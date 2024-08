SunSafe Senkrecht-Markisen: Der Innovative Sonnenschutz

Langenhagen, 05.08.2024

Textiler Sonnenschutz, auch als Senkrecht-Markisen bekannt, bietet zahlreiche Vorteile gegenüber traditionellen Rollläden. Neben einer flexibleren Lichtregulierung, UV-Schutz, und Energieeinsparungen verbessern sie den Wohnkomfort und sind dabei wetterfest sowie einfach zu installieren.

Flexibilität bei der Lichtregulierung

Der textile Sonnenschutz vor Hausfenstern, oft als Senkrecht-Markisen bezeichnet, zeigt etliche Vorteile im Vergleich zu Rollläden. Schon bei der Planung ermöglichen diese SunSafe Markisen eine flexiblere Lichtregulierung. Durch die Reduzierung des direkten Sonnenlichts bieten spezielle Stoffe einen effektiven UV-Schutz, während sie gleichzeitig Tageslicht in die dahinterliegenden Räume lassen. Dies bringt sowohl optische als auch funktionale Vorteile mit sich.

Vielfalt in Design und Funktion

Die Auswahl der Stoffe ermöglicht vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten, die den Designansprüchen der Hausbesitzer und den Lichtbedürfnissen der Innenräume gerecht werden. Die Vielfalt an Farben und Mustern erlaubt es, die Hausfassade entweder auffällig kontrastreich oder dezent und harmonierend mit den Hausfarben zu gestalten. Neben dem optischen Aspekt bieten die Stoffe mit UV-Schutz verschiedene Optionen zur Dosierung des einfallenden Tageslichts und zur Anpassung an unterschiedliche Fassadenausrichtungen.

Energieeinsparung und verbesserter Wohnkomfort

Im Gegensatz zu Rollläden, die im geschlossenen Zustand die Räume vollständig verdunkeln, lassen SunSafe Senkrecht-Markisen auch in Arbeitsbereichen Tageslicht einfallen. Dies spart Energie, indem auf künstliche Beleuchtung oder eine Klimaanlage teilweise verzichtet werden kann. Zipscreens oder SunSafe Markisen bieten nicht nur einen individuellen Sonnenschutz, sondern auch Hitzeschutz und Privatsphäre, ohne die Einschränkungen, die Rollläden mit sich bringen. Der zusätzliche UV-Schutz trotz des Tageslichteintrags erhöht den Wohnkomfort maßgeblich, sowohl in privaten als auch in gewerblichen Bereichen.

Einfache Installation und Wetterfestigkeit

Textile Sonnenschutzsysteme sind oft einfacher zu installieren als Rollläden und beanspruchen weniger Platz. Sie zeichnen sich durch seitliche Führungen und hochwertige Materialien aus, die sie besonders wetterfest machen. Diese Eigenschaften machen Senkrechtmarkisen insbesondere im Bereich der Nachrüstung sehr attraktiv. Sie bieten eine praktische und ästhetische Lösung für bestehenden Bauten und tragen zur Erhöhung der Energieeffizienz bei.

Mehr Informationen zu den vielseitigen und funktionalen SunSafe Senkrecht-Markisen finden Interessierte auf der Webseite der Heuer & Co. Der Anbieter stellt eine breite Palette an textilen Sonnenschutzsystemen bereit, die höchste Ansprüche an Design und Funktionalität erfüllen.

Seit über 50 Jahren bietet Ihnen die Firma HEUER aus Hannover beste Qualität und höchste Kompetenz bei Rollläden, Haustüren, Markisen, Fenstern und Terrassendächern. Mit über 80 Mitarbeitern sind wir auch in Ihrer Nähe präsent und bieten Ihnen nicht nur fachkundige Service-, Beratungs- und Montageleistungen, sondern sind mit unserem Kundendienst auch für Sie da.

