SYZYGY GROUP steigert Profitabilität im ersten Halbjahr 2024, Umsatzentwicklung im Plan

– Operatives Ergebnis steigt auf EUR 2,8 Mio. (+27 Prozent ggü. Vorjahreshalbjahr) bei einer operativen EBIT-Marge von rund 8 Prozent

– Umsatzerlöse EUR 35 Mio. gemäß Planung (-3 Prozent ggü. Vorjahreshalbjahr)

– Kernmarkt Deutschland: Umsatzerlöse von EUR 28,8 Mio. (-1 Prozent ggü. Vorjahreshalbjahr) bei einer EBIT-Marge von 10 Prozent

– Segment Großbritannien und USA: Umsatz von EUR 2,5 Mio. (-42 Prozent ggü. Vorjahreshalbjahr) bei einer EBIT-Marge von 1 Prozent

– Segment Polen: Umsatz von EUR 3,8 Mio. (+37 Prozent ggü. Vorjahreshalbjahr) bei einer EBIT-Marge von 18 Prozent

– Ausblick 2024: Umsatz auf Vorjahresniveau bei einer EBIT-Marge von rund 9 Prozent vor Firmenwertabschreibungen

Die SYZYGY GROUP hat im ersten Halbjahr 2024 eine Erhöhung der Profitabilität erzielt, während die Umsatzentwicklung planmäßig mit EUR 35 Mio. leicht rückläufig war. Das operative Ergebnis stieg im Vergleich zum ersten Halbjahr des Vorjahres um 27 Prozent auf EUR 2,8 Mio., wodurch sich die operative EBIT-Marge auf 8,1 Prozent verbesserte (Vorjahr: 6,2 Prozent).

Im Kernmarkt Deutschland verzeichnete der Umsatz einen Rückgang von 1 Prozent auf EUR 28,8 Mio. bei einer operativen Profitabilität von 10 Prozent. Damit liegt der Umsatzanteil dieses Kernmarktes bei rund 82 Prozent.

Im Segment Großbritannien und USA sank der Umsatz erwartungsgemäß um 42 Prozent auf EUR 2,5 Mio., bei einer EBIT-Marge von 1 Prozent. Dagegen konnte im Segment Polen der Umsatz um 37 Prozent auf EUR 3,8 Mio. gesteigert werden, mit einer operativen EBIT-Marge von 18 Prozent.

Das Finanzergebnis ist mit EUR -0,3 Mio. negativ, so dass sich das Konzernergebnis nach Steuern im 2. Quartal auf rund EUR 1,8 Mio. beläuft. Das Ergebnis pro Aktie beträgt EUR 0,13.

„Das wirtschaftliche Umfeld in den für die SYZYGY GROUP relevanten Märkten bleibt insgesamt gedämpft. Allerdings verzeichneten wir im zweiten Quartal 2024 eine deutliche Belebung unserer Neugeschäftsaktivitäten. Die entsprechenden Aufwendungen zur Neugeschäftsentwicklung haben das EBIT belastet“, kommentiert Frank Wolfram, CEO der SYZYGY GROUP.

Ausblick

Die SYZYGY GROUP rechnet im laufenden Geschäftsjahr 2024 mit Umsatzerlösen auf Vorjahresniveau und geht von einer EBIT-Marge von rund 9 Prozent vor Firmenwertabschreibungen aus.

In TEUR Q2-2024 Q2-2023 Veränd. H1-2024 H1-2023 Veränd.

Umsatzerlöse 17.371 17.244 1% 34.928 35.992 -3%

EBIT 1.216 515 136% 2.837 2.228 27%

(vor Firmenwertabschreibungen)

EBIT-Marge 7,0% 3,0% 4pp 8,1% 6,2% 1,9pp

(vor Firmenwertabschreibungen)

EBIT 1.216 -3.691 n.a. 2.837 -1.977 n.a.

(inkl. Firmenwertabschreibungen)

EBIT-Marge 7,0% -21,4% 28,4pp 8,1% -5,5% 13,6pp

(inkl. Firmenwertabschreibungen)

Finanzergebnis -144 -253 43% -312 -921 66%

Periodenergebnis vor Steuern 1.072 -3.944 n.a. 2.525 -2.898 n.a.

Konzernergebnis 768 -3.978 n.a. 1.805 -3.200 n.a.

Gewinn/Aktie (EUR) 0,06 -0,30 n.a. 0,13 -0,24 n.a.

Operativer Cashflow -2.550 537 n.a. -249 104 n.a.

Der vollständige Quartalsbericht zum 30. Juni 2024 ist ab dem 26. Juli 2024 unter

www.syzygy-group.net/investors abrufbar.

Über die SYZYGY GROUP

Die SYZYGY GROUP ist einer der führenden Beratungs- und Umsetzungspartner für Digital Experiences. Wir sind überzeugt, dass positive digitale Experiences maßgeblich die Qualität der Kundenbeziehung beeinflussen – und damit den Erfolg von Marken und Unternehmen bestimmen.

Die SYZYGY GROUP wurde 1995 gegründet und ist in vier Ländern mit Niederlassungen in Bad Homburg, Berlin, Frankfurt, Hamburg, München, London, New York und Warschau vertreten. Seit dem Jahr 2000 ist die SYZYGY AG im Prime Standard börsennotiert.

Neben der Kernmarke SYZYGY gehören der Enterprise Technologie-Spezialist SYZYGY Techsolutions, der Performance Marketing- und Media-Spezialist SYZYGY Performance, das Design Studio Ars Thanea und die Strategieberatung diffferent zur Gruppe.

Die rund 600 Spezialist:innen der SYZYGY GROUP betreuen Marken wie Audi, BMW, Bosch, Die Bundesregierung, Condor, Commerzbank, Deutsche Bank, Eucerin, Hilti, HUK-Coburg, Hymer, Kyocera, Lufthansa, Mazda, Miles & More, mobile.de, o2 Telefónica, PayPal, Porsche, Sennheiser, Volkswagen und Wempe.

Weitere Informationen:

Susan Wallenborn

Investor & Public Relations Manager

susan.wallenborn@syzygy-group.net

+49 (0) 6172 9488-252

