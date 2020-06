Superlearning Nachhilfe Mathe – Neue Nachhilfemethode

Der Nachhilfemarkt expandiert weiter, laut Spiegel werden jährlich in Deutschland rund 900 Millionen Euro für Nachhilfe ausgegeben.

Oft bleiben die gewünschten Erfolge aus, weil die Erfolge auch entscheidend von der Methode abhängen.

Ein neuer Anbieter aus Krefeld hat die in Vergessenheit geratene Suggestopädie sozusagen “wiederbelebt” und kann dank Lernstrategietraining

und Mentaltechniken beachtliche Erfolge; Notensteigerungen, in Mathe nicht selten von “Fünf” auf “Zwei”, im Problemfach realisieren.

Wie ist das möglich?

Das Geheimnis guter Noten liegt in der Strategie. Mit der klassischen Nachhilfekraft 1x die Woche ein paar Hausaufgaben machen und 2,3 zusätzliche Übungen hinzufügen, bringt nicht den gewünschten Erfolg. Im ersten Schritt geht es darum, sich als Schüler diszipliniert, strukturiert und eigenständig Rechengesetze, Vokabeln, Grammatikregeln, Textverständnis, Analysevermögen etc. einzueignen und die Umsetzung Schritt für Schritt einzuüben. Wenn man einmal verstanden hat, welche Lernstrategien einem helfen, um schnell Fortschritte erzielen zu können, steigt das Selbstvertrauen, die Motivation und sogar die Konzentrationsfähigkeit.

Im zweiten Schritt werden diese Lernstrategien, auch Rechenregeln und Formeln mittels eines mentalen Lernkonzerts im Langzeitgedächtnis verankert. Danach stehen Sie zur Verfügung und können in der Klausur zur Anwendung kommen.

Im dritten Schritt schließlich wird die Prüfungssituation vor dem geistigen Auge mittels Mentaltraining sozusagen erfolgreich durchlebt,

d. h. vorweg genommen, eine Methode mit der, der Anbieter auch schon erfolgreich Spitzensportler zum Erfolg geführt hat.

Viele Schüler haben bewußt oder unbewußt Prüfungsängste denen so begegnet werden kann, so das das Gelernte in der entscheidenden Situation auch abgerufen werden kann.

Eine Erstberatung ist laut Anbieter kostenlos und kann jederzeit über die Website gebucht werden.

Kontakt:

Sarah Saalstedt

Mental Matheguru

Oberstrasse 3

47829 Krefeld

Tel. 02102 / 952 9999

Email: info@private-nachhilfe.net

www.private-nachhilfe.net

Das Angebot von Metntal Matheguru umfaßt: Mental Nachhilfe nach der Easy-Math-Methode, Prüfungsvorbereitung, Mentaltraining gegen Prüfungsangst. Dank moderner Lerntechniken werden Schüler auf Klausuren zielsicher vorbereitet.

