedeutet dabei nochmals zusätzlichen Aufwand für den Editor. Auf einer digitalen Plattform wie dem tepcon instructor kann dies effizienter und transparenter gestaltet werden – und mit KI-Unterstützung zusätzlich schneller und einfacher.

instructor KI kann visuelle Vorlagen virtuell vervollständigen

Die instructor KI von tepcon entfaltet ihren Mehrwert insbesondere beim Erstellen und Editieren bebilderter Anleitungen. Bestehendes Bildmaterial, beispielsweise von Maschinen, Geräten, Werkzeugen oder Einzelteilen, werden von der KI analysiert und in Sekundenschnelle modifiziert. So entstehen mit geringem Aufwand klar strukturierte und universell verständliche Anleitungen.

Neben der Vervollständigung des ursprünglichen Bildmaterials, beispielsweise durch Marker, Symbole und Textfelder, übersetzt das KI-Feature den visuellen Inhalt in einen klar formulierten Anleitungstext. Editoren haben die Möglichkeit, diese Textvorlage mit nur einem Klick zu kürzen oder weiter ausformulieren zu lassen.

Über die Änderung des Textumfangs hinaus besteht jederzeit die Möglichkeit, den Output der KI eigenständig anzupassen oder dem System weiteren Input zur Änderung zu geben. Der manuelle „Feinschliff“ durch den Anwender ist sowohl in Bildern und Grafiken als auch auf allen Textebenen möglich…………………. Lesen Sie hier weiter.