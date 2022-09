Stuttgarter Unternehmer-Investor FOSTEC Ventures veräußert seine Anteile an PrimeUp an die GROW Digital Group

Stuttgart, 28. September 2022. Die GROW Digital Group erwirbt die Hamburger Marketing Agentur PrimeUp und erweitert damit das Agenturnetzwerk um Kompetenzen im Amazon- und E-Commerce Marketing.

PrimeUp ist eine Full-Service-Amazon-Marketing-Agentur mit Hauptsitz in Hamburg und einem Software-Entwicklungsteam in Indien. Zu den Kunden von PrimeUp zählen sowohl Amazon-Händler als auch große Markenhersteller und D2C-Brand auf dem europäischen Markt, aber auch in Amerika.

Unterstützt bei der Weiterentwicklung und Skalierung der Full-Service-Amazon Marketingagentur PrimeUp hat Co-Gesellschafter und Unternehmens-Investor, Markus Fost. Seine Beteiligungsgesellschaft FOSTEC Ventures, zu dem auch die Boutique-Strategieberatung FOSTEC & Company zählt, begleitete die Entwicklung und Optimierung des Geschäftsmodells von PrimeUp seit Beginn mit und konnte so maßgeblich bei der Skalierung und der Gewinnung von Kunden unterstützen. Durch die enge Verzahnung von PrimeUp in die Umsetzung von Strategieprojekten und den kontinuierlichen Erfahrungsaustausch, konnte das Leistungsportfolio von PrimeUp kontinuierlich an die Bedürfnisse und Veränderungen im Amazon-Umfeld angepasst werden. Nach Gründung und Aufbau der Amazon-Agentur factor-a im Jahr 2015 und dem Exit im Jahr 2018 an DEPT / Waterland ist PrimeUp die zweite erfolgreiche Amazon-Agentur aus dem Nukleus der FOSTEC Ventures.

Zu den Kernkompetenzen von PrimeUp zählen Amazon-Marketing, wie Konzeption, Beratung und Durchführung von Amazon PPC- und DSP-Werbekampagnen mit der von PrimeUp entwickelten buyQ® Marketing-Technologie sowie Content-Erstellung und Marktplatz-Management. Mit einem internationalen Team von mehr als 30 E-Commerce-Experten, die Inhalte und Kampagnen in neun Sprachen für alle wichtigen Amazon-Märkte entwickelt, ermöglicht PrimeUp die Internationalisierung und Lokalisierung aller kundenorientierter Amazon-Produkte und Marketingmaterialien.

„Die Kernkompetenzen von PrimeUp ergänzen hervorragend das Leistungsspektrum der GROW Digital Group mit einem erfahrenen Pionier in technologiegesteuerter und datengetriebener Werbe- und Mediaoptimierung“, so Markus Fost, Co-Gesellschafter von PrimeUp.

Die GROW Digital Group ist ein Netzwerk aus nun 13 Digital- und Kommunikations-Agenturen sowie Technologie-Unternehmen, wovon jedes eine Kernkompetenz abgedeckt. Das Leistungsspektrum umfasst Marken- oder Digitalstrategie, Shop- und Produktdatensysteme, Kommunikation, Kreation, Performance oder Content Marketing. Das große Netzwerk bildet die Stärke der GROW Digital Group, in dem PrimeUp nun Teil davon ist.

Die FOSTEC Ventures GmbH mit Sitz in Stuttgart macht vielversprechende digitale Start-ups zu Cashflow Unternehmen. Mit ihrem Tochterunternehmen, der Strategieberatung FOSTEC & Company GmbH, unterstützt sie Start-ups dabei, ihre Ideen in tragfähige und erfolgreiche Geschäftsmodelle zu verwandeln. FOSTEC Ventures ist eine private Beteiligungsgesellschaft mit 100 Prozent Eigenkapital. Das Unternehmen stellt nicht nur schnell und unkompliziert Kapital zur Verfügung, sondern auch unternehmerische Expertise, Netzwerk und Marktzugang. FOSTEC Ventures wurde 2015 von Markus Fost gegründet und hat bereits mehrere Start-ups erfolgreich unterstützt und begleitet. Mehr unter: www.fostec-ventures.com

Kontakt

FOSTEC Ventures GmbH

Markus Fost

Marienstraße 17

70178 Stuttgart

+49 (0) 711 995857-0

+49 (0) 711 995857-99

presse@fostec-ventures.com

http://www.fostec-ventures.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.