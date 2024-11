Synostik unterstreicht Kompetenz in Informationssicherheitsberatung durch eigene TISAX-Zertifizierung

Informationssicherheit als Kern der Unternehmensstrategie

Oebisfelde, im November 2024 – Synostik, IT-Dienstleister aus Oebisfelde, hat die TISAX-Zertifizierung erfolgreich abgeschlossen und stärkt damit seine Position als kompetenter Partner in der Beratung zu Themen der Informationssicherheit. Mit dem TISAX-Label (Trusted Information Security Assessment Exchange) weisen die IT-Experten nach, dass sie die hohen Sicherheitsstandards, die sie ihren Kunden empfehlen, auch selbst umsetzen. Die Zertifizierung dient als unabhängiger Nachweis, dass das Unternehmen selbst die Sicherheitsanforderungen erfüllt, die es an andere weitergibt – ein wichtiger Schritt, um Vertrauen in seine Beratungsleistungen zu schaffen.

„Unsere TISAX-Zertifizierung ist das Ergebnis eines kontinuierlichen Engagements für den Schutz sensibler Informationen“, erklärt Florian Seiler, CEO von Synostik. „Angesichts der zunehmenden Vernetzung betrachten wir Informationssicherheit als eine grundlegende Verantwortung gegenüber unseren Kunden, Partnern und Mitarbeitenden.“

Mit der TISAX-Zertifizierung weist Synostik nach, dass die internen Prozesse und Schutzmaßnahmen den strengen Anforderungen der Automobilindustrie entsprechen, für die die TISAX-Standards entwickelt wurden. Dies ist insbesondere in der Beratungsarbeit von Vorteil: Kunden können darauf vertrauen, dass das Unternehmen die Bedeutung von Informationssicherheit auf praktischer Ebene versteht und selbst lebt. Die Kombination aus fundierter Expertise und eigenem Engagement für Informationssicherheit stärkt die Vertrauensbasis zwischen IT-Experten und seinen Kunden und bietet eine solide Grundlage für eine effektive Beratung.

Nachhaltige Sicherheitsmaßnahmen für die digitale Transformation

Synostik betrachtet den Schutz sensibler Informationen als zentralen Bestandteil seiner Beratungsleistungen. Die TISAX-Zertifizierung dient als Grundlage für den sicheren und verantwortungsvollen Umgang mit Daten und trägt zur Vertrauensbildung in der Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern bei.

Umfassende Sicherheitsstrategien für die digitale Zukunft

Neben der TISAX-Zertifizierung investiert das Unternehmen laufend in modernste Sicherheitsmaßnahmen, um den zunehmenden Cyberbedrohungen und Datenschutzanforderungen gerecht zu werden. Ziel ist es, in einer zunehmend vernetzten Welt Kunden zu unterstützen, robuste und nachhaltige Sicherheitsstrategien zu entwickeln und umzusetzen. Die eigene Zertifizierung dient hierbei als Qualitätsmerkmal für die Beratungsleistung und bestärkt das Unternehmen in seinem Engagement für den verantwortungsvollen Umgang mit sensiblen Informationen.

Über die Synostik GmbH

Die Synostik GmbH ist Anbieter von Lösungen zu den Themen Systems Engineering, Digitale Transformation und Cyber Security. Das Unternehmen beschäftigt 65 Mitarbeiter in der Unternehmenszentrale Oebisfelde und in den Geschäftsstellen in Hannover, Magdeburg, Wolfsburg, und Bremen. Das Team verfügt über eine hohe Fachkompetenz im Bereich der Analyse und Optimierung komplexer Systeme. Die über Jahrzehnte ursprünglich in der Automobilindustrie aufgebaute Expertise bietet Synostik heute erfolgreich auch branchenübergreifend an. Weitere Informationen unter https://www.synostik.de/