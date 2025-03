Am 4. März 2025 versammelte sich die globale Tourismusbranche auf dem Berliner Messegelände zur renommierten ITB Berlin, der weltweit führenden Veranstaltung der Reisebranche. Nanjing hatte einen beeindruckenden Auftritt im Themenbereich „Nihao! China “ einen beeindruckenden Auftritt und präsentierte den einzigartigen Charme der Stadt unter dem Motto „Beautiful Ancient Capital, Charming Nanjing “. Mit sechs kuratierten Reiserouten präsentierte Nanjing seine Mischung aus historischer Pracht und moderner Vitalität und bot einen Einblick in das reiche Erbe und die natürliche Schönheit der Stadt.

Sechs Themenrouten: Die Entschlüsselung des zeitlosen Reizes von Jinling

Von der kaiserlichen Majestät des Ming-Xiaoling-Mausoleums bis zur modernen historischen Bedeutung des Dr. Sun Yat-sen-Mausoleums und von der ruhigen Eleganz auf dem der bemalten Boote Qinhuai-Fluss bis zum immateriellen Kulturerbe des East Zhonghua Gate Historical Culture Block können Besucher in einen Dialog eintauchen, der Tausende von Jahren umfasst. Für Natur- und Technikbegeisterte bieten die Routen die Möglichkeit, das üppige Grün des Purple Mountain zu erkunden und im Nanjing Science and Technology Museum modernste künstliche Intelligenz zu erleben. Geschichtsinteressierte können in die Schätze des Nanjing-Museums eintauchen, während Geschäftsreisende im Nanjing International Expo hochkarätige Meetings abhalten Center oder sich im Deji Plaza dem pulsierenden Stadtleben hingeben können. Darüber hinaus bieten die Routen ruhige Rückzugsorte wie den Niushou-Berg zur Meditation, die heißen Quellen von Tangshan zur Entspannung und den atemberaubenden Ausblick des Qixia-Bergs, der die perfekte Harmonie zwischen Natur und Kultur zeigt.

Mit seinem reichen historischen Erbe und seinem innovativen Geist nutzt Nanjing diese Reiserouten als Brücke, um ein lebendiges Bild des beständigen Charmes seiner alten Hauptstadt zu zeichnen und eine zeitgenössische Interpretation seiner „Berge, Gewässer, Stadtlandschaften und Wälder “ zu bieten.

Politische Unterstützung: Reisen nach China leichter zugänglich machen

Bei der Eröffnungszeremonie Zeng betonte der Botschaft der Volksrepublik China in der Bundesrepublik Deutschland, Chinas Engagement, Touristen aus aller Welt mit offenen Armen zu empfangen. Durch die Optimierung der Politik und die internationale Zusammenarbeit wird China weiterhin Stabilität, Sicherheit und positive Energie in die Welt bringen. Mit der 240-stündigen visafreien Transitpolitik, mehrsprachigen Dienstleistungen und einem umfassenden mobilen Zahlungssystem setzt das städtische Amt für Kultur und Tourismus in Nanjing Maßstäbe für internationale Touristen, die das „intensiv erleben wollenYingru, Ministerialrat Jinling-Modell “ .

Internationale Anerkennung: Nanjing als globales Modell für die Erholung des Kulturtourismus

Als weltweit größte B2B-Tourismusmesse brachte die ITB Berlin 12.000 Aussteller aus über 180 Ländern zusammen und verdiente sich ihren Ruf als „Olympiade der Tourismusbranche “. Am ersten Messetag zog der Stand von Nanjing zahlreiche internationale Reisebüros an, die nach Möglichkeiten der Zusammenarbeit suchten und so der globalen Tourismusmarke der Stadt neuen Schwung verliehen. Siamak Ekhtary, ein Aussteller auf der ITB Berlin, lobte Nanjings Routen für ihre kulturelle Tiefe und innovativen Erlebnisse, die die pulsierende Energie und den historischen Reichtum der Stadt hervorheben. Ein deutscher Touristiker bemerkte: „Von antiken Denkmälern bis hin zu hochmodernen technologischen Wahrzeichen – Nanjing hat mir eine neue Perspektive auf den vielfältigen Charme chinesischer Städte gegeben. “

Die Eleganz der sechs Dynastien weht durch Berlin, und die Geschichten von Jinling laden die Welt ein, die Erzählung fortzusetzen. Mit seiner offenen Haltung, seiner kulturellen Seele und seinem innovativen Geist lädt Nanjing aus aller Welt herzlich einReisende : Kommen Sie nach China und entdecken Sie das bezaubernde Nanjing #NanjingImpressionen#GoToNanjing