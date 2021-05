tangensQ ist Anbieter von Präsenzseminaren zur Gruppendynamik

Beziehungsmuster, Rollen und das Lösen von Konflikten: Die Seminarspezialisten bieten Trainings für Fach- und Führungskräfte

tangensQ ist einer der führenden deutschen Anbieter für Präsenzseminare zum Thema Gruppendynamik. Die Spezialisten für Führungskräfte-Trainings bieten bundesweit an 13 Standorten Präsenzschulungen zu dem Thema an, das ganz weit oben auf der Prioritätenliste von Führungskräften steht.

Warum tun wir in einer Gemeinschaft häufig Dinge, die wir allein nicht tun würden? Und warum fallen uns in einer Gruppe Aufgaben oft leichter, die im Alleingang unendlich schwer erscheinen? Wie sich Menschen in Gruppen verhalten, wie sie arbeiten und interagieren – und welche Auswirkungen das auf die Leistungsfähigkeit von Unternehmen hat, das ist Gegenstand von Seminaren zur Gruppendynamik.

“Bei der Gruppendynamik ist es wie mit dem allseits bekannten Eisberg: Wenn wir im Berufsalltag die Arbeit von Teams beobachten, sehen wir nur die Spitze”, so Gerald Doose, Geschäftsführer von tangensQ. “Gruppendynamik öffnet die Augen für den großen Teil des menschlichen Verhaltens in Gruppen, der unter Wasser liegt”. Wie Fach- und Führungskräfte damit umgehen können und diese Herausforderungen klug managen, das ist Gegenstand der Schulungen, die tangensQ anbietet.

Das einwöchige Seminar zur Gruppendynamik richtet sich an Geschäftsführer, Vorstände und leitende Angestellte mit mehrjähriger Berufserfahrung. Es werden dabei tiefenpsychologische Erkenntnisse vermittelt, nach welchen Gesetzmäßigkeiten Gruppen zusammenarbeiten und wie sich die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Gruppen verhalten. Dabei stehen vor allem folgende Fragen im Mittelpunkt:

– Was sind die Spielregeln und Beziehungsmuster in einer Gruppe – und wie lassen sie sich beeinflussen?

– In welchen Phasen entwickelt sich eine Gruppe?

– Welche Rollenmuster sind entscheidend und wie verläuft die Verteilung von Macht?

– Welche Normen und Regeln sind wichtig für die richtige Gruppenkultur?

– Welche Ressourcen stehen zur Verfügung, um das Wachstum einer Gruppe zu ermöglichen?

– Wie gehen Führungskräfte mit Spannungen und Konflikten um?

In Feedbackrunden kommt es zum Austausch über Selbst- und Fremdwahrnehmung (“Wie wirke ich als Führungskraft?”), so dass neue Verhaltensmuster reflektiert und erprobt werden können.

Das richtige Gespür für Teams zu haben, ist einer der entscheidenden Management-Kompetenzen. Dennoch werden Fach- und Führungskräfte oft nur punktuell oder schlimmstenfalls gar nicht darin geschult. Das kann ein entscheidender Nachteil für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen sein. Präsenzseminare zur Gruppendynamik, die tangensQ anbietet, sind lebendig und erfahrungsorientiert. Sie arbeiten mit den tatsächlichen Problemen der Teilnehmenden. “Seminar-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer fühlen sich bei uns gewertschätzt, im Mittelpunkt stehen ihre Interessen und die Schulungen machen Spaß”, unterstreicht Gerald Doose. “Emotionale Momente und kreative Herangehensweisen ermöglichen eine ganz neue Lernwelt”.

tangensQ hat es sich auf die Fahnen geschrieben, im Markt der Seminar-Anbieter etwas zu bewegen: Das stetige Wachstum der eigenen Persönlichkeit ist der Antrieb, der die Menschheit vorantreibt. Die Seminarspezialisten befähigen Menschen, intensiver und wahrhaftiger auf sich selbst und andere zu schauen. Grundlage ist ein humanistisches Menschenbild, das in jedem Menschen einen inneren Antrieb zur Entwicklung annimmt. Diesen Antrieb will tangensQ wecken, fördern und Menschen auf diesem Weg unterstützen. Die Anbieter von Präsenz- und Onlineseminaren werden vor allem für ihre starke Kundennähe gelobt. Dies gilt nicht nur für die Seminare und Onlineseminare, sondern auch für die individuelle Beratung und natürlich die Trainingsbedürfnisse in den Schulungen.

tangensQ ist ein Institut, das Seminare und Onlineseminare zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Führung, Management, Kommunikation und übergreifend Organisationsentwicklung anbietet: Gruppendynamik ist dabei ein Scherpunktthema, das sowohl in Präsenz- als auch in Onlineseminaren angeboten wird. Mit einem Netzwerk aus qualifizierten Trainerinnen und Trainern, Beraterinnen und Beratern sowie Coaches findet tangensQ für Unternehmen die passende individuelle Lösung. Im Mittelpunkt steht dabei die Verbindung von betriebswirtschaftlichem Knowhow mit praktischem Wissen und pädagogischer-psychologischer Kompetenz.

