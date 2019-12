Temperaturregelung für thermoelektrische Kühlgeräte

Genaue Steuerung über Intergrierten Regler

Für die Temperierung von kleinen Schaltschränken sowie Gehäusen mit Elektronik ist bei hoher Umgebungstemperatur häufig eine aktive Kühlung notwendig.

uwe electronic bietet in diesem Bereich eine Komplettlösung für die Kühlung von Gehäusen unterschiedlicher Größen an. Die dabei eingesetzten thermoelektrischen Kühlgeräte sind klein und flexibel im Aufbau und gleichzeitig sehr leistungsstark. Die Temperaturregelung wird über ein elektronisches Thermostat gelöst, das innerhalb des Kühlgeräts verbaut wird. Dadurch wird Platz im Gehäuse eingespart.

Mit Hilfe eines DIP-Schalters wird der Temperaturwert für die Regelung zwischen 0°C und 62°C eingestellt. Für die Zweipunktregelung kann eine Hysterese zwischen 0°C und 10°C programmiert werden.

Die Schaltung der Last wird nicht mit einem mechanischen Relais, sondern mit einem Halbleiter-Relais (MOSFET: metal-oxide-semiconductor field-effect transistor) bewirkt. Dadurch besteht auch bei häufiger Schaltung großer Ströme (bis 16A) keine Verschleißproblematik. Im Vergleich zu mechanischen Relais ist dies ein großer Vorteil für die Prozesssicherheit und Lebensdauer der Regler.

Ausführliche Informationen unter: https://www.uweelectronic.de/de/temperaturmanagement-2/temperaturregler/integrierter-thermostat.html

Die uwe electronic GmbH ist ein international tätiges Systemhaus mit Sitz in Unterhaching bei München. Unsere Kunden reichen vom mittelständischen Betrieb bis hin zu High-Tech-Konzernen in Deutschland und Zentraleuropa. Unsere Produktpalette umfasst Produkte und Lösungen aus den Bereichen Prüftechnik für Elektronik, Temperaturmanagement, Automatisierung und Elektronische Bauelemente. Unsere Kernkompetenz liegt in den Bereichen Federkontakte für das Prüfen von bestückten Leiterplatten, Steckverbinder mit gefederten Kontaktstiften und Temperaturmanagement.

