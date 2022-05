Teamgeist stärken bei einer Weinwanderung in der Pfalz

Gemeinsam die Natur und hochwertige Weine erleben bei einer Weinwanderung in der Pfalz

PFALZ.Auf einer Weinwanderung in der Pfalz, einem der größten und schönsten Weinbaugebiete Deutschlands, eröffnen sich im sprichwörtlichen Sinn neue Perspektiven: Mit malerischem Ambiente, Geselligkeit in der Natur und mit hochwertigen Weinen schafft die Weinwanderung einen perfekten Rahmen für ein Team Building Event oder einen Betriebsausflug von Unternehmen oder Institutionen.

Warum ist eine Weinwanderung in der Pfalz als Team Building Event geeignet?

Soll die Kommunikation in einem Team verbessert oder gestärkt werden, sind dafür außergewöhnliche Orte wie geschaffen. Hier können die Mitglieder des Teams gemeinsam neue Erfahrungen sammeln und sich ungezwungen austauschen. Das Weinbaugebiet Pfalz ist dafür eine besonders geeignete Wahl.

„Die Pfalz ist die Heimat von zahlreichen romantischen Burgen und Schlössern wie dem Hambacher Schloss, der Burg Landeck oder der Rietburg. Zudem bieten malerische Dörfer, abwechslungsreiche Landschaften wie aus dem Bilderbuch und nicht zuletzt rund 3600 Winzerbetriebe dem Team reichlich Gelegenheit, sich zusammen dem Zauber der Pfalz zu öffnen“, ist Etelka Pieper von Tasty Wine Tours überzeugt. Die Geschäftsführerin ist eine echte Pfalzkennerin und bestens vernetzt. Ihr Wissen um die schönsten Strecken und leckersten Tropfen gibt sie gerne an ihre Kunden weiter.

Bei einer Weinwanderung die Vielfalt der Weine in der Pfalz entdecken

Für Sensorik- Begeisterte und Weinkenner gibt es in der Pfalz viel zu entdecken: zahlreiche verschiedene weiße und rote Rebsorten sind im Weinbaugebiet zu finden. Eine Weinwanderung unter kenntnisreicher Begleitung von Tasty Wine Tours steuert Weingüter an, die die lange Weinbautradition der Pfalz erfahrbar machen und zugleich neue Ideen umsetzen.

Bekannt ist vor allem der Riesling aus der Pfalz. Aber auch Weißburgunder und Grauburgunder, Silvaner und Chardonnay sorgen für spannende Vielfalt im Glas. Bei den Rotweinen sticht seit geraumer Zeit der facettenreiche Dornfelder heraus, ebenso der Spätburgunder. „Den Abwechslungsreichtum der Pfälzer Weine gemeinsam im Team bei der Weinwanderung zu entdecken – das ist Team Building mit Tasty Wine Tours“, zeigt sich Etelka Pieper begeistert.

Mit Tasty Wine Tours erleben Sie einzigartige Weinwanderungen und Weinspaziergänge in der Pfalz. Als zweitgrößtes und eines der vielfältigsten Weinanbaugebiete in Deutschland bieten sich einzigartige Wanderungen für Menschen mit Anspruch. Entdecken Sie besonderere Weingüter und probieren ausgezeichnete Weine auf Ihrer Reise. Und das in kleinen Gruppen, denn nur so ist ein einzigartiges Erlebnis garantiert.

Pressekontakt

Pieper, Etelka und Hasenmaier, Bernd GbR

Bernd Hasenmaier

Hans-Stempel-Straße 14

76829 Landau

+49 6341 2660121

presse@tasty-wine.de

https://tastywine.tours

