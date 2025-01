Sven Pusch ist neuer Cluster General Manager bei Courtyard by Marriott Düsseldorf Hotels

Bekannt und doch neu: Sven Pusch kehrt nach mehr als zwanzig Jahren als neuer Cluster General Manager in die beiden Hotels Courtyard by Marriott Düsseldorf Hafen & Courtyard by Marriott Düsseldorf Seestern zurück.

„Für mich ist es ein Gefühl, wieder nach Hause zu kommen“, erklärt der gebürtige Düsseldorfer. „Auch wenn sich natürlich einiges in den vergangenen Jahren verändert hat, so hat mich der Courtyard-„Spirit“ sofort wieder begeistert.“ Dabei kann der heute 48jährige Sven Pusch bereits auf eine beeindruckende Laufbahn inner- und außerhalb der Hotellerie verweisen. Nach der Steigenberger Hotelakademie in Bad Reichenhall startete er seine schon mehr als drei Jahrzehnte währende Karriere bei den Blue Band Hotels in Berlin. „Doch das Heimweh ließ mich nicht los“, bekennt Sven Pusch. So zog es ihn schon 1999 zurück ins Rheinland in die Einkaufsleitung des Hyatt Regency Köln.

Nur zwei Jahre später wechselte er in seine Geburtsstadt und begleitete die Eröffnung des Courtyard by Marriott Düsseldorf Hafen im Jahr 2002. „Damals habe ich viele Erfahrungen zum Thema Bauen gesammelt, die mir noch sehr nützlich waren“, erinnert sich Sven Pusch. „Daher kenne ich hier im wahrsten Sinne des Wortes jede Ecke des Hauses.“ Nachdem er noch ein Jahr als Verkaufsrepräsentant das Schwesterhotel am Seestern kennen und schätzen gelernt hatte, wurde er wieder ins benachbarte Köln gelockt. Denn dort konnte er sein Wissen vom Bau bis zur Eröffnung des InterContinental Köln im Jahr 2005 einbringen. Dies war so erfolgreich, dass er ein Jahr später als Pre Opening Manager ebenfalls den Weg für die Eröffnung des InterContinental Düsseldorf bereitete.

Sven Pusch blieb fortan seiner Heimatstadt treu, erschloss sich aber beruflich in den nächsten Jahren einige neue Felder. So führte er mit Caterings Best by InterContinental Düsseldorf eine neue Catering Marke in den Düsseldorfer Markt ein, war als Consultant beim Personaldienstleister Michael Page tätig und engagierte sich als Leiter Verkauf, PR und Marketing für die familiengeführte Düsseldorfer Hausbrauerei „Zum Schlüssel“. „Doch im Verlauf der Jahre habe ich festgestellt, dass ich die Hotellerie vermisse“, so Sven Pusch. Daher wechselte er 2014 ins traditionsreiche damalige Hotel Nikko im Japan-Viertel. Nach zwei Jahren wurde der Gastgeber aus Leidenschaft von Lindner-Hotels erstmals als Hotelmanager und später als Cluster General Manager für die „me and all hotels Düsseldorf“ gewonnen. Im vergangenen Jahr stellte sich Sven Pusch dann doch noch einmal einer neuen Herausforderung außerhalb der Hotelwelt. So übernahm er bis zum Verkauf des Unternehmens als Country Manager bei Acciona Airport Services Düsseldorf die Verantwortung für 620 Mitarbeitende.

„Mit so vielen wertvollen Erfahrungen und jeder Menge frischer Ideen im Gepäck bin ich nun zu meinen Wurzeln zurückgekehrt“, erklärt der rührige Hotelier mit einem Lächeln. So stehen in den kommenden Wochen und Monaten einige Projekte auf der Agenda. „Die Teams aus beiden Häusern erlebe ich als hochmotiviert, mit mir auf die Reise in eine vielversprechende Zukunft zu gehen“, erläutert Sven Pusch. „Diese wird sowohl den Umbau und die Renovierung in vielen Bereichen als auch die Kreation attraktiver Angebote umfassen. Die Gäste können sich schon jetzt auf die neuen Courtyards in Düsseldorf freuen, die mit Neuerungen überzeugen werden – von technischen Finessen im Online Check-In bis hin zum schicken Look im Urban Style.“

Das Courtyard by Marriott Düsseldorf Hafen mit seinen 139 Zimmern bietet seinen Gästen einen außergewöhnlichen Blick auf den Medienhafen. Mit 221 Zimmern überzeugt das Courtyard by Marriott Düsseldorf am Seestern durch seine Mischung aus besonderem Komfort und gehobener Ausstattung. In beiden Häusern verfügen die modern ausgestatteten Zimmer und Suiten unter anderem über einen Mini-Kühlschrank, ein Flachbild-TV und High-Speed W-Lan für einen angenehmen Aufenthalt. Zum täglichen Workout laden in beiden Hotels die hauseigenen Fitnessbereiche „Go Relax“ ein. In Julian´s bar & restaurant kann sich der Gast zu einer kulinarischen Weltreise entführen lassen. Ein optimales Umfeld für Tagungen bieten die Hotels in Oberkassel und im Medienhafen mit ihren hochmodern ausgestatteten Veranstaltungsräumen unterschiedlicher Größe und einem engagierten Betreuungsteam, das Events und Konferenzen plant, vorbereitet und zum Erfolg begleitet.

