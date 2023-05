Tempo-Team Personaldienstleistungen: Eröffnung Niederlassung Schleswig-Holstein Office

Der Personaldienstleister Tempo-Team erweitert sein Angebot und eröffnet eine neue Niederlassung in Schleswig-Holstein speziell für kaufmännische Berufe.

Kiel / Eschborn, 03. Mai 2023 – Tempo-Team erweitert seine Angebote im kaufmännischen Bereich. Bislang war der Personaldienstleister mit seinen Niederlassungen in Kiel und Flensburg in Deutschlands nördlichstem Bundesland vor allem im gewerblichen Bereich tätig. Mit der neuen Niederlassung Schleswig-Holstein Office bietet er nun auch hier eine spezialisierte Unterstützung für kaufmännische Berufe an.

„Trotz ihrer meist gewerblichen Orientierung suchen unsere Kundenunternehmen viele kaufmännische Fachkräfte. Hierbei können wir sie jetzt noch besser unterstützen. Zudem möchten wir mit dieser Spezialisierung weitere Branchen vor Ort ansprechen, die ebenfalls von unserer Expertise im Bereich Personalvermittlung und Zeitarbeit profitieren können“, erklärt Svenja Stevens, Leiterin der neuen Niederlassung Schleswig-Holstein Office.

Umfangreiche Erfahrung, gute Vernetzung und eine persönliche Kommunikation auf Augenhöhe sieht Svenja Stevens als besondere Stärken, die Tempo-Team auszeichnen: „Wir verstehen uns dabei nicht nur als Personalvermittler, sondern auch als Personalberatung. Unsere Kundenunternehmen begleiten wir langfristig und analysieren fortlaufend, welche Maßnahmen gut funktionieren. Das sorgt für eine nachhaltig erfolgreiche Personalarbeit.“

Für Bewerber im kaufmännischen Bereich bietet die Tempo-Team Niederlassung Schleswig-Holstein Office ein vielfältiges Stellenangebot und Zugang zu attraktiven Arbeitgebern. „Auch hierbei sind wir nicht nur Vermittler, sondern begleiten unsere Kandidaten und Mitarbeiter langfristig. Wir haben stets ein offenes Ohr für ihre Anliegen und unterstützen sie von der Jobauswahl über den Bewerbungsprozess bis hin zur langfristigen Karriereplanung“, betont Svenja Stevens.

Im Blog von Tempo-Team Personaldienstleistungen gibt sie einen ausführlicheren Einblick in ihre Arbeit und die Pläne der neuen Niederlassung:

https://www.tempo-team.de/tempo-team-news/neueroeffnung-tempo-team-niederlassung-schleswig-holstein-office.html

Aktuelle Stellenangebote in Schleswig-Holstein:

https://www.tempo-team.de/jobsuche.html?suchbegriff=&einsatzort=&umkreis=&bundesland%5B%5D=Schleswig-Holstein&search_jobs=1

Tempo-Team Personaldienstleistungen steht für über 40 Jahre Erfahrung in den Bereichen Personalberatung, Personalvermittlung und Zeitarbeit.

Ergänzt wird dieses Angebot durch vielfältige Services zum Personalwesen wie Outsourcing und Master Vendor, EU-Rekrutierung, digitale Zeiterfassung oder die mit dem VBG Next Präventionspreis ausgezeichnete App work4safety für Arbeitssicherheit und Gefährdungsbeurteilung.

In rund 45 Niederlassungen und zahlreichen Inhouse-Offices in ganz Deutschland bietet der Personaldienstleister mit Stammsitz in Eschborn bei Frankfurt eine optimale und ortsnahe Betreuung von Arbeitnehmern und Kunden.

Tempo-Team ist anders. Immer mit Spaß bei der Sache: schnell, unkompliziert, direkt. Das drückt sich sowohl in einer unkonventionellen Bewerberansprache als auch in der direkten und persönlichen Kundenbetreuung aus. Wegweisend sind die vier starken Unternehmenswerte: „Gemeinsam wachsen“, „Freude bei der Arbeit“, „Eine Sache der Fairness“ und „Es geht nur gemeinsam“.

Tempo-Team Personaldienstleistungen ist im Jahr 2011 aus der 1979 gegründeten Team BS Betriebs-Service GmbH hervorgegangen. Heute ist Tempo-Team ein Teil der Randstad Unternehmensgruppe. Bewerber und Unternehmen profitieren daher auch von der agilen Zusammenarbeit mit Randstad sowie den starken Konzernmarken Monster und GULP.

