Taiwan – die Nation der Elektroroller macht mobil

Taipei, 02.04.2020

2019 war das Jahr der Elektroroller. In vielen Städten helfen die praktischen Flitzer, kurze Distanzen und Lücken im öffentlichen Nahverkehr zu überbrücken und den Ausstoß von Schadstoffen zu reduzieren. Fast 600.000 Elektroroller wurden 2019 weltweit verkauft, wobei auf Asien 76% entfielen, in Europa waren es 8,8% und Nordamerika 7,5%. Der Markt für Elektroroller wird voraussichtlich jedes Jahr zweistellig wachsen.

Einen großen Anteil hat Taiwan, das sich als Nation der Elektroroller bezeichnet. Der Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) hat diesen Trend erkannt und 2018 die Taiwan Electric Vehicle Alliance TEVA gegründet. In dieser “Nationalmannschaft” zur Förderung taiwanesischer Elektrofahrzeuge im Ausland haben sich Hunderte taiwanesische Unternehmen aus verwandten Branchen zusammengeschlossen, um auf internationale Märkte zu expandieren. Zu den aktiven Mitgliedern des Bündnisses gehören unter anderem die Rollerhersteller Gogoro, Aeon Motor, SYM, Kymco und CMC Motor, die Batteriehersteller Digi-Triumph, Molicel, J.S. Power und Tron-e sowie die Hersteller von Ladegeräten KS Terminals und Solteam.

TAITRA plant, die zahlreichen Partner dieser Allianz auf der großen 3-in-1-Automobilmesse vorzustellen, der Taipei AMPA, der AutoTronics Taipei und der Motorcycle Taiwan. Wegen der Corona-Virus-Pandemie wird die Veranstaltung auf den 21. bis 24. Oktober im Nangang Exhibition Center Halle 2 verschoben. Auch auf der INTERMOT in Köln im Oktober dieses Jahres wird TAITRA Unternehmen aus der taiwanesischen Elektroroller-Industrie präsentieren, um zukünftige Geschäftsmöglichkeiten zu fördern.

Mit dabei sein wird Kymco, das den Taiwan Excellence Award in Silber für den Like 125 EV Elektroroller gewonnen hat. Er ist mit einem Internet of Vehicles System ausgestattet, das von Noodoe, einem weiteren Preisträger des Taiwan Excellence Award, entworfen wurde. Das intelligente Armaturenbrett zeigt auf dem Smartphone Zeit, Wetter, Geschwindigkeit, einen Kompass sowie ein Navigationssystem. Darüber hinaus ist der Like 125 EV mit dem iONEX Power System ausgestattet. Es bietet Laden zu Hause und unterwegs ohne Wartezeit, ein gemeinsames Steckdosennetz, eine offene Ladestationsplattform und andere Dienste.

Über Taiwan Excellence

Taiwan Excellence zeichnet innovative Produkte aus Taiwan aus, die einen Mehrwert für Anwender weltweit bieten. Bewertet werden Aspekte wie Design, Qualität, Marketing, taiwanesische Forschung & Entwicklung sowie Fertigung. Das 1992 vom Wirtschaftsministerium (MOEA), R.O.C., initiierte Label für Taiwan Excellence wird von 102 Ländern anerkannt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.taiwanexcellence.de oder http://www.taiwanexcellence.org/de

Über das Taiwan External Trade Development Council (TAITRA)

Das Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) wurde 1970 gegründet, um taiwanesische Unternehmen bei der Entwicklung ihrer Geschäfte auf dem Weltmarkt zu unterstützen. In den letzten 40 Jahren hat es eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung der taiwanesischen Wirtschaft gespielt. TAITRA wird von der Regierung und den Industrieverbänden gemeinsam gefördert und wird von der internationalen Geschäftswelt als Business Gateway zu Taiwan angesehen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.taitra.org.tw oder http://www.taiwantrade.com.tw

