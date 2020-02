Swiss Diamond Hotel & SPA – Luganersee

Schönheit, Natur und Kunst

Ein Luxushotel, das für seine herrliche Position am Seeufer bekannt ist: Das Swiss Diamond Hotel & SPA ist ein Bezugspunkt für die Qualitätsgastlichkeit sowohl in der Schweiz als auch auf internationaler Ebene.

Die Architektur des Swiss Diamond Hotel & SPA verstärkt den Sinn für „Stil“, der sich mit dem Wert der „Tradition“ verbindet. In den gemeinsamen Bereichen wie auch in den einzelnen Suites liegen Gemälde vor, die das Hotel auszeichnen, das sich von Beginn an auf Kunst und Kultur konzentriert hat.

Zimmer und Suites

Große Bereiche und Komfort

Die Zimmer und Suites wurden mit einer starken Ausrichtung auf große Räumlichkeiten und maximalen Komfort der Gäste ausgestattet. Das Angebot ist vielseitig, die 84 Zimmer sind in verschiedene Typologien unterteilt – Classic-Zimmer (20 qm), Business-Zimmer (25 qm), Zimmer de Luxe (40 qm), Suite De Luxe (80 qm), Suite SPA (90 qm mit einem außergewöhnlichen Badezimmer mit italienischem Marmor, Sauna, Jacuzzi und großer Duschkabine), Präsidial-Suite (100 qm – die elegante Innenbereiche und einen bezaubernden Blick auf den See, die Berge und den Swimmingpool im Außenbereich bietet), eine Royal Suite (auf zwei Ebenen) und die Penthouse Suite (450 qm), die als eine der größten und elegantesten Suites im ganzen Tessin betrachtet wird und auch mittel-langfristig bewohnt werden kann.

Das Gastgewerbe

Der Tempel der Kulinarik.

Das Gastgewerbe ist ein bedeutender Punkt des Hotels, ein wirkliches Spitzenangebot, wobei der Chef Egidio Iadonisi (15 Punkte Gault Millau) für seine außergewöhnliche Küche bekannt ist, die sich durch Unverfälschtheit, Leidenschaft und Respekt für die Zutaten auszeichnet, in Übereinstimmung mit dem Gebiet, an dem er sich in puncto Farben und Geschmacksnoten inspiriert.

Die Bereiche innerhalb und außerhalb des Hotels sind unterschiedlich: Das Restaurant Lago, das sich neben dem Swimmingpool im Außenbereich befindet, mit einer großen Veranda, von der man aus einer bevorzugten Position die ganze Schönheit des Luganer Sees und der Alpen bewundern kann.

Das Restaurant Panorama, ideal für jeden Event, das nach Ankunft der schönen Jahreszeit und der Eröffnung des Restaurants am See, einen Ausblick für private Initiativen bietet. Eine große Terrasse, die mit Pflanzen und Sitzmöglichkeiten bereichert ist: Die Natur ist eine konstante und suggestive Präsenz in verschiedenen Punkten der Struktur.

Die Pool Bar Lago (von Mai bis September geöffnet), mit Bartendern, die mit Live-Musik herrliche Cocktails zubereiten.

Die Bar Orient (vom Frühstück bis zum Mittagessen, vom Aperitif bis zum Abendessen), wo herrliche und überraschende Menüs genossen werden können. Cigar Club, einer der wenigen im Tessin.

Das Restaurant Des Artistes für Buffet-Frühstück oder à la carte.

Die verschiedenen Bereiche sind ideal für Events, ob Geschäftsessen oder Geburtstage, bis hin zu Hochzeiten.

Wellness&SPA

Das in allen Formen erlebte Wohlfühl.

Das Venus Wellness Center

Das Wohlfühl beginnt bei den finnischen Saunen (Kalt-/Warmeffekt), um dann mit Aufgüssen fortzuschreiten; Der Hammam schenkt einen entspannenden Moment in einer einhüllenden Atmosphäre mit kalten und warmen Strömen, die dem Herz gut tun; Dampf, Essenzen und Düfte, während das Hydromassagebecken eine der empfohlenen Prozeduren abschließt.

Ausgestatteter Fitnessraum mit modernen und fortschrittlichen Technogym-Geräten (Isotonische Maschinen, Cyclette, Herzfitness-Ausstattungen, Steps), im herrlichen Panorama des Luganer Sees und der Alpen. Verfügbarkeit eines Personal Trainers für diejenigen, die weitere Unterstützung benötigen. Ein Solarium, das über das ganze Jahr zur Verfügung steht. Mit der Möglichkeit eines Eintritts für externe Gäste.

Wir verfügen über zwei Swimmingpools, die beide groß sind und warmes Wasser aufweisen: Ein interner Swimmingpool (12 x 4 Meter), mit der Möglichkeit eines Tageseintritts für externe Gäste, und ein externer Swimmingpool (16×6 m), geöffnet von Mai bis September, der auch mit einem über das Hotel gemieteten Boot erreicht werden kann.

SPA Suite

Die SPA Suite ist ein Ort, an dem man sich herrlich und in absoluter Privatheit entspannen kann, mit einem Hydromassagebecken, Sauna und einer wunderbaren Terrasse mit Blick auf den See.

Diamond SPA

Absolut qualifiziertes Personal, optimale Kosmetikprodukte für den Gast, der eine perfekte Behandlung wählt, eine entspannende oder therapeutische Behandlung wie Shiatsu, aber auch postural oder für das Schädelkreuzbein. Ästhetische und technologische Behandlungen des Gesichts, antiage, Verjüngung bis Hydro-Schlammtherapie. Die einzige SPA direkt am See, die auch mit dem Boot erreichbar ist.

Presseagentur

Firmenkontakt

CM & Partners

Grazia Saporiti

Via Finocchiaro Aprile 14

20124 Milano

+39 02 620227242

g.saporiti@cmepartners.it

http://www.cmepartners.it

Pressekontakt

CM&Partners s.r.I.s.

Grazia Saporiti

Via Finocchiaro Aprile 14

20124 Milano

+39 02 620227242

g.saporiti@cmepartners.it

http://www.cmepartners.it

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.