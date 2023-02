TeleCash und Carat from Fiserv auf der EuroShop 2023

Highlights für den Handel der Zukunft

Bad Homburg vor der Höhe, Frankfurt. DE. 24 Februar, 2023 – Auf der EuroShop 2023 werden Besucher:innen vom 26. Februar bis 02. März vier zentrale Themen aus der Welt des innovativen Payments entdecken können. In Halle 6, Stand C75 erleben sie eine Reise durch die Welt der Zahlungsvorgänge entlang des gesamten Einkaufserlebnisses: Angefangen auf dem Weg in den Shop, am Point of Sale (POS) im Shop, am Ende des Einkaufs und sogar nach dem Einkauf. Dabei wird deutlich, welche umfassenden Bezahlmöglichkeiten Fiserv mit der neuesten Generation seiner POS-Zahlungsterminals und E-Commerce Zahlungslösungen bieten kann – alles aus einer Hand.

Die Messe-Highlights auf der EuroShop 2023

Charge n’drive: Mit einer E-Ladesäule auf ihren Parkflächen können Händler:innen ihren Kund:innen bereits auf dem Weg in den Shop einen zusätzlichen Mehrwert bieten und dabei noch ihren Umsatz steigern. Fiserv ermöglicht mit seinem Expert:innennetzwerk den mühelosen Einstieg in die Elektromobilität. Das schlüsselfertige E-Mobilitätskonzept reicht vom Aufbau der Ladesäule über die Auswahl des Stromproviders bis hin zur kontaktlosen Bezahllösung gemäß der geänderten Ladesäulenverordnung. Diese verpflichtet Ladesäulenbetreiber, bei ab Juli 2023 erstmalig in Betrieb genommenen Ladesäulen, am jeweiligen Ladepunkt oder in dessen unmittelbarer Nähe, mindestens ein kontaktloses Bezahlverfahren mittels gängiger Kredit- und Debitkarte (z. B. girocard) anzubieten. Mit der Charge n‘drive-Lösung erfüllen Händler:innen diese Anforderungen und können so neue Geschäftsfelder erschließen sowie ihre Kundenbindung nachhaltig fördern.

Garantiertes Lastschriftverfahren: Das Elektronische Lastschriftverfahren (ELV) stellt in Deutschland noch immer ein häufig genutztes Zahlungsverfahren dar. Es hat allerdings den Nachteil, dass die Garantie für Händler:innen fehlt. Ein kostengünstiger „Garantierter Lastschriftvertrag“ (GLV) von Fiserv ist die Lösung. Er erhöht die Sicherheit und reduziert Risiken aus Rücklastschriften für Shopbetreiber:innen. Am Stand von Fiserv lernen Besucher:innen, wie GLV funktioniert und welche Vorteile es hat. Dazu zeigt das Unternehmen die neuesten Bezahlterminals, die insbesondere KMUs die umfassende Digitalisierung ihrer Shops erleichtern.

Self-Service: Moderne Automaten und Self-Checkouts mit der Möglichkeit kontaktlos zu bezahlen, werden ein immer wichtigerer Bestandteil des modernen Einzelhandels. Auf der EuroShop‘23 erleben Besucher:innen die neueste Generation von Automaten-Terminals für kontaktloses Bezahlen. Mit diesen Lösungen können Händler:innen ihr Serviceangebot ergänzen und somit Effizienz und Umsatz steigern.

E-Commerce: Der TeleCash Webshop bringt das stationäre Geschäft in das Omnichannel-Business. In Kooperation mit IONOS bietet dieser Shop mit nur wenigen Klicks einen schnellen Einstieg in das Online-Geschäft. Händler:innen können so unkompliziert ihr Geschäft 24/7 für Bestands- und Neukund:innen öffnen und zusätzlichen Umsatz generieren. Das Internet Payment Gateway ermöglicht eine sichere bargeldlose Online-Bezahlung. Weitere Features wie Beratungsgespräche bis zum Verkauf von digitalen Dienstleistungen und die Erweiterung des Webshops mit einer Shopping-App sind ebenfalls mit dem Webshop umsatzbar. Besucher:innen können weitere gute Gründe, warum sich ein Webshop lohnt auf der EuroShop 2023 entdecken.

Omnichannel-Handel: Mit dem globalen Omnichannel-Commerce-Betriebssystem Carat von Fiserv können Händler:innen sich neue Kundenerlebnisse vorstellen und realisieren. Durch die Gewährleistung von Datensicherheit und Plattformzuverlässigkeit trägt Carat zum Aufbau von Vertrauen und Markentreue zwischen Händler:innen und ihren Kund:innen bei. Carat hat sich bei den erfolgreichsten Marken der Welt bewährt, darunter Selecta, das bargeldlose, kontaktlose Zahlungen an unbeaufsichtigten Verkaufsautomaten in 16 Märkten in Europa anbietet. Derzeit wickelt Carat mehrere Milliarden Omnichannel-Transaktionen für Händler:innen in Nordamerika, Lateinamerika, Europa, dem Nahen Osten und Afrika sowie im asiatisch-pazifischen Raum ab, die sich über mehrere Branchen erstrecken.

Über Fiserv

Fiserv, Inc. (NASDAQ: FISV) möchte Geld und Informationen auf eine Weise bewegen, die die Welt bewegt. Als weltweit führender Anbieter von Zahlungs- und Finanztechnologie hilft Fiserv Händler:innen, optimale Ergebnisse zu erzielen, mit Innovation und Exzellenz in Bereichen wie Kontoabwicklung und digitale Banklösungen, Karten-Issuing/-Processing und Netzbetrieb, Zahlungsdienstleistungen, E-Commerce, Kreditkarten-Acquiring und -Verarbeitung sowie der Cloud-basierten Point-of-Sale- und Business-Management-Plattform Clover®.

Fiserv, Inc. ist Mitglied des S & P 500 Index, der FORTUNE 500®, und wurde 11-mal in den letzten 14 Jahren als eines der am meisten bewunderten Unternehmen der FORTUNE® World anerkannt und von Fast Company zwei Jahre in Folge als eines der innovativsten Unternehmen® der Welt ausgezeichnet. Besuchen Sie fiserv.com und folgen Sie uns in den sozialen Medien, um weitere Informationen und die neuesten Unternehmensnachrichten zu erhalten.

Fiserv Lösungen ermöglichen seit über drei Jahrzehnten maßgeschneiderte und professionelle bargeldlose Zahlungen mit Karten: Am Point of Sale, im E-Commerce für Onlineshops und Apps, bis hin zu Omnichannel-Lösungen. Mit über 250.000 Terminals betreibt Fiserv heute die Bezahllösung für mehr als 100.000 Kund:innen in verschiedensten Branchen und Vertriebskanälen in der D-A-CH-Region.

