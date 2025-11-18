Stylischer Ladekomfort für AirPods Max: mophie präsentiert neue Ladestation mit USB-C

SHANNON, IRLAND (18. November 2025) – Mit dem mophie AirPods Max Charging Stand bringt ZAGG ein besonderes Ladegerät auf den Markt, das perfekt auf die beliebten Apple-Kopfhörer abgestimmt ist. Der elegante Stand ermöglicht ein bequemes und sicheres Aufladen ganz ohne umständliches Hantieren mit Kabeln und setzt die AirPods Max gleichzeitig stilvoll in Szene. Der mophie AirPods Max Charging Stand ist ab sofort zum exklusiven Preis von 129,95€ im Telekom Shop erhältlich.

Aufsetzen, laden, fertig

Der Charging Stand verfügt über einen integrierten USB-C-Stecker, der nahtlos mit den AirPods Max harmoniert. Die Kopfhörer werden einfach in den Halter eingesetzt, um den Ladevorgang zu starten, was durch eine spezielle Kontrollleuchte signalisiert wird. Weiche Silikonauflagen schonen die AirPods Max und schützen vor Kratzern.

Design trifft Funktion

Durch sein robustes, hochwertiges Aluminium-Design steht der Stand stabil auf jedem Schreibtisch oder Nachttisch und dient gleichzeitig als sicherer Aufbewahrungsort. Dabei fügt er sich perfekt in jede moderne Innenumgebung ein und entspricht dem Premium-Anspruch von Apple und mophie. Ebenfalls in den Stand integriert ist eine kabellose Ladestation, die das gleichzeitige Laden von AirPods oder anderen Qi-fähigen Geräten ermöglicht.

Verfügbarkeit

Der mophie AirPods Max Charging Stand ist ab sofort zum exklusiven Preis von 129,95€ im Telekom Shop erhältlich.

Über ZAGG

Als weltweit führender Innovator in den Bereichen Displayschutz, Schutzhüllen, Tablet-Tastaturen und Energiemanagementlösungen für mobile Geräte bietet ZAGG unter den Marken ZAGG und mophie 360-Grad-Schutz sowie portable und kabellose Ladeoptionen. ZAGG lässt sich von Menschen inspirieren, die ihr Leben aktiv, kreativ und leidenschaftlich Gestalten und unterstützt sie darin, ihre mobilen Geräte sorglos zu nutzen. ZAGG hat seinen Hauptsitz in Utah und Niederlassungen in den USA, Irland und China. Mit mehr als 400 Millionen weltweit geschützten Geräten sind ZAGG-Produkte bei führenden Einzelhändlern wie Verizon, AT&T, T-Mobile, Best Buy, Walmart, Target, Currys und MediaMarkt erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter ZAGG.com sowie auf Facebook, X und Instagram.

Über mophie

mophie®, eine Marke von ZAGG, ist eine führende Marke im Bereich Power und ein preisgekrönter Designer und Hersteller, der die mobile Welt dabei unterstützt, Powerful® zu bleiben. mophie® ist bekannt für seine innovativen mobilen Lösungen und ist der stolze Entwickler des originalen Juice Packs. Als Innovator in den Bereichen kabelloses Laden, tragbare Ladegeräte, Kabel und Wandadapter zeichnen sich die Produkte von mophie® durch ihren Stil und ihre Leistung aus und bieten eine nahtlose Integration von Hardware und Design. Besuchen Sie zagg.com und folgen Sie uns auf Facebook, X, und Instagram.

Pressekontakt

ZAGG Inc

Kate Ryan

kate.ryan@zagg.com

Profil PR oHG

Birka Lay

Husarenstraße 74

38102 Braunschweig

Tel.: +49 531 387 33-24

zagg@profil-pr.com