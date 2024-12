Tatverdächtiger nach bewaffnetem Raubüberfall auf Taxifahrer auf freiem Fuß

Sorge in der Taxi-Branche

Die Taxifahrer in Baden-Baden sind in großer Sorge. Hintergrund ist ein bewaffneter Raubüberfall, der sich am Freitag, den 27. Dezember 2024, ereignete. Ein Taxifahrer des Unternehmens Taxi Holl aus Baden-Baden wurde von einem Fahrgast mit einer Pistole bedroht und zur Herausgabe von Bargeld sowie seines Mobiltelefons gezwungen.

Dank schneller Ermittlungsarbeit der Polizei konnte der mutmaßliche Täter zügig identifiziert und festgenommen werden. Zur großen Bestürzung vieler Taxifahrer wurde der Verdächtige jedoch mittlerweile wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Die Hintergründe dieser Entscheidung sind bisher nicht bekannt.

Die Tatsache, dass der Tatverdächtige auf freiem Fuß ist, sorgt für erhebliche Unsicherheit unter den Taxifahrern der Region. Es besteht die Sorge, dass der mutmaßliche Täter weiterhin im Besitz einer Schusswaffe sein könnte, was die Angst vor weiteren Übergriffen verstärkt.

Reaktionen der Taxi-Branche

Die betroffenen Unternehmen fordern dringende Maßnahmen, um die Sicherheit der Fahrer zu gewährleisten. „Wir sind in ständiger Angst. Unsere Fahrer wissen nicht, ob sie sicher zurückkehren werden. Es braucht klare Signale und Schutzmaßnahmen, um solche Vorfälle in Zukunft zu verhindern“, erklärt Sebastian Holl, Fachkraft für Arbeitssicherheit bei Taxi-Holl.

Forderungen nach erhöhter Sicherheit

Die Taxi-Unternehmen appellieren an die Behörden, den Vorfall ernst zu nehmen und umfassende Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Dazu gehören verstärkte Polizeipräsenz, Sicherheitskontrollen und ein schnelles Vorgehen zur Sicherstellung der mutmaßlich verwendeten Waffe. Auch wird eine Überprüfung der rechtlichen Grundlagen zur Freilassung des Verdächtigen gefordert.

1972 gründete Edeltraud Holl das erste Taxiunternehmen in Gaggenau, damals noch im Elterlichen Betrieb, der Emil Ball OHG. 1976 wurde der Taxibetrieb aus der Emil Ball OHG ausgegliedert und die Taxi-Holl Edeltraud Holl in Gaggenau gegründet, aus der 2018 die Holl AG entstanden ist. Die Holl AG beschäftigt derzeit 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 6 Standorten. Aus dem kleinen Taxiunternehmen ist mittlerweile ein mittelständischer Mobilitätsanbieter geworden, der unter anderem auch im Limousinen- und Reisebusgeschäft vertreten ist.

Firmenkontakt

Taxi-Holl Baden-Baden

Dirk Holl

Aschmattstraße 5

76532 Baden-Baden

07221 555555

07225 964545



http://www.taxi-holl.de

Pressekontakt

Holl AG

Dirk Holl

August-Schneider-Str. 26

76571 Gaggenau

07225 9645-17

07225 9645-45



http://www.taxi-holl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.