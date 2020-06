Teamevents endlich wieder möglich!

30.06.2020 – Riedstadt: Das Corona-Virus ist noch nicht vorbei, aber das öffentliche Leben geht

langsam weiter. Die neuen Lockerungen der Bundes- und Landesregierungen erlauben jetzt wieder,

öffentliche Veranstaltungen in einem kleinen Rahmen.

Covid-19 hat unser Leben für Monate auf den Kopf gestellt und auch weiterhin reicht ein Blick in ein

Ladenlokal oder öffentliche Verkehrsmittel, um sich die Gefahr zu vergegenwärtigen. Aus einem

geselligen Miteinander ist vielerorts soziale Isolation und das Arbeiten im Home-Office geworden.

Aber angesichts sinkender Fallzahlen wurden die strengen Beschränkungen des öffentlichen Lebens

in den meisten Teilen Deutschlands wieder zurückgenommen. Diese Lockerungen erlauben ein

bisschen mehr Normalität in unserem Alltag. Die Firma bo events kann daher auch wieder Events

vom Teambuilding über Betriebsausflug bis hin zum Training anbieten.

Mit einem Teamevent ganz bewusst das Wir-Gefühl steigern

Sich Face to Face in Gruppen zu treffen, ist für viele Menschen heute ungewohnt. Gerade deshalb ist

jetzt ein guter Zeitpunkt, Einzelpersonen, die in den letzten Wochen und Monaten nur soziale Distanz

erleben mussten, zu erlösen. Team-Events steigern das Wir-Gefühl in einer Firma, das während des

Lockdowns gelitten hat. Die Firma bo events kann hierzu wieder beitragen.

Sorgfältig ausgearbeitete Sicherheitskonzepte erlauben wieder das Angebot von Events, bei denen

trotz physischem Abstand eine spürbare Gruppendynamik entsteht. Tatsächlich kann die Firma bo

events wieder Events anbieten, die sich für Firmen aller Branchen, Vereine und viele weitere

Gemeinschaften eignen.

Aktuell stehen zur Auswahl:

– Floßbau (ohne Maske)

– Geführte Kanutour (ohne Maske)

– Bogenschießen (ohne Maske)

– Dominoeffekt (mit Maske)

– Seifenkistenbau (teils mit Maske, teils ohne)

– Team Art (mit Maske)

– GPS Rallye (ohne Maske)

– Team Action (mit Maske)

– Eisstockschießen (ohne Maske)

Da in den nächsten Wochen und Monaten mit weiteren Lockerungen zu rechnen ist, arbeitet die

Firma bo events daran, zeitnah weitere Formate und Veranstaltungsorte anbieten zu können. Selbst

eine Maske muss bei vielen der Team-Building-Events der Firma bo events nicht mehr getragen

werden.

Die Firma bo events erfüllt es mit besonderem Stolz, dass sie ihr erfolgreichen Floßbau-Event in

Kooperation mit der Partner-Location “”Freizeitsee Biblis” in Biblis und “Hardtsee” in Ubstadt-Weiher

anbieten kann. Aktuell sind diese Seen die einzigen in der Rhein-Main-Neckar-Region, in der sich

dieses und weitere Events mit Wasserbezug realisieren lassen. Bo events hat es geschafft, als erster

Anbieter hier wieder aktiv zu werden.

Gestärkt aus der Corona-Krise mit einem Teamevent?

Wer aus der Corona-Krise mit einem gestärkten Team herausgehen möchte, der kann die Zeit jetzt

für Teambuilding nutzen. Bo events bietet sachkundige Beratung und verschiedene Teamevents je

nach Vorstellung. Ob klassischer Betriebsausflug, Incentive oder Stärkung des Gemeinschaftssinns –

bo events ist ein kompetenter Ansprechpartner für Event-Managing und Teambuilding! Außerdem

bietet bo events Wertgutschiene für spätere Events erworben werden.

Kontakt

bo events

Andrew Bojarski

Philipp-Schäfer-Straße 21

64560 Riedstadt

061581857911

info@bo-events.com

http://www.bo-events.com

