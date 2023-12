Technik, die begeistert: Rundum Wärme mit dem Pelletofen

Kostenbewusstes Heizen mit Pellets

Wenn etwas besonders gelungen ist, dann ist es eine „runde Sache“. Sie ist in sich stimmig und gut durchdacht. Solch eine runde Sache ist der Pelletofen NORTA von JUSTUS. Er glänzt nicht nur mit sehr günstigen Verbrauchswerten und einem hohen Wirkungsgrad. Auch seine kreisrunde Säulenform und fünf zur Auswahl stehende Seitenverkleidungen in schwarzem Stahl, Seidenweiß, Bordeauxrot sowie im silbergrauen Taupe liegen voll im Trend. Insbesondere die eisgraue Speckstein-Verkleidung verleiht ihm eine gewisse Eleganz. Die unverwechselbaren Maserungen, Farbunterschiede und Adern des natürlichen Specksteins machen jeden Ofen zum Einzelstück.

Auf die Details kommt es an

Auch die technischen Eckdaten des 112 Zentimeter hohen Pelletofens überzeugen: Wie zum Beispiel die Energie-Effizienzklasse A+ mit einer variablen Heizleistung von 2,4 bis 8 kW, wobei der 25 kg Holzpellets fassende Tank eine Brenndauer von bis zu 32 Stunden ermöglicht. Eine temperaturabhängige Leistungsregelung, automatische Schaltzeiten sowie die automatische Brennertopf-Reinigung sorgen für Ruhe und Entspannung. Zumal sich alles einfach und intuitiv sowohl über ein Grafikdisplay am Gerät als auch per Fernbedienung steuern lässt.

Volle Kontrolle mit der App

Wer noch mehr will, kann den NORTA mit der innovativen smartCon-App erweitern. Hierbei steuert das Smartphone oder das Tablet den Pelletofen mit einem Fingerwisch. Und falls Alexa vorhanden ist – auch per Sprache. Die App zeigt alle relevanten Daten auf dem Display an, überwacht zusätzlich den Pelletverbrauch und hat die Heizkosten fest im Blick. Sehr praktisch: Die App kann nicht nur zu Hause, sondern auch von unterwegs bedient werden. So empfängt einen die warme Wohnung, wenn man nach Hause kommt.

Gut zu wissen: Eine Tonne Holzpellets – die den Energiegehalt von 480 Litern Heizöl hat – kostete Mitte Oktober bundesweit als Sackware unter 400 Euro. Bezogen auf den Heizwert sind Pellets damit rund 30 Prozent günstiger als Heizöl oder Erdgas. Alles in allem ist der NORTA ein elegantes Heizgerät, das mit Holzpellets eine regenerative Energie verwendet und auch in Zukunft gegenüber den fossilen Brennstoffen einen Preisvorteil bietet. Zudem kann dieser moderne Ofen mit einem Anteil von 10 Prozent von den 65 Prozent der erneuerbaren Energien angerechnet werden, die das Gebäudeenergiegesetz (GEG) bei einem Neubau oder in Zukunft im Rahmen einer Modernisierung der Heizungsanlage fordert. Weitere Informationen und Details unter www.justus.com

Die JUSTUS GmbH hat es sich zur Aufgabe gemacht, technisch hochwertige

Produkte in gleichbleibend hoher Qualität herzustellen und innovative Lösungen für

die Herausforderungen von heute und morgen zu entwickeln.

Alle Geräte zeichnen sich durch eine optimierte Verbrennungstechnik aus,

die absolut den neuesten Anforderungen und gesetzlichen Vorgaben entspricht.

Effizienz und Gebrauchstauglichkeit verbindet sich mit einem modernen,

funktionalen und zukunftsweisenden Design.

