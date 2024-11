Technologie von Tunap schützt SCR-Systeme effizient vor Kristallablagerungen

Vorbeugen statt Reparieren

Leuchtet die Motorkontrollleuchte im Fahrzeug auf, ist ein Werkstattbesuch zur Fehlerbehebung angeraten. Nicht selten kommen dann kostspielige Reparaturen auf den Autofahrer zu. Dabei lässt sich einer häufigen Ursache von Motorstörungen leicht vorbeugen: Der microflex® 987 System-Wirkstoff SCR von Tunap schützt vor Kristallbildung in SCR-Systemen und reinigt bereits vorhandene Ablagerungen. Bei regelmäßiger Anwendung verhindert der System-Wirkstoff Motorstörungen und Leistungsverluste – und schont gleichzeitig das Portemonnaie des Fahrzeughalters.

Zur Reinigung moderner Dieselmotoren setzen Autohersteller auf SCR-Katalysatoren (Selective Catalytic Reduction), um den Stickoxid-Ausstoß (NOx) zu reduzieren: Die Emissionen werden im Katalysator in elementaren Stickstoff (N2) und Wasser (H2O) umgewandelt. Als Reduktionsmittel wird eine wässrige Harnstofflösung in den Abgastrakt gespritzt. Durch die erneut verschärften Abgasnormen mit realen Tests auf der Straße ist die saubere SCR-Technologie inzwischen für alle größeren Seriendiesel Pflichtprogramm.

„SCR-Systeme filtern Autoabgase. Bei überwiegenden Kurzstreckenfahrten und einem ungünstigen Fahrstil mit konstant niedrigen Drehzahlen werden jedoch häufig nicht die benötigten hohen Temperaturen im Abgassystem erreicht. Die Folge: Die Umwandlung zu Stickstoff und Wasser kann nicht optimal erfolgen. Es bilden sich weiße Kristallablagerungen an Harnstoff-Dosiersystem und SCR-Kat. Entsprechend funktioniert die Stickoxid-Reduzierung nicht mehr und die Emissionswerte steigen. In modernen Fahrzeugen kann dies sogar zu einer Anlasssperre führen“, erläutert Thomas Behrendt, Leiter Produktmanagement bei Tunap, eine der häufigen Ursachen für kostspielige Motorreparaturen. „Für Fahrzeughalter kommen da schnell Reparaturkosten im vierstelligen Bereich zusammen. Erfahrene Fachwerkstätten wissen aber, wie sie im Sinne ihrer Kunden solchen Schäden vorbeugen können: Durch den Einsatz unseres Antikristallisationsmittels sorgen sie für eine optimale Funktion des Harnstoff-Dosiersystems und des SCR-Katalysators und beugen weiterer Kristallbildung vor. Bei regelmäßiger Anwendung werden Motorstörungen verhindert und Leistungsverluste durch Verstopfen des SCR-Katalysators effektiv reduziert.“

Tunap hat den microflex® 987 System-Wirkstoff SCR speziell für die regelmäßige Anwendung in SCR-Katalysator-Systemen entwickelt. Die zum Patent angemeldete Technologie schützt Harnstoff-Dosiersysteme und den SCR-Katalysator vor Kristallbildung. Das Produkt wirkt herstellerkonform, ohne die Harnstofflösung in ihrer Norm zu beeinträchtigen, ist auch für den Einsatz in druckluftunterstützenden Dosiersystemen geeignet und zeichnet sich durch einfache Dosierung aus. Erhältlich ist der microflex® 987 System-Wirkstoff SCR in der 250 ml-Flasche und als 5 l-Kanister. Die 250 ml-Flasche ist ausreichend für 100 l Harnstoffflüssigkeit, der 5 l-Kanister für 2.000 l Harnstoffflüssigkeit (Dosierung: 1:400)

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Anwendung des 987 System-Wirkstoffs SCR

Schritt 1: Skala im Dosierbereich auf der Spenderflasche beachten.

Schritt 2: Spenderflasche zusammendrücken, um den Dosierbereich der Flasche mit dem benötigten Wirkstoff zu füllen.

Schritt 3: Die abgemessene Menge in den Kanister/die Flasche mit der Harnstofflösung geben.

Schritt 4: Das Gemisch dem Harnstofftank zugeben. Regelmäßig anwenden, mindestens bei jeder Befüllung des Harnstofftanks.

Mehr Informationen zum Produkt unter: 987 System-Wirkstoff SCR | TUNAP Online-Shop

Die Tunap Group zählt weltweit zu den Technologieführern in der Herstellung von Aerosolen, Schmierstoffen und Reinigern für industrielle und technische Anwendun-gen. Produkte von Tunap pflegen und schützen und kombinieren innovative Chemie mit hohem Nachhaltigkeitsanspruch. Rund 30.000 Kunden weltweit vertrauen be-reits auf Produkte und Systeme von Tunap. Bekannte Lösungen sind das Klimaan-lagen-Reinigungssystem „airco well“ sowie die Techniklinie „Tunap Sports“ für erst-klassige Fahrradreinigung und -pflege. Tunap bietet Forschung, Entwicklung, Pro-duktion und Vertrieb aus einer Hand. Seit fünf Jahrzehnten ist das Familienunter-nehmen zuverlässiger Partner der Industrie.

Die Tunap Group hat ihren Hauptsitz in Wolfratshausen. Weitere Produktionsstan-dorte sind Lichtenau bei Chemnitz und Märstetten in der Schweiz. Weltweit ist Tunap in 17 Märkten in Europa, Amerika und Asien mit eigenen Gesellschaften ver-treten. Insgesamt beschäftigt die Tunap Group über 700 Mitarbeitende und erzielt einen Jahresumsatz von rund 243 Millionen Euro.

Mehr über die Tunap Group und ihre innovativen Produkte und Konzepte erfahren Sie unter tunap.com.

