Sunseeker Robotics kündigt Europadebüt an und stärkt seine globale Präsenz

Sunseeker Robotics veranstaltete eine bahnbrechende Markeneinführung in Hamburg „Enjoy Boundless Possibilities“ (Genießen Sie grenzenlose Möglichkeiten) und unter dem Motto kündigte offiziell seine Expansion nach Europa an. Mit der Vorstellung seiner kabellosen Mähroboter der zweiten Generation bekräftigte das Unternehmen sein Engagement für innovative intelligente die Rasenpflege und Lösungen für im Freien.

Auch wenn Sunseeker für die europäischen Verbraucher neu sein mag, verfügt das Unternehmen über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung im der Rasenpflege Bereich und hat einen tiefen Einblick in die Bedürfnisse der Nutzer und die Herausforderungen der Praxis. Mit 180.000 ausgelieferten OPE- und Robotereinheiten im Jahr 2023 Sunseeker hat sich als führender Innovator in der Outdoor-Robotik .etabliert

„Jahrelange technische Expertise hat uns hierher gebracht, aber es ist unsere Vision für die Zukunft, die uns antreibt“, sagt Terry Ma, der Gründer von Sunseeker Robotics. „Wir sehen, dass KI und Robotik die Branche verändern werden, und mit unserem tiefen Verständnis der Nutzerbedürfnisse sind wir in der Lage, diese Entwicklung anzuführen

Bei der Einführungsveranstaltung stellte Sunseeker seine Zwei-Marken-Strategie vor und präsentierte die leistungsstarke Sunseeker Elite X-Serie und den benutzerfreundlichen Sunseeker V3, der für die unterschiedlichen Bedürfnisse von Hausbesitzern entwickelt wurde. Die Sunseeker Sunseeker Elite Lab – einem Elite X Serie, die für große Flächen von ausgelegt ist800 m² bis 12.000 m² , wird vom unterstützt weltweit führenden Innovationszentrum innerhalb von Sunseeker Robotics. Die X-Serie umfasst drei fortschrittliche Systeme: das Full Auto-Driving System, das durch das unterstützt wird AONavi™ Positioning System und die Vision AI-Technologie und eine gewährleistetpräzise und kontinuierliche Navigation ; das ATC (All-Terrain-Conquer)-Fahrsystem mit AWD und einem patentierten schwimmenden Mähdeck, das die Anpassung ermöglichtan komplexes Gelände , und das Efficient & Perfect Mowing System, das einen sauberen, präzisen Schnitt mit optimaler Effizienz gewährleistet. Der X5 und der X7 wurden getestet und bewertet vom TÜV Rheinland – einer unabhängigen Prüforganisation für Sicherheits-, Qualitäts- und Leistungsstandards.

Die Marke konzentrierte sich auf Sunseeker derweil Zugänglichkeit und Benutzerfreundlichkeit und führte die V-Serie ein, die intuitive Lösungen für eine mühelose Gartenpflege bietet. Der V3 glänzt in noch engeren Räumen und wurde speziell für Rasenflächen zwischen 600 und 1entwickelt.000 m² . Er verfügt über ReadyGo™ und die Vision AI-Technologie, die ein Mähen mit einem Klick und eine nahtlose Anpassung an unebene Landschaften ermöglicht, so dass die Rasenpflege für alle mühelos Spaß macht.

Torsten Bollweg, Leiter von Sunseeker Europe, verkündete mit Stolz zwei wichtige Markenpartnerschaftenaußerdem : Sunseeker wird offizieller Sponsor des Bundesligisten Werder Bremen, und Sunseeker wird den französischen Rugby-Star Charles Ollivon zum Markenbotschafter in Frankreich . machenDiese strategischen Kooperationen unterstreichen das von SunseekerBestreben , das lokale anzusprechen Publikum und die Markenpräsenz in den wichtigsten europäischen Märkten auszubauen.