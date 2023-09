Tapferer Junge

Zac der Hauptakteur aus dem Buch „Zac und der geheime Auftrag“ hat das Herz am rechten Fleck. Mit all seiner Kraft, unterstützt von seinen Freunden, setzt er sich für das Gute ein, denn böse Mächte wollen die Menschheit vernichten.

Auszug Leseprobe:

Der Schlossherr schien nicht gerade begeistert, dass man ihn zu so später Stunde noch störte. „Ich hoffe, es gibt einen guten Grund für dieses Treffen?“

„Ja, den gibt es“, sagte Sir Lennhart.

Sir Rafael unterdrückte ein Gähnen. „Da bin ich mal gespannt.“ „Vorher muss ich Simon aber noch was fragen.“ Sir Lennhart wandte sich an den Burschen: „Woher weißt du so genau, dass es Marzeran war?“

Als Sir Rafael diesen Namen hörte, wurde er blass und zuckte zusammen.

Simon sprudelte seine Antwort heraus: „Unten im Schloss hängen Gemälde von Personen, die hier vor sehr langer Zeit gelebt und den Menschen Gutes getan haben. So wie eine Ahnentafel. Da ist er auch drauf. Diese Augen, die hatte er damals auch schon, aber nicht mit diesem bösen Ausdruck. Ich weiß es genau. Er ist es.“ Sir Lennhart nickte. „Ich glaube dir, Junge.“

Dann fasste er zusammen: „Der Feind hat einhundertfünfzig Zwerge, die kämpfen wie dreihundert, drei Riesen, die nicht sonderlich intelligent sind, aber bärenstark und einen Zauberer, der anscheinend über Mächte verfügt, die wir uns nicht vorstellen können. Habe ich etwas vergessen?“ Er sah in die Runde …

„Wir haben fünf Tage, um uns was einfallen zu lassen“; brachte Zac sich ein.

Der Ritter schlug sich an die Stirn. „Wie konnte ich das nur vergessen?“ Er schaute zu dem Schlossherrn, der bisher keinen Ton von sich gegeben hatte und wie angewurzelt auf seinem Platz saß.

„Mein Herr, Sie müssen jetzt etwas unternehmen“, verlangte Simon. „Sonst sind wir dem Untergang geweiht. Wir wissen, wo sie angreifen wollen. Wir brauchen jetzt einen guten, nein – einen sehr guten – Plan, um den Angriff abwehren zu können. Sie müssen sich was einfallen lassen. Bitte!“

© Britta Kummer

Buchbeschreibung:

Zac gehört zur untersten Schicht, zu den Ärmsten der Ärmsten. Schon sehr früh muss er erleben, was es heißt, zum Arbeiten und Dienen geboren zu sein.

Eines Nachts wird er von einer unbekannten Stimme mit den Worten ´Zac, du bist eines Besseren bestimmt. Folge deiner Mission! Du wirst gebraucht` geweckt. Hat seine Fantasie ihm nur einen Streich gespielt oder war es eine Botschaft?

Als sein Herr ihn eines Tages wieder schlecht behandelt, läuft er einfach weg und somit beginnt das Abenteuer seines Lebens. Böse Mächte wollen die Menschheit vernichten. Kann Zac das verhindern?

„Zac und der geheime Auftrag“ handelt von Freundschaft, Mitgefühl, dem positiven Miteinander, Zusammenhalt, Mut und Liebe. Dinge, die im heutigen Leben so wichtig sind und leider oft in Vergessenheit geraten.

Produktinformation:

Taschenbuch: 96 Seiten

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3961116687

ISBN-13: 978-3961116683

Zum Buch geht es hier:

https://www.karinaverlag.at/p/zac-und-der-geheime-auftrag/

Firmeninformation:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es auch zwei Bücher zum Thema MS. Diese sind aber keine Fachbücher über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

https://brittasbuecher.jimdofree.com/