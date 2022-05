Taxi Baden-Baden profitiert vom Nationalpark Schwarzwald

Mit dem Nationalpark Schwarzwald ist die Region um Baden-Baden stärker in den Fokus gerückt

BADEN-BADEN. Den Nationalpark Schwarzwald gibt es erst seit wenigen Jahren. Im Jahr 2014 fiel der Startschuss für den ersten Nationalpark in Baden-Württemberg. Für Waldemar Minor von Taxi Minor Baden-Baden ist der Nationalpark schon jetzt eine Erfolgsgeschichte. Die Region um Baden-Baden erstrahlt seither im Scheinwerferlicht. Es wurde eine weitere Attraktion geschaffen, die Besucher von Baden-Baden aus erkunden wollen. Das Nationalpark-Zentrum, Wanderungen, Luchs- und Wildnispfad auf der Gemarkung Baden-Baden – Attraktionen, die Touristen erkunden wollen.

Mit Taxi Baden-Baden lassen sich die Attraktionen im Nationalpark sehr gut ansteuern

Der Nationalpark wird gerne als herausragendes Beispiel für eine „Win-Win-Situation“ für Flora, Fauna und den Menschen bezeichnet. Nun ist eine Erweiterung des Nationalparks Schwarzwald geplant. Damit wird die Erfolgsgeschichte fortgeschrieben. Alle Tourismus Experten sind sich einig, dass die Menschen wieder verstärkt Reisen werden. Die Buchungszahlen bilden die erfreuliche Entwicklung ab und lassen hoffen. Es sind aber nicht nur ausländische Gäste, die Taxi Minor in seinen hochwertigen Limousinen begrüßen kann, sondern immer häufiger Reisende aus Deutschland, die Urlaub im eigenen Land machen. Ein anhaltender Trend, der auch in Zukunft weiter an Fahrt gewinnen soll.

Taxi Baden-Baden, wer in Baden-Baden ein Taxi benötigt, ist bei Taxi Minor gut aufgehoben. Das Taxi Unternehmen bietet einen unkomplizierten Komfort und erstklassigen Fahrdienst zu Sightseeing Touren. Spezielle Limousinendienste können in der Zentrale erfragt werden (Telefon Nummer 0049 1578 / 4008930).

Kontakt

Taxiunternehmen Minor

Waldemar Minor

Karlsbader Straße 11

76532 Baden-Baden

015784008930

presse@taxi-minor.de

http://www.taxi-minor.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.