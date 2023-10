Tech-Startup Modility beim Deutschen Logistik-Preis 2023 ausgezeichnet

Das Hamburger LogTech-Startup Modility ist von der Bundesvereinigung

Hamburg, 19.10.2023 | Das Hamburger LogTech-Startup Modility ist von der Bundesvereinigung

Logistik (BVL) als Finalist beim diesjährigen Deutschen Logistik-Preis ausgezeichnet worden. Die

BVL vergibt den renommierten Preis jährlich an Unternehmen, die sich durch herausragende

Leistungen und innovative Ansätze in der Logistikbranche hervortun.

„Wir freuen uns sehr, dass wir die Jury mit unserem digitalen Buchungsportal für den Kombinierten

Verkehr überzeugt und als Startup den Sprung in die Finalistenrunde geschafft haben“, sagt Hendrik-

Emmanuel Eichentopf, Geschäftsführer der Modility GmbH. „Die Auszeichnung zeigt, dass wir mit

Modility nicht nur ein gutes Konzept entwickelt haben, sondern auch in der Umsetzung auf dem

richtigen Weg sind. Diesen werden wir entschlossen weiterverfolgen, um die Zukunft des

Schienengüterverkehrs in Europa aktiv mitzugestalten.“

Aktuell umfasst das smarte Buchungs- und Vermittlungsportal bereits mehr als 800

Zugverbindungen zahlreicher Operateure für verschiedenste Equipment-Arten wie Container,

Sattelauflieger, Wechselbrücken oder Tankcontainer. An mehr als 80 Prozent der angeschlossenen

Terminals können zudem Optionen für den Vor- und Nachlauf gebucht werden. Vorteil ist neben der

hohen Transparenz über Transportoptionen im Kombinierten Verkehr vor allem die direkte

Buchungsmöglichkeit: So erhalten Nutzer auf ihre individuellen Suchanfragen in weniger als einer

Minute eine Übersicht über passende Angebote und können diese direkt beim Operateur einbuchen.

In dem mehrstufigen Bewertungsprozess aus Online-Fragebogen, Interview, detaillierten

Bewerbungsunterlagen und Vor-Ort-Audit hat Modility zahlreiche etablierte Unternehmen und ihre

Projekte hinter sich gelassen. Für die Auditoren war dabei vor allem erstaunlich, wie manuell es heute

noch im Kombinierten Verkehr zugeht. Modility automatisiere beziehungsweise digitalisiere manuellrepetitive

Tätigkeiten. Darin liege zweifelsohne großes Potenzial.

Zum Audit zählte auch ein Kundenbesuch bei der Spedition Transworld Shipping. Dort erfuhren die

Auditoren anhand realer Transportaufträge, wie das Buchungsportal bei der Suche nach passenden

Partnern im Schienengüterverkehr unterstützt und die Disposition vereinfacht. „Wir nutzen Modility

seit vielen Monaten und sind jedes Mal wieder beeindruckt, wie das Online-Portal das komplexe

System Schiene einfacher und zugänglich macht“, sagt Timo Westerhuys, Prokurist der Transworld

Shipping GmbH.

Das Modility-Team habe eine praxisrelevante Lösung präsentiert – mit hoher Identifikation und

großer Begeisterung, lobt BVL-Vorstandsvorsitzender Dr. Thomas Wimmer. „Wir hoffen, dass die

Auszeichnung eine Motivation ist, den begonnenen Weg fortzusetzen und mit innovativen Ideen und

konsequenter Umsetzung den Erfolg weiter auszubauen.“

Über modility:

Modility ist ein smartes Buchungs- und Vermittlungsportal für intermodale Transporte in Europa –

aktuell mit Fokus auf den Verkehrsträgern Straße und Schiene. Operateure können über das Portal

ihre Transportkapazitäten vermarkten und Spediteure diese unkompliziert finden und buchen. Damit

soll modility zum zentralen Zugangspunkt in den Kombinierten Verkehr werden und den Umstieg auf

klimafreundlichere KV-Transporte erleichtern. Modility ist ein Portfoliounternehmen von HHLA Next,

der Innovationseinheit der Hamburger Hafen und Logistik AG.

