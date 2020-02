Support für das Dry Hire Business – PRG verstärkt sein Team für 2020

Seit Ende 2019 ist Niklas Bohr bei PRG in der neu geschaffenen Position des Head of Sales & Account Dry Hire der Ansprechpartner für die ausschließlich an der Anmietung von Eventtechnik interessierten Kunden. Unterstützt wird er von seinen zwei in diesem Bereich sehr erfahrenen Kollegen Philip Martens und Gabriel Schnell. Das Team wird alle Dry Hire-Aktivitäten bündeln und die Kunden bestmöglich beraten. Hierzu wurden auch die zentrale Mailadresse dryhiregermany@prg.com und die Hotline 040 – 67088 6262 eingerichtet. Diese Verstärkung wird ebenfalls dafür sorgen, dass die Reaktionszeit auf Materialanfragen drastisch reduziert wird. Niklas Bohr: „Wir möchten eine Reaktionszeit von 60 Minuten zwischen Anfrage und Kontaktaufnahme mit dem Kunden sicherstellen. Nur so können wir gewährleisten, dass der Anfragende sich bei PRG gut aufgehoben fühlt.“

Im Zuge des Neuaufbaus der Abteilung Dry Hire gibt es ab sofort zusätzlich einen Facebook-Channel (@PRGDeutschlandDryHire), auf dem interessierte Firmen und Kollegen auf dem Laufenden gehalten werden und erfahren, wenn es Neuigkeiten auf der Materialseite gibt, oder auch um das vorhandene Material in den Fokus zu rücken.

Niklas Bohr: „Wir haben als Full-Service-Dienstleister ein deutlich breiteres Portfolio, als jeder andere Verleiher. Dieses Material anderen Firmen zur Verfügung zu stellen, eröffnet auch diesen gegebenenfalls neue Möglichkeiten.“

Willkommen sind alle Anfragen, egal ob Rigging, Audiotechnik, Videotechnik oder Lichttechnik – für kleine und auch große Projekte. Durch die große Inhouse-Transportabteilung können auch Lieferungen auf die Baustelle oder zum jeweiligen Lager des Kunden erfolgen. Grundsätzlich ist jedoch auch immer die Abholung im Lager Hamburg möglich.

Bildunterschrift: Niklas Bohr (Foto: PRG, frei zur Veröffentlichung)

Die Production Resource Group AG beschäftigt in Deutschland an den Standorten Hamburg, Berlin, Köln, Frankfurt, Stuttgart und München mehr als 350 Mitarbeiter. Die Production Resource Group L.L.C., als weltweiter Marktführer für Eventdienstleistungen und Veranstaltungstechnik, ist international mit 72 Niederlassungen vertreten.

www.prg.com/de

PRESSEKONTAKT DEUTSCHLAND:

Detlev Klockow

Teamleiter Marketing

Production Resource Group AG

Bredowstraße 34

22113 Hamburg

Phone: +49 40 670 886-181

Mobile: +49 170 571 55 76

Fax: +49 40 670 61 59

Email: dklockow@prg.com

Web: www.prg.com